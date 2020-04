Management militar şi la spitalul din Deva. Tătaru: „Nu există circuite, iar dacă există nu sunt respectate“

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat, miercuri, la ieşirea din sediul Prefecturii Hunedoara, că a decis instalarea unui management miliar la spitalul din Deva.

„Nu este încă situaţia de la Suceava, am avut un management care nu a făcut faţă. Am instalat un management militar. La spitalul din Deva nu există circuite. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu personalul din spital. În acest moment vom testa tot ce înseamnă personal medical. Va fi un regim seminstituţionalizat. Personalul medical va merge la hotel, după ce va ieşi din schimb. Vom avea o discuţie cu fosta echipă. În 3 – 4 săptămâni vom putea reveni la management civil. Deva rămâne Spital Covid. Nu pot spune că cineva şi-a făcut treaba”, a declarat ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a explicat că personalul medical va fi testat.

„În acest moment vom testa tot ce înseamnă personal medical, cei valizi vor efectua activitatea medicală în măsura în care vor accepta acest lucru, dar într-un regim de semi- instituţionalizare. Cei care vor lucra în spital vor merge în hoteluri, vor reveni a doua zi dimineaţa să facă munca pentru care sunt pregătiţi. Cei care nu vor accepta, nu ne putem permite să îi reintroducem în spital, venind din oraş, acelaşi virus. În condiţiile în care avem personal medical care a fost pozitiv şi a fost testat şi prima şi a doua oară negativ, va putea veni la serviciu şi de la domiciliu, având în vedere că ei au imunitatea făcută şi nu mai pot transmite”, a mai spus Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a spus că va vizita spitalul pentru a vedea care sunt condiţiile din unitatea spitalicească şi va discuta cu fosta echipă care trebuie ”să facă o predare - primire care va fi strict interimară pentru managementul militar impus“.

Nelu Tătaru a precizat că managementul militar va fi păstrat pentru 3-4 săptămâni. Spitalul Judeţean de Urgenţă va rămâne unitate medicală „Covid”, a mai spus acesta. „Sunt 111 pacienţi din care 85 sunt confirmaţi Covid. Recomandarea mea este să nu se interneze alţi pacienţi, este o Unitate de Primiri Urgenţe care funcţionează, Aceasta va investiga, va diagnostica şi va dirija către spitale non- covid, patologie non - covid. Trebuie să ne gândim că există şi patologie non - covid mai multă decât patologie covid şi atunci trebuie să avem grijă de ambele categorii. Nu putem evalua dacă un pacient este urgenţă sau nu, până nu consultăm. Deci trebuie să fire înţeles foarte clar, toţi pacienţii vor fi consultaţi”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.

Doi manageri au plecat într-o săptămână