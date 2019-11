Afacerea păpuşilor din şosete. Cum a transformat o mamă joaca într-o afacere cu venit lunar de 1.000 de euro

Mamă creativă, Mihaela Sinescu i-a fabricat într-o zi fiicei sale o păpuşă originală, total diferită de cele perfecte din comerţ, dar colorată, amuzantă şi cu personalitate: o păpuşă din două şosete. Daria, fiica ei, a fost atât de încântată, încât Mihaelei i-a încolţit în minte gândul că această joacă mamă-fiică se poate transforma într-o afacere cu investiţie minimă şi cu câştig important atât pentru antreprenoare, cât şi pentru clienţii săi.

După ce a primit mai multe comenzi de la mămicile colegilor Dariei, Mihaela şi-a dat seama că se poate extinde, aşa că a urcat câteva poze cu micile ei creaţii pe reţelele sociale, iar comenzile nu au întârziat să apară. Mama nu se ocupă singură de mica afacere, ci are un sprijin de nădejde în Daria, care are 7 ani.

Ateliere pentu copii

Nu e nevoie nici de foarte multă recuzită şi nici de prea mult timp pentru a face păpuşi. Mihaela spune că-i sunt de-ajuns doar de două şosete, vatelină antialergenică şi multă inspiraţie pentru a crea o păpuşă marca Friendly Dolls, cum şi-a numit mămica afacerea.

„Ca să facem o păpuşă Friendly Dolls, avem nevoie de două şoseţele: una simplă şi mai deschisă la culoare, pentru fabricarea feţei, şi una colorată, să îi facem corpul şi căciuliţa. În funcţie de dimensiuni, petrec între o oră şi cinci ore pentru a crea o păpuşă“, ne-a dezvăluit Mihaela Sinescu.

I-a implicat în activitatea de producere a păpuşilor prietenoase şi pe câţiva copii din Iaşi, în cadrul unor ateliere în care cei mici renunţă timp de trei-patru ore la telefoanele inteligente şi la tablete şi-şi folosesc îndemânarea pentru a ajuta la fabricarea păpuşilor din şosete. Mihaela apelează şi la un mic truc: le dă copiilor plăcuta sarcină de a le face păpuşilor injecţii cu un odorizant Bubble Gum, deci cu miros de gumă de mestecat.

„Părinţii sunt încântaţi de asta, mai ales că unii copilaşi sunt la vârsta aceea la care trebuie să facă vaccinurile obligatorii“, precizează antreprenoarea.

E drept că nu este uşor să ţii un copil departe de gadgeturi, spune Mihaela, dar ne dezvăluie şi care este secretul ei. „De la început le spun să se gândească la un nume pentru păpuşica lor. În momentul în care fac asta, copiii îşi imaginează deja cum ar trebui să arate păpuşa. Tocmai de aceea le este greu să renunţe, chiar dacă poate unele părţi din activitate li se par obositoare. Chiar sunt încântaţi. Am ţinut un atelier de acest gen şi cu nişte copilaşi cu autism. Bine, le mai dau şi bombonele“, ne dezvăluie Mihaela Sinescu.

Toate păpuşile seamănă cu destinatarii lor

În funcţie de cât de elaborată este păpuşa, preţul variază. Porneşte de la 25 de lei şi poate ajunge până la 100 de lei pentru o figurină colorată. Oricum ar fi, păpuşile prietenoase au deja foarte mult succes atât în România, cât şi în străinătate. Povestea păpuşilor din şosete colorate a ajuns cunoscută şi în Palma de Mallorca, Italia, Anglia, Germania şi Islanda.

Succesul afacerii constă într-un alt mic truc de-ale Mihaelei: păpuşile sunt făcute să semene cu destinatarii lor. Astfel, în aceste patru luni de afacere, păpuşile Friendly Dolls au prins conturul membrilor mai multor familii, al unor miri sau chiar au ţinut locul unor cadouri speciale.

„Am făcut păpuşi pentru un cuplu de miri, pentru o clasă de copii, dar şi pentru diferite familii. Am avut bucuria de a lua parte la pregătirea unor cadouri mai speciale. Mi s-a cerut de multe ori să fac păpuşi care să semene cu toţi membrii unei familii sau să creez persoane în miniatură, oameni pe care nici nu i-am văzut“, ne dezvăluie tânăra antreprenoare.

Pornind doar de la câteva detalii oferite de cel care a comandat păpuşa, Mihaela a creat figurine care seamănă perfect cu cei cărora le-au fost dedicate. Tânăra vorbeşte despre o coincidenţă magică. „Unei fete îi plăceau gogoşile, iar eu i-am făcut o păpuşă îmbrăcată într-o rochie cu gogoşi. De asemenea, când am făcut o păpuşică pentru o fată, m-am gândit să îi pun o aluniţă. După ce am livrat-o, m-a sunat mama fetiţei şi mi-a zis că Raisa chiar are o aluniţă pe faţă“, povesteşte Mihaela Sinescu.

