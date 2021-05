Barajul Gura Apelor din Retezat, după 35 de ani. Colosul la care românii au muncit peste un deceniu VIDEO

Lacul de acumulare Gura Apelor din Retezat oferă în aceste zile o panoramă impresionantă.

GALERIE FOTO CU BARAJUL GURA APELOR - RETEZAT

Cum s-a lucrat în anii '70-'80 la tunelurile uriaşe din Retezat: „Zeci de kilometri de galerii dăltuiţi în granitul munţilor“

Secretele tunelurilor de zeci de kilometri construite sub Retezat, pentru barajul Gura Apelor VIDEO

Întinderea de apă azurie, stăvilită de cel mai mare baraj construit din anrocamente din Europa, înconjurată de pădurile dese care au „înverzit” în nenumărate nuanţe şi vegheată din depărtare de crestele înzăpezite ale masivului atrage la sfârşit de săptămână un număr mare de turişti. Amenajarea hidroenergetică din Parcul Naţional Retezat a împlinit 35 de ani de la inaugurare.

Barajul, hidrocentralele Retezat şi Clopotiva cu o putere instalată de 349 MW şi cei aproape 50 de kilometri de galerii subterane în Munţii Retezat au fost construite cu eforturi uriaşe pe parcurcul a peste un deceniu, într-o zonă cu o extrem de capricioasă din punct de vedere geologic şi tectonic.

Barajul din Retezat, construit în peste un deceniu

Între anii 1975 şi 1986, au fost săpaţi aproape 50 de kilometri de tuneluri subterane în Munţii Retezat, pentru amenajarea aducţiunilor lacului de acumulare Gura Apelor. Şi tot atunci, a fost construit şi barajul lacului din Retezat, din aroncamente (bolovani şi pietriş), grohotiş, argilă, granit, roci stâncoase - cel mai mare astfel de baraj din Europa anilor ´80. În deceniul de lucru la Amenajarea hidroenergetică Râu Mare – Retezat, şantierul uriaş din inima munţilor nu a fost ocolit de probleme.



Barajul Gura Apelor. Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL

Condiţiile de lucru pentru miile de oameni implicaţi de-a lungul timpului în proiect au fost aspre, au avut loc o mulţime de accidente grave de muncă, inundaţiile şi alunecările de teren frecvente au întârziat lucrările şi au îngropat adesea utilajele şi echipamentele de lucru, adesea insuficiente. În aprilie, la 35 de ani de la inaugurarea Amenajării Hidroenergetice – Retezat, lucrările de retehnologizare a Centralei Hidroelectrice (CHE) Rîu Mare – Retezat au fost scoase la licitaţie publică. Investiţia Hidroelectrica este estimată la 76,9 milioane de euro.

Barajul Gura Apelor, printre cele mai mari din Europa

Lacul de acumulare Gura Apelor, întins pe circa 420 de hectare, are o adâncime maximă de peste 160 de metri, iar barajul lui are o lungime de 464 de metri şi o înălţime de 168 de metri. Situat la cota 1.000 faţă de nivelul mării, barajul are o lăţime la bază de peste 550 de metri, iar la coronament de 12 metri.



Gura Apelor. Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL

Centrala hidroelectrică Retezat, construcţie subterană de mare cădere (582,50 m) a fost realizată între anii 1977-1986 şi este a doua centrală de vârf de pe râurile interioare din ţară, potrivit Hidroelectrica. CHE Retezat este echipată cu două turbine de tip Francis, cu o putere instalată de 335 MW şi o energie medie multianuală de 605 Gwh.



Gura Apelor. Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL

În aval de CHE Retezat se află Clopotiva, o centrală pe derivaţie, echipată cu două turbine de tip Kaplan cu o putere instalată de 14 MW. În avalul barajului Gura Apelor, în depresiunea Haţegului, ulterior au mai fost construite nouă hidrocentrale, care au o putere instalată totală de 134,3 MW şi asigură o producţie medie anuală a energiei de 193,4 GWh.



Gura Apelor. Foto: Daniel Guţă. ADEVĂRUL

Vă recomandăm să citiţi şi:

VIDEO Marea transformare a Lacului Gura Apelor. Ce secrete ascundea mega-proiectul din anii '70 care a schimbat soarta Parcului Naţional Retezat

FOTO Secretele lacurilor glaciare din Retezat. Unde se află „minunile albastre“ din inima munţilor

VIDEO Priveliştile superbe din Masivul Retezat care arată de ce românii îi spun „târâmul fermecat cu ochi albaştri”