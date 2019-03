Lucruri mai puţin ştiute despre regele Ferdinand I al României. De ce a fost numit „cel loial“ şi „Întregitorul“

Regele Ferdinand (1865, Sigmaringen – 1927, Sinaia) a fost al doilea rege al României, domnia sa, între 1914 şi 1927, fiind marcată de două evenimente majore din istoria ţării: Primul Război Mondial şi Marea unire de la 1918. Iată câteva lucruri mai puţin ştiute despre regele considerat de istorici drept una dintre personalităţile strălucite ale României.

Regele s-a născut şi a copilărit în Germania

Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen s-a născut în 12/24 august 1865, la Sigmaringen, în sudul Germaniei, locul natal şi al primului rege al României, Carol I, unchiul săuFerdinand a fost fiul principelui Leopold, pretendent la Tronul Spaniei, şi al Infantei Antonia a Portugaliei, Principesă de Bragança şi de Saxa-Coburg-Gotha. A copilărit la Dusseldorf şi a intrat în serviciul militar ca sublocotenent în Regimentul I de Garda Imperială de la Postdam, lângă Berlin. A studiat la Universităţile din Tubingen şi Leipzig, iar la vârsta de 15 ani a vizitat pentru prima dată România. Abia patru ani mai târziu, după ce a primit titlul de Principe de Coroană al României, Palatul Cotroceni i-a devenit reşedinţă.

Cum şi-a făcut datoria faţă de poporul român

Timp de 26 de ani, până la moartea regelui Carol I, Ferdinand a fost principe moştenitor. A urcat pe tronul ţării în 28 septembrie/ 11 octombrie 1914 şi a domnit timp de 13 ani, până în ziua morţii, 20 iulie 1927. La doi ani de la urcarea sa pe tron, România a intrat în război alături de Antanta (Franţa, Marea Britanie, Rusia, Italia. Cu sufletul torturat am hotărât a-mi face datoria faţă de poporul rămân, ale cărui destine le conduc”, afirma Ferdinand I, la Consiliul de Coroană din 27 august 1916, când a decis intrarea României în război împotriva Germaniei, ţara sa de origine şi a neamurilor sale. Pentru gestul său a fost numit „cel loial”: „Profund religios, sensibil şi cu un înalt simţ moral, Regele a luat această hotărâre printr-un mare sacrificiu personal, respectându-şi astfel promisiunea de a fi „un bun român“, făcută în jurământul depus în faţa Parlamentului, la întronare”, potrivit autorilor volumului „Susţine cu a ta mână Coroana Română”.

Cum a mobilizat armata română

Primul Război Mondial a adus pierderi mari pentru ţară, dar sacrificiile ostaşilor au împiedicat desfiinţarea statului român. Cele mai importante bătălii pentru păstrarea României ca stat naţional au avut loc în vara anului 1917, la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. Iată cum le mulţumea regele ostaşilor care au apărat cu preţul vieţii, redutele ţării. „Mărăşti şi Mărăşeşti, Panciu şi Oituz pentru armata IX rusă sunt nişte nume care constitue titlurile de glorie pentru trupele ce au luptat şi sângerat acolo. Cu piepturile voastre aţi ridicat un zid mai tare decât granitul. Voinţa noastră, vitejia copiilor ţărilor noastre aliate au pus o stavilă potopului vrăjmăşesc ce a vrut să se reverse asupra câmpiilor Moldovei pentru a purta valurile sale şi mai departe până în sânul Rusiei. Cu mândrie mă uit la voi şi vă aduc mulţumirile mele călduroase şi recunoştinţa mea ofiţerilor şi trupei, care v-aţi purtat atât de brav. Onoare acelor cari şi-au lăsat viaţa pentru apărarea patriei lor!”, arăta Ferdinand I, în Ordinul de zi al Regelui,către Armată, după bătăliile din vara anului 1917.

Ferdinand I, Întregitorul

Numele regelui Ferdinand I este legat de Marea Unire de la 1918. „Când am luat moştenirea întemeietorului României moderne am făgăduit înaintea reprezentanţilor naţiunii că voi fi bun român; cred că m-am ţinut de cuvânt. Grele au fost timpurile, mari au fost jertfele, dar strălucită a fost răsplată şi astăzi pot spune cu fruntea senină: faţă de Dumnezeu şi de poporul meu am conştiinţa curate. După Basarabia şi Bucovina, Ardealul, frumosul leagăn al poporului român, de unde au descălecat intâii voievozi ai ţărilor româneşti, a votat la Alba Iulia unirea cu Regatul Român”, a fost mesajul regelui Ferdinand I, din ziua triumfului României. După tratatele de pace semnate de România în următorii ani, Marea Unire a fost recunoscută de majoritatea statelor lumii.

În 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, Ferdinand I a fost încoronat Rege al tuturor românilor, alături de Regina Maria. „Punând pe capul meu, într-această străveche cetate a Daciei romane, coroana de oţel de la Plevna, pe care noi şi glorioasele lupte au făcut-o pe veci coroana României Mari, mă închin cu evlavie memoriei celor care, în toate vremurile şi de pretutindeni, prin credinţa lor, prin munca şi prin jertfa lor, au asigurat unitatea naţională, şi salut cu dragoste pe cei care au proclamat-o într-un glas şi o simţire, de la Tisa până la Nistru şi până la Mare”, afirma regele.

