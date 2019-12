Comuna de la marginea Bucureştiului fără canalizare, apă sau gaze, dar cu masă de ping-pong de 6.000 de euro

La 20 de kilometri de Bucureşti, în judeţul Giurgiu, se află comuna Ulmi, condusă de primarul Petre Nicolae (PSD), aflat la cel de-al doilea mandat. Comuna, în afară de străzi asfaltate, pare încremenită în timpuri de demult, deoarece proiectele de modernizare lipsesc cu desăvârşire: reţea de canalizare nu există, reţeaua de gaze naturale ocoleşte comuna, iar reţeaua de alimentare cu apă trebuia terminată în anul 2017, dar astăzi nu este niciun locuitor racordat la ea. În schimb, aceeaşi comună se poate lăuda cu o masă de ping-pong amplasată în parc pentru care au plătit 6.000 de euro, sau cu ghirlande pentru pomul de Crăciun de peste 150.000 de lei.



Dincolo de lipsa infrastructurii mari, primarul a ales în ultimii doi ani şi jumătate să cheltuiască sume importante prin metoda „cumpărărilor directe”, o metodă des întâlnită prin care primăriile ocolesc licitaţiile publice şi pot da bani cu dedicaţie unor firme apropiate. În comuna Ulmi, au fost realizate peste 330 de astfel de achiziţii în perioada 2017-2019, majoritatea banilor mergând către 3-4 firme, toate fără angajaţi sau cu maximum doi angajaţi, toate înfiinţate în perioada mandatului acestui primar, specializate parcă în a exista doar pentru a face contracte cu primăria Ulmi.



Nu doar masa „de tenis de masă”, cumpărată pe 1 noiembrie 2017 cu 6.000 de euro, conform datelor furnizate de Confidas.ro, ridică semne de întrebare în rândul locuitorilor, ci şi alte trei mese cu aceeaşi destinaţie, pentru care s-au plătit 14.000 de lei, 21.000 de lei şi 14.000 de lei. Pe piaţă, o astfel de masă de ping-pong, din fibră de sticlă, cu cadru de oţel, se vinde cu 400 de euro.

Mesele cumpărate cu 14.000 de lei/20.000 de lei şi 28.000 de lei



Firme făcute parcă la comandă



SRL-ul de la care primăria Ulmi a cumpărat aceste mese de tenis de masă este SC Altantic ABB Goldmed, cu sediul în localitatea Potcoava (judeţul Olt), o firmă înfiinţată în anul 2016 care a totalizat 21 de contracte cu primăria, deşi nu figurează în documentele ANAF ca având vreun angajat. A încasat în perioada 2017-2019 aproximativ 350.000 de lei de la primăria comunei Ulmi. Pe lângă mesele de ping-pong cu care a fost dotat parcul, administraţia locală a cumpărat direct de la acest SRL şi ghirlande pentru pomul de Crăciun (30.000 de lei), indicatoare rutiere (39.000 de lei), mobilier urban (25.000 de lei) şi altele.



O altă firmă apropiată de primăria Ulmi este SC Fier Dual SRL din localitatea Roznov (judeţul Neamţ) cu care sunt încheiate 71 de contracte, toate prin achiziţii directe. Firma, înfiinţată în anul 2016, figurează că nu are niciun angajat în anul 2018,iar în 2017 a avut unul singur. Probabil, cu acesta s-au pus în practică toate contractele. Au fost cumpărate de la această societate comercială, printre altele, ghirlande luminoase pentru pomul de Crăciun (19.250 de lei), ghirlande luminoase pentru pomul de Crăciun (50.000 de lei), ghirlande luminoase pentru pomul de Crăciun (52.500 de lei), indicatoare rutiere (5.250 de lei), garduri metalice şi de siguranţă de peste 550.000 de lei (contracte diferite) şi multe altele.



Şi firma Obiken SRL, înfiinţată în anul 2017, cu sediul în Bucureşti, este abonată la banii primăriei Ulmi, tot prin metoda achiziţii directe. Pe cele 75 de contracte cu Ulmi a încasat aproximativ 2,5 milioane de lei. Firma, cu doar doi angajaţi, a reuşit să facă o serie de lucrări de anvergură în comună: lucrări de fundaţie (2 contracte în anul 2019, în valoare totală de 149.000 de lei), lucrări de fundaţie (2 contracte în 2018 în valoare totală de 174.000 de lei), servicii de curăţenie şi igienizare în mediul rural în valoare de 135.000 de lei şi altele.

Străzi asfaltate în localitatea Ulmi

Metoda adoptată de primarul Petre Nicolae de a cumpăra un serviciu prin semnarea mai multor contracte, astfel încât să evite licitaţiile publice la care pot veni ofertanţi cu diferite preţuri şi care-l obligă la transparenţă, a fost sesizată şi de inspectorii Curţii de Conturi a României. Într-un raport făcut pentru anul fiscal 2017, inspectorii arată că „UAT Ulmi a încălcat prevederile legale privind achiziţiile publice prin divizarea contractelor de achiziţie”.



Petre Nicolae, primar din 2012 în comuna Ulmi FOTO: FB/Nicolae Petre



Cine este Petre Nicolae



Petre Nicolae, spun oamenii din comună, este un apropiat al preşedintelui PSD Giurgiu, Niculae Bădălău. De altfel, Nicolae a ocupat chiar şi funcţia de vicepreşedinte al PSD Giurgiu.



Înainte de a deveni primarul comunei Ulmi, în anul 2012, Petre Nicolae a ocupat funcţia de viceprimar al aceleiaşi comune. După ce a fost înscăunat edil, Nicolae s-a evidenţiat prin încercarea de mituire a unui reporter Antena 1 cu 200 de euro (secvenţă filmată), prin construirea unui „Mall rural”, o clădire total nefuncţională, sau prin gafe televizate în ceea ce priveşte minime cunoştinţe de cultură generală.



În schimb, în Ulmi, o comună cu peste 8.000 de locuitori, lumea tace, preferând să-l critice doar pe la colţuri, sub protecţia anonimatului deoarece le este teamă de el. „Are oamenii lui şi cu ăştia ne terorizează dacă află că spunem ceva rău despre el”, ne mărturiseşte un localnic. „Stăm la 15 minute de intrarea în Bucureşti şi aici trăim ca în Evul Mediu, fără apă, canalizare sau gaz. Toate satele din jur au gaze, doar noi am rămas aşa pentru că nu vrea primarul”, spune un alt localnic.



Reporterii „Adevărul” au încercat să discute cu primarul Petre Nicolae, acesta a negat faptul că a cumpărat o masă cu 6.000 de euro, apoi a închis telefonul şi nu a mai răspuns. Am vorbit şi cu contabila primăriei care a promis că revine ea cu un telefon pentru a spune cât au costat acele mese, dar nu a mai revenit.

De asemenea, reporterul „Adevărul“ a discutat şi cu patronul firmei care vinde mesele de ping-pong, Mihai Frăguţă, care neagă faptul că la Ulmi a dat cu 6.000 de euro o masă, spunând că o masă ca aceea face cam 7.000 de lei.

