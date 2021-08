Cireşele cu cea mai târzie coacere din Europa, create în România. Sunt bune de mâncat abia în luna august

Condiţiile climatice din ţara noastră impun, mai ales în ultimii ani, plantarea pomilor fructiferi cu rezistenţă la ger. Un astfel de soi este George, creat la Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi.

Nu această caracteristică îl face vedeta staţiunii, ci perioada de coacere. Este printre puţinele soiuri din Europa care se coc în luna august, lucru care-l face extrem de atractiv pentru comercianţi şi consumatori. Practic, vine cu recolta într-un moment în care soiurile obişnuite au dispărut deja de pe tarabe.

Specialiştii Staţiunii de cercetare dezvoltare pomicolă Iaşi l-au creat pentru a ne bucura de gustul cireşelor proaspete şi aproape de toamnă, fiind şi cel mai târziu soi de cireşe din Europa.

„Secretul este rodul muncii staţiunii de patruzeci de ani. Am căutat în cele 28 de soiuri pe care le avem omologate şi brevetate să întregim, să lărgim cumva perioada de recoltare şi perioada de consum, pentru că este bine de ştiut: Europa nu are cireaşă mai mult de 45 - 50 - 60 de zile. Iar noi am venit cu acest soi.

Suntem în luna august şi el este pe pom. Unul dintre bunicii lui George este un soi italian”, spune Gelu Corneanu, directorul Staţiunii de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură Iaşi.