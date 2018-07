Ce a păţit o familie din Iaşi care nu şi-a reparat ţevile din baie şi a inundat vecinul de jos. Cazul a ajuns în instanţă

Conflictul dintre doi vecini din cartierul ieşean Dacia a izbucnit în toamna anului 2016, atunci când, din cauza unor defecţiuni la instalaţia de apă al celor de la etajul II, au fost provocate stricăciuni la etajul dedesubt.

Deşi avaria nu a fost negată de către locatarii de la etajul superior, aceştia nu au fost de acord să plătească despăgubirile. De altfel, unul dintre proprietari, capul familiei, a şi decedat după ce a fost dat în judecată, procesul continuând cu fiica şi soţia sa ca pârâţi.

"Cel mai afectat părea a fi peretele de deasupra draperiei, din sufragerie. Eu nu am fost atunci acasă la doamna B., dar a fost soţul meu, care mi-a spus că ar fi curs apă din baie, dar nu ştiu exact ce se întâmplase. Din câte ştiu eu reclamanta nu a reparat părţile afectate din apartament. Spun asta în condiţiile în care am fost ultima dată la ea acasă aseară. Pot spune şi că parchetul este umflat, dar s-a pus între timp mobilă pe deasupra lui. A doua zi după inundaţie a fost chemat un electrician care să se ocupe de instalaţia electrică . Am văzut că electricianul respectiv a fost plătit de către reclamantă, dar nu ştiu exact cu ce sumă", a spus o vecină, referitor la incident.

Instanţa a decis că proprietarii de la etajul II sunt responsabilit pentru stricăciuni, ei având obligaţia să îşi repare instalaţia de apă. Din acest motiv, cu tot cu cheltuieli de judecată, aceştia au fost obligaţi să plătească aproape 2.000 de lei.