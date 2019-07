Ce ar schimba elevii de 10 la Bac în învământul românesc. Radiografia dură făcută de un tânăr admis la Oxford

În judeţul Iaşi sunt 12 elevi care în această sesiune a examenului de bacalaureat au reuşit să obţină 10 pe linie.

Aceştia au studiat la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Colegiul Naţional Iaşi, Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”, Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” şi de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, toate instituţii de învăţâmânt cu renume în regiune.

Am reuşit să discutăm cu 7 dintre cei 12 elevi care au obţinut media maximă, ceilalţi neputând fi contactaţi până la publicarea acestui material.





Tuturor le-am adresat aceleaşi trei întrebări:



- Cum ţi s-a părut examenul?



- Ce planuri de viitor ai?



- Ce ai schimba la sistemul de învăţământ din ţara noastră?

Mai jos, prezentăm răspunsurile în forma în care ne-au fost transmise de elevi.

Iustin Şurubaru, Colegiul Naţional Iaşi

- Cum ţi s-a părut examenul?



idee nemaivazuta. Din ce am vazut ca rezultate la nivelul colegilor si prietenilor, in general, notele au fost cel putin la nivelul asteptarilor.

Examenul de anul acesta mi s-a parut mai usor decat ce s-a dat in anii anteriori si chiar decat ce se astepta. Subiectele au fost abordabile, din perspectiva mea ce a fost nevoie in principal s-a rezumat la multa atentie si nu oidee nemaivazuta. Din ce am vazut ca rezultate la nivelul colegilor si prietenilor, in general, notele au fost cel putin la nivelul asteptarilor.

- Ce planuri de viitor ai?



Pentru viitorul imediat, ceea ce inseamna urmatorii 4 ani, voi studia Fizica la Universitatea Oxford din Marea Britanie. Nu pot spune cu siguranta ce voi face dupa terminarea facultatii, dar as vrea sa imbine mai multe zone sau stiinte precum informatica sau biologia, nu doar fizica teoretica.



- Ce ai schimba la sistemul de învăţământ din ţara noastră?



Dupa 12 ani mai mult sau mai putini fericiti in sistemul de invatamant actual, ce am putut constata e faptul ca o mare problema este rigiditatea curriculei, faptul ca nu este adaptata pentru mai multe tipuri de gandire. Am multi colegi si am intalnit mai ales pe parcursul liceului oameni cu idei mult mai sclipitoare si creative decat as fi putut veni eu la momentul respectiv, dar ce a lipsit a fost incurajarea din partea profesorilor, frica acestora ca daca se indeparteaza de programa vor fi sanctionati. Aceeasi frica si gandire sablonata am regasit-o si cand ma pregateam pt bacalaureat cand trebuia sa respect un anumit tipar, chiar daca de multe ori era stupid sau reducea din esenta cerintei doar pentru a nu pierde puncte. Pe langa acestea, as mai adauga fondurile insuficient alocate in scoli, faptul ca se duc pe lucruri mai putin folositoare si nu materiale in folosul elevilor, dar si profesorii de multe ori slab pregatiti pusi in functii din motive politice.



Ioana Gopşa, Colegiul Naţional Iaşi:



- Cum ţi s-a părut examenul?



ajutat să mă acomodez cu atmosfera de examen. Pe parcursul acestuia, am ales să mă conectez cu mine, să îl abordez cu calm şi să am încredere în forţele si cunoştinţele proprii pentru a reuşi sa îmi ating obiectivul.

Examenul de Bacalaureat nu este unul dificil, ci mai degraba unul care necesită multă muncă, organizare şi concentrare. Sinceră să fiu, nu am simţit când au trecut cele trei probe, şi asta este datorită simulărilor care m-auajutat să mă acomodez cu atmosfera de examen. Pe parcursul acestuia, am ales să mă conectez cu mine, să îl abordez cu calm şi să am încredere în forţele si cunoştinţele proprii pentru a reuşi sa îmi ating obiectivul.

- Ce planuri de viitor ai?

În luna septembrie a acestui an voi începe cursurile la King’s College în Londra, unde voi urma studiile de Business Management. Nu pot spune că am deja întregul viitor plănuit, ci dimpotrivă aştept cu nerăbdare să văd ce va avea de oferit această nouă etapă. Îmi doresc să mă descopăr pe mine şi ceea ce îmi place, să intru în contact cu diferite mentalităţi şi perspective şi ulterior să îmi aleg drumul pe care îl voi urma şi care mă va împlini în totalitate.

- Ce ai schimba la sistemul de invatamant din tara noastra?

Consider că elevii sunt copleşiţi cu o cantitate deosebit de mare de informaţie pe care nu au îndeajuns timp să o înţeleagă şi să o proceseze. Astfel, de cele mai multe ori, sunt nevoiţi să apeleze la memoria de scurtă durată pentru evaluări, iar în urma trecerii timpului, o mare parte din informaţie se va pierde. Din punctul meu de vedere, elevii ar trebui să aibă mai multe oportunităţi de a se cunoaşte pe sine şi pe cei din jurul lor, de a ieşi din zona lor de confort prin diversificarea modului de abordare a orelor de curs şi prin o mai amplă promovare a activităţilor extraşcolare.



Robert Zamurcă, Colegiul Naţional Iaşi:



- Cum ţi s-a părut examenul?



care s-a pregătit temeinic şi a lucrat constant de-a lungul anilor de liceu, nu ar trebuit să apară dificultăţi majore.

Examenul de anul acesta mi s-a părut accesibil şi asemănător ca dificultate cu cel de anul trecut. Pentru cinevacare s-a pregătit temeinic şi a lucrat constant de-a lungul anilor de liceu, nu ar trebuit să apară dificultăţi majore.

- Ce planuri de viitor ai?

În viitor, plănuiesc să studiez la Facultatea de Medicină din Iaşi, dar mă gândesc şi la un masterat sau doctorat în străinătate. Încă nu m-am hotărât dacă voi practica medicina în România, deşi înclin sper această opţiune - acest lucru cred că este puternic influenţat de oportunităţile viitoare de autodezvoltare.



- Ce ai schimba la sistemul de invatamant din tara noastra?



În ultimii ani am observat o schimbare în ceea ce priveşte formularea subiectelor de la examen, mai ales la limba română. Consider că deja se încearcă o altfel de abordare a materiei, orientată spre aplicabilitate şi viaţa practică, însă acest proces este unul care necesită timp. O schimbare esenţială, după mine, ar privi timpul alocat temelor şi cantitatea de materie predată la fiecare disciplină.



Alexandra Jantuan, Colegiul Naţional Iaşi:

- Cum ţi s-a părut examenul?



sa imi stapanesc emotiile si sa ma concentrez pe moment. Dintre toate probele, cred ca subiectul care m-a luat cel mai tare prin surprindere a fost cel de la biologie (anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana), deoarece nu ma asteptam la atat de multe cerinte referitoare la materia studiata in clasa a XII-a. Sunt de parere ca, per total, subiectele au avut un grad de dificultate mediu. Ma bucur pentru faptul ca am reusitsa imi stapanesc emotiile si sa ma concentrez pe moment. Dintre toate probele, cred ca subiectul care m-a luat cel mai tare prin surprindere a fost cel de la biologie (anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana), deoarece nu ma asteptam la atat de multe cerinte referitoare la materia studiata in clasa a XII-a.

- Ce planuri de viitor ai?

Odata cu afisarea rezultatelor, sunt mandra sa pot spune ca am indeplinit cerintele impuse pentru a-mi continua studile la King's College London, o facultate renumita din Marea Britanie. Am optat pentru cursul de psihologie, si dupa cei 4 ani de licenta si practica, doresc sa aplic la un curs de master, pe specializarea forensic psychology.

- Ce ai schimba la sistemul de invatamant din tara noastra?

Mereu am fost de parere ca sistemul nostru de invatamant promoveaza cantitatea de informatie care poate fi invatata de catre elevi, si ca accentul ar trebui sa fie asupra formarii unei judecati, a unui mod de gandire lucid, a unei abilitati de a ne insusi informatiile in asa fel incat acestea sa fie intelese si aplicate, indiferent de domeniu. De exemplu, in timpul pregatirii pentru examenul de limba si literatura romana, cea mai mare parte a timpului am petrecut-o invatand comentariile operelor pentru subiectul al III-lea, fapt ce nu reflecta neaparat capacitatea mea intelectuala, ci abilitatea de a memora. Cred ca elevii ar trebui sa fie incurajati inca din liceu sa isi descopere inclinatiile academice, si sa aiba posibilitatea de a-si focaliza interesele asupra domeniului de activitate la care aspira.



Diana Turculeţ, Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”





- Cum ţi s-a părut examenul? Examenul nu a fost greu pentru cineva care s-a pregatit constant toti anii de liceu.

- Ce planuri de viitor ai?

Am fost admisa la University of Oxford pe profilul Chimie! Voi merge deci in Marea Britanie! Imi doresc sa continui in domeniul chimiei pe partea practica de laborator, ma gandesc chiar si la a lucra in cercetare.

- Ce ai schimba la sistemul de invatamant din tara noastra?





Maria Petrovici, Colegiu Naţional „Garabet Ibrăileanu”: As schimba multe; in primul rand modul de predare:as miza mai mut pe materii putine si mult dialog. De asemenea partea practica ar trebui sustinuta mai mult,pe langa cea teoretica care are deja o baza solida in sistemul nostru de invatamant.

Mă numesc Maria Petrovici, am absolvit Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” din Iaşi şi sunt şefa promoţiei

2015-2019. Pentru mine, nota 10 la examenul de bacalaureat reprezintă încununarea unei perioade de intens efort intelectual şi spiritual. Nu pot spune că a fost foarte greu, deoarece, pe toată perioada liceului, am încercat să fiu atentă şi constantă în tot procesul de învăţare. Totodată această notă reprezintă recunoaşterea valorii şi profesionalismului de care au dat dovadă profesorii de la clasă, neavând nevoie de pregătire suplimentară în particular. Şi nu în ultimul rând, este o mulţumire adusă familiei care m-a susţinut permanent.

Examenul nu a fost uşor, anumite subiecte având un grad de dificultate mai mare, dar care, cu atenţie şi concentrare puteau fi rezolvate. M-am pregătit şi intenţionez să susţin examenul de admitere la Facultatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, secţia Medicină Generală, întrucât doresc să urmez o carieră în acest domeniu, aici in România. Valentina Nistor, Colegiul Naţional Iaşi:

- Cum ţi s-a părut examenul?

Examenul a fost mai usor decat ma asteptam Am incercat sa mi stapanesc emotiile ca sa pot atinge nota maxima la toate obiectele.

- Ce planuri de viitor ai?

Peste 2 saptamani am examen de admitere la Facultatea de Farmacie din iasi pentru care ma pregatesc inca din clasa a 10 a.

Imi doresc sa devin o adevarata profesionista in domeniul farmaceutic

- Ce ai schimba la sistemul de invatamant din tara noastra?

Nimic

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: