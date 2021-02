UPDATE Accident rutier soldat cu zece victime, dintre care una a murit. A fost activat Planul roşu de intervenţie

UPDATE: IPJ Giurgiu transmite ca in aceasta dimineaţa, ora 07.15, pe DN 5, pe raza localităţii Calugareni, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate doua autovehicule, respectiv un autoturism şi un microbuz, produs de către şoferul autoturismului, un bărbat de 54 de ani, din oraşul Popesti Leordeni, judeţul Ilfov. In urma evenimentului rutier, un bărbat de 55 de ani, din judeţul Ilfov, pasager in microbuz, a decedat, iar alte 7 persoane, pasagere in microbuz şi autoturism, au fost rănite şi transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Vom reveni cu informaţii.



UPDATE: Două persoane au fost încarcerate în autoutilitară, iar una în autoturism. Din păcate, un bărbat din autoutilitară a fost declarat decedat.

Echipajele SAJ au preluat două victime, iar SMURD o victimă pe care le transportă la spitale din capitală.

UPDATE: Conform ISU Giurgiu, sunt zece persoane implicate, şapte în autoutilitară şi trei în autoturism

Accidentul rutier s-a produs pe DN5, în localitatea Călugăreni. Sunt implicate două autovehicule (o autoutilitară şi un autoturism). ISU Giurgiu a activat Planul roşu de Intervenţie.

La faţa locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, trei ambulanţe SMURD, un echipaj de descarcerare, autospeciala pentru transport personal şi victime multiple şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi 5 ambulanţe SAJ.

De asemenea, a fost solicitat elicopterul SMURD.

Sunt 7 persoane implicate, dintre care 3 încarcerate.

