Cum a ajuns un student la Medicină în Bucureşti să finanţeze cu 200.000 de euro organizaţia teroristă Hamas. A fost expulzat din România la cererea SRI

Mohammed Tantawi, cetăţean palestinian, a ajuns în România în 2012, atunci când a primit viză pentru ţara noastră de la Ambasada Românei din Egipt.



Oficial, Mohammed s-a mutat în Bucureşti pentru a studia medicina, însă, în timp, a abandonat şcoala şi s-ar fi ocupat de o firmă prin intermediul căreia, cred serviciile româneşti de informaţii, ar fi finanţat terorismul în Orientul Mijlociu.

Firma Union Saffa Team SRL a fost înfiinţată pe 22 ianuarie 2016, sediul fiindu-i stabilit într-un apartament de pe Calea Victoriei din Bucureşti. Tantawi a fost unic asociat şi administrator al firmei, al cărei obiect de activitate principal declarat la Registrul Comerţului este în continuare „Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet”.

Palestinianul a fost şi singurul angajat al firmei, reuşind, potrivit singurelor date financiare declarate Ministerului Finanţelor, să deruleze prin societatea sa o cifră de afaceri de aproape 3 milioane de lei.

O mare parte din banii obţinuţi prin intermediul firmei sale ar fi fost transferaţi de Mohammed Tantawi în Fâşia Gaza, serviciile secrete româneşti considerând că printre beneficiari s-au numărat şi membri ai grupării teroriste Hamas. Potrivit unor date din dosarul palestinianului, ar fi vorba de cel puţin două plăţi, de peste 1 milion de lei, printre beneficiari fiind rude de-ale lui Tantawi, dar şi un cetăţean care ar avea legături cu organizaţia teroristă.

După ce l-au supravegheat mai multă vreme, reprezentanţii SRI au ajuns la concluzia că Mohammed Tantawi „intenţionează să desfăşoare acte de terorism sau de favorizare a terorismului”, motiv pentru care, în aprilie 2019, s-au adresat justiţiei cu cererea ca palestinianul să fie declarat persoană indezirabilă, timp de 10 ani, pe teritoriul României.

Ce spun judecătorii

Judecătorul care a analizat dosarul palestinianului a precizat că venirea în România lui Tantawi nu ar fi fost în realitate de a studia, ci de a susţine terorismul. Magistratul a invocat în acest sens că, timp de şapte ani, individul nu şi-a finalizat studiile, fiind chiar exmatriculat. În acest timp, Tantawi a iniţiat o relaţie de concubinaj cu o tânără care are cetăţenie română, împreună cu care are şi un copil.

„Dacă scopul pârâtului pentru care a venit în România ar fi fost într-adevăr studiile, atunci acest fapt s-ar fi reflectat în rezultatele obţinute la universitate”, a concluzionat judecătorul care l-a expulzat pe palestinian.

Audiat de judecător, Tantawi a negat toate acuzaţiile aduse de SRI, spunând că nu are nicio legătură cu vreo organizaţie teroristă. El a spus că vrea să rămână în România, deoarece are o viaţă de familie şi un copil de aproape un an aici. „Acuzaţiile la adresa pârâtului sunt serioase iar viaţa de familie se poate desfăşura şi în afara României, având în vedere că minorul are aproape un an, astfel că se poate integra foarte bine în orice altă ţară şi nu îi sunt afectate eventuale studii, iar în privinţa mamei copilului nu au fost depuse probe că ar avea o profesie ce nu i-ar permite părăsirea ţării ori că i-ar fi afectată serios viaţa profesională”, au mai arătat judecătorii români.

„Interesul personal în continuarea şi finalizarea studiilor, ori în privinţa desfăşurării unei vieţi de familie pe teritoriul României nu poate să primeze interesului general de prevenirea unor fapte deosebit de grave care pun în pericol securitatea naţională”, au mai arătat judecătorii.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: