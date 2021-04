Cum a încercat o minoră să introducă droguri în Penitenciarul din Iaşi. „Voiam să îi fac o surpriză iubitului meu”

Judecătorii din Iaşi i-au aplicat unei tinere o pedeapsă neprivativă de libertate, pe o durată de şase luni. Fata a ajuns în atenţia oamenilor legii după ce a încercat să îi ducă un pachet cu cannabis iubitului ei, care era încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi.

La audieri, adolescenta a povestit că voia să îi facă o surpriză iubitului ei, care era încarcerat în puşcăria din Copou, notează bzi.ro. Astfel, recent, judecătorii din cadrul Tribunalului Iaşi i-au aplicat Danielei Gabriela M. măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice, pe o durată de 6 luni, sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Iaşi, pentru comiterea infracţiunii de trafic de droguri de risc. În plus, magistraţii ieşeni au dispus confiscarea de la aceasta a cantităţii de substanţe interzise descoperite de oamenii legii. „Pe 14 aprilie 2019, inculpata a introdus în Penitenciarul Iaşi droguri de risc, respectiv cantitatea de 2,26 grame de rezină de canabis, disimulată în interiorul încălţămintei (sub branţul pantofului sport cu care era încălţată), ce urma a-i fi remisă prietenului acesteia, Alin B., consumator de canabis, ce era încarcerat, fiind arestat preventiv într-un dosar în faza de judecată, unde a fost cercetat pentru infracţiuni de competenţa DIICOT (printre altele, efectuarea de operaţiuni cu substanţe psihoactive şi deţinerea de droguri de risc în vederea consumului). Inculpata a fost descoperită din cauza stării de agitaţie în sala de vizite a Penitenciarului Iaşi, cu ocazia controlului antitero efectuat de către lucrătorii de penitenciar înainte de acordarea vizitei persoanei încarcerate amintite”, au menţionat anchetatorii ieşeni. A ascuns drogurile în pantofi În septembrie 2020, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Iaşi au trimis-o în judecată pe adolescentă pentru trafic de droguri de risc.

Potrivit sursei citate, minora a povestit că din ianuarie 2019 a fost în vizită la Penitenciarul Iaşi la iubitul ei, Alin B., cu o frecvenţă de cel puţin o dată pe lună.

„Din 2016, când aveam 14 ani, am început o relaţie de prietenie cu Alin B., ce locuieşte în zona Podul de Piatră. Din 2016 m-am mutat la apartamentul prietenului meu, ce locuia împreună cu tatăl său şi soţia acestuia. Prietenul meu era consumator de canabis şi de produse susceptibile a avea efecte psihoactive din 2016. În 2018, prin luna iunie, am luat decizia de a consuma canabis, dar fără a-i spune iniţial prietenului meu, sens în care m-am deplasat în zona cartierului Cicoarei-Dallas şi am cumpărat de la o persoană necunoscută un gram de muguri de canabis, pe care am plătit suma de 60 de lei.

Din gramul cumpărat am folosit o mică parte şi mi-am confecţionat o ţigară de canabis, pe care am consumat-o pe stradă, în drumul spre casă. Restul cantităţii l-am fumat în zilele următoare în apartament. Am abandonat şcoala şi, în cursul anului 2018, eram fără ocupaţie. În octombrie 2018 a avut loc o percheziţie la domiciliul prietenului meu, ocazie cu care toţi, în afară de mine, din acel apartament au fost arestaţi”, a relatat adolescenta din Iaşi, potrivit bzi.ro.

Tânăra a adăugat că pe 14 aprilie 2019 a decis să meargă în vizită la prietenul ei, în Penitenciarul Iaşi, de ziua lui. A cumpărat rezină de cannabis de la o persoană necunoscută din cartierul Dallas şi a ascuns drogurile în pantofii tip sport. Numai că, din cauza agitaţiei, minora a fost controlată, iar agenţii au descoperit drogurile.

