Al doilea primar mort după ce s-a infectat cu COVID 19, în judeţul Hunedoara. Gabriel Bartha avea 54 de ani

A murit primarul comunei Burjuc, Gabriel Bartha, după ce fusese infectat cu Covid 19.

„Cu adânc regret, am primit vestea dispariţiei fulgerătoare a bunului coleg şi prieten Gabriel Bartha, primarul comunei Burjuc. Un om tânăr, un coleg extraordinar, muncitor şi responsabil a plecat prea devreme dintre noi. Cu toţii am sperat într-o minune, am sperat că va depăşi momentul dificil şi se va externa curând din spital, după ce fusese infectat cu noul coronavirus”, a anunţat Laurenţiu Nistor, preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara.

Gabriel Bartha era membru PSD şi se afla la al doilea mandat.



În luna noiembrie 2020, şi Adrian Mihai Claudiu Cordoş, primarul comunei Sarmizegetusa, a murit, în secţia de Anestezie - Terapie Intensivă a Spitalului municipal Hunedoara, după ce s-a infectat cu SARS-COV-2. Primarul a decedat la două zile după ce împlinise 52 de ani.

