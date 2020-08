Moartea cumplită a unui copil, lovit de un tub de oxigen care a zburat 60 de metri. Cum a fost pedepsit vinovatul

Judecătoria Hunedoara a condamnat la un an şi şase luni de închisoare un bărbat în vârstă de 42 de ani, din Hunedoara, responsabil pentru moartea unui copil de şase ani. Anul trecut, victima a fost ucisă de un tub de oxigen, care a zburat 60 de metri şi l-a lovit în cap. Recipientul fusese spart de Ioan Chirilă, în încercarea de a-l valorifica la un centru de colectare a fierului vechi. Sentinţa pronunţată nu este definitivă.

Ioan Chirilă a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă după ce, în dimineaţa de 24 ianuarie 2019, a procedat la deschiderea robinetului unui recipient de oxigen sub presiune, în condiţii improprii şi în loc public, lovind cu ciocanul robinetul recipientului pentru a-l deschide, fapt ce a dus la eliberarea bruscă a presiunii din recipient şi proiectarea acestuia în aer, care în cădere l-a lovit pe copilul de şase ani, provocând decesul acestuia. Bărbatul nu s-a prezentat la proces şi nu a putut fi audiat.

„Inculpatul locuieşte în Hunedoara, nu are vreo ocupaţie ori loc de muncă şi pentru a face rost de bani colectează deşeuri metalice pe care apoi le valorifică la centrele de colectare. Astfel, în dimineaţa zilei de 24 ianuarie 2019, a plecat de acasă pe la containerele de gunoi din oraş să caute deşeuri de fier. A găsit în zona unui container de gunoi un tub de oxigen sub presiune pe care l-a luat şi l-a dus acasă în vederea valorificării ulterioare. În incinta locuinţei sale, a constatat că tubul se afla sub presiune şi ştiind că centrul de fier vechi nu primeşte tuburi funcţionale a desfăcut bucata de fier montată în capătul robinetului în vederea eliberării oxigenului din interior. Văzând că nu se eliberează oxigenul, Chirilă Ioan a ieşit din locuinţă în faţa blocului G2 de pe Strada Mureşului şi s-a deplasat cu tubul de oxigen şi sculele pe care le avea asupra sa lângă containerul de gunoi de la colţul blocului. Aici, a început să lovească cu un ciocan robinetul tubului de oxigen, pentru a-l slăbi şi a elibera oxigenul din interior. La un moment dat robinetul s-a desfăcut de pe tub şi datorită presiunii din interior, tubul s-a proiectat în aer în direcţia străzii Mureşului. În acest timp în zonă se aflau minorii B. N. în vârstă de 8 ani, C. M. în vârstă de 9 ani, B. M., în vârstă de 12 ani şi M. C. în vârstă de 6 ani care traversau strada îndreptau spre blocul G2 unde cei patru locuiau. În cădere tubul de oxigen l-a lovit pe minorul M. C.”, se arată în dosar.

Ioan Chirilă s-a deplasat imediat lângă copilul lovit, l-a luat în braţe şi a oprit un autoturism, cerându-i şoferului acestuia să îl ducă împreună cu victima la spital. L-a ţinut în braţe pe copil până au ajuns la Urgenţe, în Hunedoara, însă între timp acesta a decedat.

„Cu ocazia cercetării locale s-a stabilit că după ce tubul de oxigen l-a lovit pe minor a mai parcurs o distanţă de 19,30 m ajungând pe carosabil, iar distanţa de la locul unde inculpatul a desfăcut tubul şi până în locul unde a lovit minorul este de aproximativ 60 metri. Moartea a fost violentă. Ea s-a produs prin hemoragie meningee şi contuzie cerebrală difuză consecutivă unui politraumatism cu leziuni cranio – faciale (plagă frontal stânga, excoriaţii faciale stânga), hemotorax stâng, fractură deschisă antebraţ stâng. Leziunile traumatice constatate s-au putut produce prin lovirea corpului cu un corp dur (posibil un tub metalic) urmată de cădere şi lovirea corpului de planuri dure denivelate”, se arată în rechizitoriu.

Mai puteţi citi şi:

Ziua cea mai neagră a angajatei unei săli de jocuri. Suma uriaşă jucată la aparate a adus-o în pragul închisorii

Scandal uriaş în Cartierul Muzicanţilor. Un tânăr a „furat” o adolescentă de 15 ani, de acasă

Dascăli condamnaţi în dosarul „camerei de tortură” pentru elevii unei şcoli din judeţul Hunedoara