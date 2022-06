Autostrada cu tuneluri de doi kilometri, aşteptată de peste un deceniu. Şase oferte pentru construcţia ei

Şase oferte au fost depuse la licitaţia publică organizată de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru construcţia celor mai puţin de nouă kilometri nerealizaţi din Autostrada A1 Lugoj – Deva. Tronsonul de limita judeţelor Hunedoara şi Timiş va cuprinde două tuneluri cu lungimea totală de peste doi kilometri.

Dealul Liliecilor, cel mai spectaculos loc al Autostrăzii Lugoj - Deva. Cum a rezistat lucrarea de anvergură VIDEO

„Tunelurile pentru urşi“ ale Autostrăzii Lugoj - Deva, plănuite de un deceniu. Cât costă şi cum vor arăta

Cum arată podurile pentru sălbăticiuni, de pe autostrada Lugoj-Deva, la doi ani de la construire VIDEO



Luni, 27 iunie 2022, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului de proiectare şi execuţie a Secţiunilor D şi E ale autostrăzii din vestul României.



„Până la termenul limită de depunere au depus oferte următorii agenţi economici: Asocierea S.C. Spedition UMB s.r.l. – S.C. Tehnostrade S.R.L. – S.C. Sa & pe Construct s.r.l. - Euro-Asfalt d.o.o; Aktor societate tehnica anonima (aktor s.a.); Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S.; asocierea Makyol insaat sanayi turizm ve ticaret a.s - yapı merkezi İnşaat ve sanayi a.ş.; Mapa Insaat ve Ticaret Anonim Sirketi; Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire şi cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice”, a informat CNAIR.



Valoarea estimată a contractului pentru lucrări este între 2,28 şi 2,59 miliarde de lei, fără TVA, iar finanţarea este asigurată de statul român prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Termenul de finalizare prevăzut este 11 luni proiectare şi 34 de luni execuţie, conform factorilor de evaluare din documentaţia de atribuire.



„Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea, execuţia şi finalizarea lucrărilor pentru obiectivul major de investiţii Autostrada Lugoj –Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220, Secţiunea E şi finalizare Secţiunea D în lungime de aproximativ 9,13 kilometri, din care 2,13 kilometri de tunel forat. Conform condiţiilor din Acordului de mediu a fost prevăzută realizarea a două tuneluri în cadrul Secţiunii E2 în contexul evitării problemelor de stabilitate şi a impactului negativ cu implicaţii majore asupra mediului. Lungimea celor două tuneluri va fi de aproximativ 2,13 kilometri. Tunelurile vor fi formate din două galerii unidirecţionale prevăzute pe fiecare cale de circulaţie cu platforma de 11,25 metri”, a informat CNAIR.



Lucrările la Autostrada Lugoj – Deva, în lungime de 100 de kilometri, au început în urmă cu peste un deceniu. Lotul I, de 27,6 kilometri, a fost finalizat în decembrie 2013, cu o întârziere de nouă luni faţă de termenul prevăzut de contract, însă autorităţile îşi făceau speranţe că loturile 2, 3 şi 4 vor putea fi realizate într-un termen la fel de rezonabil.

Contractele de proiectare şi execuţie pentru celelalte trei tronsoane ale autostrăzii care traversează judeţele Hunedoara şi Timiş au fost semnate în toamna anului 2013, între fosta Companie Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) şi constructori. Toate lucrările, finanţate prin Programul Operaţional de Infrastructură Mare 2014-2020, aveau termene de finalizare în luna mai 2016, care însă nu au fost respectate. În martie 2017 au fost deschişi traficului rutier 15 kilometri din Lotul 2, în august 2019 au fost inauguraţi 22 de kilometri ai Lotului 4, iar în decembrie 2009 alţi 21 de kilometri, din Lotul 3 al A1.

Tunelurile din situl Natura 2000



În 2017, fosta CNADNR (actuala Companie Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR) a fost nevoită să renunţe la execuţia unui sector de circa 10 kilometri, între localităţile Holdea şi Margina, pentru a lansa separat o procedură pentru proiectarea şi execuţia a două ecoducte, în lungime totală de peste doi kilometri.

Derularea licitaţiilor pentru proiectarea şi execuţia sectorului cu tuneluri, între Holdea şi Margina, a suferit întârzieri, în ciuda optimismului pe care autorităţile şi politicienii l-au afişat de-a lungul timpului, cu privire la termenele de finalizare a investiţiei.



Aşa-numitele pasaje pentru urşi au fost solicitate încă din 2010 de organizaţiile de mediu, printr-un memorandum transmis Comisiei Europene. Ele ar urma să faciliteze traversarea autostrăzii printr-un culoar verde, destinat carnivorelor mari din zona Munţilor Apuseni, a Defileului Mureşului şi a Munţilor Poiana Ruscă. Zona „sensibilă”, tranzitată de sectorul de autostradă pe care vor fi construite ecoductele este Podişul Lipovei – Poiana Ruscă, sit Natura 2000. Se întinde pe 35.738 de hectare şi cuprinde suprafeţe din judeţele Timiş (81 la sută), Hunedoara şi Arad.

„Prin intermediul sitului Natura 2000 Defileul Mureşului Inferior este conectat la coridorul ecologic din Munţii Apuseni, iar prin intermediul siturilor Ţinutul Pădurenilor şi Rusca Montană la zonele cu densităţi ridicate de carnivore mari din Carpaţii Meridionali”, se arată în fişa ariei protejate, prezentată pe site-ul Ministerului Mediului, la secţiunea Biodiversitate.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Tunelurile feroviare spectaculoase de pe valea Mureşului. Cum arată după doi ani de lucrări VIDEO

Dealul Liliecilor îşi recapătă culoarea. Cum s-a transformat colosul Autostrăzii Lugoj - Deva VIDEO

Podul verde al Autostrăzii Lugoj - Deva. Cum a ajuns ecoductul pentru animale, la doi ani de la construcţie VIDEO