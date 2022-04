Fenomene paranormale pe Lacul Cinciş. Previziunea sumbră a lui Arsenie Boca şi cele mai stranii întâmplări VIDEO

Lacul Cinciş se înfăţişează în aceste zile oaspeţilor săi în toată splendoarea lui. Pădurile de pe malul sălbatic al apei încep să înfrunzească, florile şi iarba cuprind versanţii care îl mărginesc, iar la orizont cele mai înalte vârfuri ale Masivului Retezat strălucesc în lumina soarelui, acoperite de zăpadă.

VIDEO CU LACUL CINCIŞ, IMAGINI AERIENE

GALERIE FOTO - LACUL CINCIŞ

VIDEO CU LACUL CINCIŞ, ÎN AMONTE DE BARAJ



Lacul Cinciş se numără printre locurile de agrement favorite ale hunedorenilor. A fost înfiinţat la începutul anilor ´60, când valea Cernei a fost inundată deliberat, iar locuitorii mai multor sate din Ţinutul Pădurenilor au fost evacuaţi pentru a lăsa loc întinderii de apă şi uriaşului său baraj de beton.

La început, ideea amenajării hidrotehnice, necesare alimentării cu apă a Hunedoarei şi combinatului siderurgic, a fost respinsă de mulţi dintre localnici. Oamenii şi-au văzut pământurile, casele, bisericile şi cimitirele satelor confiscate de autorităţile comuniste, pentru a fi dispărea, poate pentru totdeauna, sub apele şi în mâlul viitorului lac artificial.



Barajul Lacului Cinciş. ADEVĂRUL



Localnicii din Cinciş, satul unde au fost strămutate cele mai multe familii din zonă la înfiinţarea lacului, îşi amintesc de blestemele pe care părinţii lor le-au aruncat asupra apei care avea să înghită aşezări vechi din Evul Mediu şi locuri care păstrau numeroase vestigii antice.



Lacul Cinciş, imagini aeriene. ADEVĂRUL

Amenajarea hidrotehnică a devenit cu timpul o zonă turistică, ocupată de pensiuni şi case de vacanţă, însă a adunat totodată o mulţime de legende şi mărturii ale unor fenomene stranii petrecute în istoria ei.



Adevarul.ro prezintă câteva dintre acestea:

Clopotele bisericii Huniazilor



Pe lângă rămăşiţele satelor vechi de peste şase secole, scufundate în apele Cincişului, o mulţime de vestigiii antice şi medievale preţioase au fost distruse pentru totdeauna, odată cu amenajarea lacului de acumulare. O necropolă a minerilor daci, înhumaţi alături de uneltele lor, o vila rustica romană şi alte vestigii din primele secole se numără printre ele.



Biserica Cinciş, în anii 50. Foto: Monografia Cincişului.



Însă cel mai valoros monument dispărut sub ape a fost biserica medievală a Huniazilor, unde se spune că ar fi fost îngropată mama lui Ioan de Hunedoara, Elisbeta Morsinai. O legendă spune în satul Cinciş de pe malul Cernei, Elisabeta l-ar fi întâlnit pe regele Sigismund de Luxemburg, căruia avea să îi dăruiască un fiu, pe Ioan de Hunedoara.



Biserica veche de şase secole din Cinciş a fost demolată, înainte ca locul să fie înghiţit de ape. Iniţial, relata preoteasa Anişoara Crăciun (1930 - 2017), autorităţile comuniste şi sătenii s-au înţeles ca biserica monument istoric să fie mutată din locul în care se afla pe un deal. Iar dacă acest lucru nu ar fi fost posibil, exista varianta construirii unui zid în jurul lăcaşului, care să o protejeze de apă. Autorităţile regimului comunist nu s-au mai ţinut însă de cuvânt. Într-o noapte, un tânăr a legat turla bisericii de un utilaj şi a prăbuşit-o. Apoi, până dimineaţa, monumentul a fost pus la pământ, povestea femeia. Localnicii din satul Cinciş relatau că oamenii, necăjiţi că au fost nevoiţi să îşi părăsească vechile case au aruncat blesteme asupra lacului şi au evitat, vreme îndelungată, să îşi mai adape animalele din apele sale.





Locul fostei biserici medievale se află sub ape, în apropiere de barajul lacului de acumulare şi de malul opus motelului Cinciş. Unii localnici au povestit că în anii secetoşi, rămăşiţele bisericii şi chiar turla acesteia, puteau fi observate. Alteori, doar umbrele vechiului lăcaş se vedeau sub ape, însă uneori, relatau oamenii, li se părea că aud clopotele vechii biserici, pe dealul din apropierea acesteia.



Zona unde se afla biserica Huniazilor şi satul Cinciş, acum sub ape. ADEVĂRUL



„Am poposit, în cele din urmă pe un bot al dealului Popeasca, în apropierea fostului cimitir. Noaptea venea să se aştearnă pe dealurile dinspre Ghelar, ca şi pe apa lacului din spatele barajului. Reflectam asupra vechimii acestei aşezări de mineri – în morminte s-au găsit bulgări de minereu de fier, drept carte de vizită cu profesia incineraţilor, când dintr-o dată mi s-a părut că aud un murmur de clopote şi glasuri de rugă. Vântul se apucă să sufle mai aspru şi apa lacului să se învolbureze. Ruga căpătă un timbru mai grav şi începu să semene a blestem. Muzica pe care o ascultam sau îmi părea că o ascult pe malul lacului Popeasca semăna mai mult cu o imprecaţie decât cu o rugă. Era parcă o voce gravă de bărbat. Să fi fost a lui Voicu, ctitorul supărat? Supărat că un monument care datează de la mijlocul secolului al XV-lea a putut fi cu atâta uşurinţă părăsit?”, amintea publicistul Constantin Prîsnea, în cartea „Catedrala Scufundată” (1963).



Arsenie Boca ar fi prezis sfârşitul bisericii Huniazilor

Barajul Lacului Cinciş, considerat un baraj de importanţă deosebită, a fost construit în numai 14 luni, în perioada 1962 - 1963, şi inaugurat în 1964. Lacul său de acumulare are o întindere de peste 250 de hectare şi o capacitate de aproape 30 de milioane de metri cubi de apă, iar amenajarea lui, la începutul anilor ´60, a dus la dispariţia vechilor vetre ale satelor Cinciş, Valea Ploştii, Baia lui Crai, Moara Ungurului şi Ciuleni, aşezări vechi din Ţinutul Pădurenilor.



Barajul, în timpul construcţiei. Foto: Arhivele CSH.



Înainte ca cu câţiva ani de începerea lucrărilor la amenajarea hidrografică, relata preotul Opre Cărciun din satul Cinciş, duhovnicul Arsenie Boca (de la Mănăstirea Prislop, aflată în apropiere) ar fi avertizat pe localnici că biserica Huniazilor va dispărea.



„Inundarea bisericii s-a făcut în 1961-1962. Ultima cununie care s-a făcut acolo a fost chiar cununia mea cu doamna preoteasă, în 1962. Când ne-am cununat, apa ajungea până în tinda bisericii, mai avea puţin şi ajungea la sfinţi. Părintele Arsenie a ştiut cu mult înainte ce se va întâmpla. Urcând el pe dealurile Cincişului, cu soţia mea, care era pe atunci domnişoară, cu o soră a ei şi cu alte credincioase din sat, se opreşte brusc în faţa bisericii din Cinciş, întinde bâta pe care o ţinea pe un umăr şi zice: ”Până aici va fi apă peste zona asta!”. ”Cum, părinte, vom muri toţi?”, l-au întrebat credincioasele. ”Nu moare nimeni, biserica moare ”, a zis părintele. După ce biserica a fost înghiţită de ape, părintele Arsenie Boca, care a continuat să vină la Cinciş, ne-a poruncit: ”Voi să faceţi un muzeu, unde să se păstreze frescele care s-au evacuat din biserică. Sunt de nepreţuit!”. Într-adevăr, frescele fuseseră scoase de pe perete, înainte de inundare”, relata, potrivit Formula As, preotul Opre Crăciun (1925 – 2012), un fost martir al închisorilor regimului comunist, apropiat al duhovnicului Arsenie Boca.



Lacul Cinciş în amonte, unde se afla satul Baia Craiului. ADEVĂRUL

Preotul hunedorean a fost închis aproape opt ani în închisorile comuniste, în perioada 1947 – 1955, iar cele mai grele încercări le-a trăit în închisoarea temutului torţionar Eugen Ţurcanu, din Piteşti. Opre Crăciun a fost hirotonit în 1959, iar apoi a devenit preot la biserica din satul hunedorean Cinciş. Câţiva ani mai târziu, biserica veche de aproape 600 de ani din Cinciş a fost demolată, înainte ca locul să fie înghiţit de ape. O nouă biserică a fost ridicată pe un deal, iar aici preotul hunedorean a continuat să slujească şi să aibă grijă de ea, până la sfârşitul vieţii sale.



Tributul Lacului Cinciş

Una dintre cele mai populare legende despre Lacul Cinciş, transmisă din generaţie în generaţie a fost cea a existenţei, în apele sale tulburi, a unor creaturi marine bizare: şerpi şi caracatiţe uriaşe. Nu sunt mărturii despre vederea acestora, însă povestea a fost folosită adesea pentru a-i îndepărta pe copii să aventureze în lac.



O altă credinţă locală spunea că aproape în fiecare an, apele Lacului Cinciş „îşi cer tributul” şi fac victime omeneşti, iar unele nu au mai fost descoperite niciodată. Legendele îşi au originea în superstiţiile localnicilor, după ce la începutul anilor ´60, oamenii au fost nevoiţi să îşi dezgroape morţii din vechile cimitire care urmau să fie inundate. Unii săteni din Cinciş susţineau că bătrânii satelor au blestemat apa care le-a răpit locurile de veci ale străbunilor lor.



Lacul Cinciş în anii 60. Foto: Delcampe.net.



Nebuloasa de pe Lacul Cinciş

Fenomene stranii ar fi fost observate, susţin unii localnici, deasupra Lacului Cinciş. Despre unul dintre ele a relatat un utilizator al formului RUFOn, dedicat amatorilor de fenomene OZN.

„Am ajuns pe la ora 20:00 împreună cu tatăl meu şi ne-am poziţionat pe malul cu şoseaua, în zona cunoscută de localnici, dar mai ales de pescari, cu numele de „la pruni”. Pe malul opus, numit popular, „pe Tătăuş” se întinde o pădure. În jurul orei 23:30, am observat împreună cu tatăl meu un cerc luminos de diametru relativ mare, care s-a înălţat deasupra pădurii şi a rămas mult timp nemişcat, aproximativ o oră, după care a dispărut. În prima fază am crezut că a luat foc pădurea, după care ne-am dat seama că e un cerc „de foc" care s-a delimitat de lizieră. Sunt convins că am văzut un OZN sau un fenomen al naturii foarte ciudat, pe care nu l-am mai semnalat de atunci niciodată în zona respectivă”, relata un localnic.

