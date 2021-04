Traian Berbeceanu, manager public al Devei: „E momentul să dau Devei o parte din ce mi-a dat în 50 de ani”

Traian Berbeceanu a devenit manager public (city-manager) al municipiului Deva, în urma unei dispoziţii a primarului Florin Oancea. Fostul prefect al Capitalei va ocupa postul rămas vacant din luna ianuarie, după ce colegul său de partid Adrian David, a fost numit director al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Hunedoara, în luna ianuarie.

„De astăzi domnul Traian Berbeceanu este manager public al municipiului Deva. Am semnat dispoziţia şi de astăzi vom forma o echipă, alături de cei doi viceprimari. Atribuţiile pe care le am eu ca primar le va avea şi el ca manager public. Va răspunde de Poliţia Locală, va răspunde de Direcţai de Asistenţă Socială şi de Direcţia de Fonduri Europene”, a declarat, luni, Florin Oancea, primarul Devei.



„Sunt încântat că am revenit în oraşul unde m-am născut, unde am crescut şi unde am performat şi cred că este momentul să dau înapoi Devei şi devenilor măcar o mică parte din ce mi-au dat timp de 50 de ani”, a declarat noul administratorul public al Devei.



Traian Berbeceanu a lucrat în Poliţie timp de 25 de ani, până la pensionarea sa din 2018 şi a condus Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia între anii 2005 şi 2013, până la punerea sa sub învinuire într-un dosar în care, la judecarea pe fond, a fost achitat de toate infracţiunile de care a fost acuzat de procurorii DIICOT şi care se află în prezent, în apel, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României. În 2007 a primit distincţia de poliţist al anului în România pentru destructurarea mafiei fierului vechi din Hunedoara, în dosarul denumit „Hidra”, în care au fost trimise în judecată peste 40 de persoane implicate în furturi de fier şi devalizarea combinatului siderurgic din Hunedoara.



Traian Berbeceanu a fost prefect al Capitalei în perioada octombrie 2020 – martie 2021, el fiind schimbat din funcţie după ce în cadrul coaliţiei de guvernare postul a revenit USR – PLUS.

