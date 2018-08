VIDEO Şamanul canadian din Munţii Orăştiei terorizat de sătenii abrutizaţi de alcool. De ce au tăbărât peste el cu parii în faţa soţiei

De trei ani, Stephen Izreal (46 de ani) şi soţia sa, Teodora, s-au mutat într-o casă aflată la câţiva kilometri de Sarmizegetusa Regia, după ce au decis să renunţe la viaţa din Canada pentru a trăi în locurile de vis ale Munţilor Orăştiei. Au transformat noul cămin de la marginea satului Costeşti într-un centru turistic. Stephen are o poveste aparte. Provine dintr-o familie cu strămoşi indieni din tribul Mohawk, iar în Canada a fost considerat un „vindecător”, la care, povesteşte el, mii de oameni veneau pentru a fi ajutaţi.

Pasionat de spiritualitatea civilizaţiilor străvechi, de medicină şi remedii naturiste, canadianul a călătorit în numeroase locuri sacre din lume, dar a ales în cele din urmă să rămână lângă Sarmizegetusa Regia, fascinat de cetăţile dacice. Unii dintre localnici nu s-au împăcat, însă, cu noul lor vecin.

Iar incidentele au culminat duminică seara, când şase ciobani de-ai locului, aflaţi sub influenţa alcoolului, l-au bătut crunt pe canadian, după ce acesta, spun poliţiştii, le-ar fi atras atenţia să nu îşi facă nevoile la gardul său.

Potrivit unor mărturii, bărbatul ar fi ieşit cu o suliţă la el, în încercarea de a-i alunga, însă a fost depăşit de forţa şi numărul sătenilor.

Am fost atacat de cinci oameni. Am două coaste rupte, leziuni la piept şi cap şi numeroase vânătăi. Am avut de-a face cu localnici beţi. Am observat că, mai nou, oamenii se îmbată foarte des şi cauzează tot mai multe neplăceri în zona turistică. Ar trebui să fie mai mulţi poliţişti, pentru că în timp ce eram bătut, am încercat să sun la Poliţia Locală şi nimeni nu a răspuns, la Jandarmeria locală şi nimeni nu a fost disponibil, aşa că a trebuit să ne descurcăm singuri”, a relatat Stephen, într-o postare pe Facebook.

Poliţiştii au răspuns apelului la 112 şi au deschis un dosar penal pentru lovire şi alte violenţe. Vraciul canadian se plânge însă de comportamentul multora dintre săteni şi cere ca Poliţia să fie mai vigilentă.

„Şofatul sub influenţa alcoolului este o mare problemă aici. Câţiva dintre localnici de-ai locului beau mult şi des şi se urcă la volan apoi, creând tot mai multe probleme. Anul trecut, în timpul iernii, tăietorii de lemne băteau noaptea la uşă, cerându-mi bani şi să folosească acest centru turistic, deşi e proprietate privată. Mii de copii vin anual aici, e inadmisibil ca oamenii care trec prin zonă, băuţi, să îşi facă nevoile pe garduri sau să arunce sticle de alcool pe geam, în natură. Poliţia locală ar trebui să îi verifice pe cei care se urcă băuţi la volan, să îi amendeze. În ultimii trei ani, în zonă au fost vreo şase accidente, care nu s-au raportat, iar unii dintre şoferi erau băuţi. Această regiune a Sarmizagetusa Regia s-a transformat într-o zonă în care mulţi oameni aruncă gunoaie, o zonă fără poliţie. Noi trebuie să ne dăm seama că este o zonă turistică internaţională, şi nu puteţi să vă comportaţi astfel. Vor trece trei luni până mă voi reface. Ar trebui să îi dăm în judecată pe aceşti bărbaţi sau ar trebui să îi lăsăm în pace să îşi continue viaţa cu obiceiurile lor acceptate”, este apelul canadianului.

