Un profesor gălăţean, fost consultant ştiinţific la Centrul de Cercetări Subacvatice NATO, a devenit membru corespondent al Academiei Române

Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), prorector responsabil cu activitatea doctorală în cadrul UDJG, profesor colaborator al Centrului pentru tehnologie şi inginerie marină (CENTEC) din cadrul Universităţii din Lisabona, profesorul Eugen Rusu a absolvit Universitatea „Dunărea de Jos”, specializarea Nave, în anul 1982, ca şef de promoţie.

În perioada 1990-1997 a urmat studiile de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică la UDJG, în colaborare cu Universitatea Tehnică din Atena (NTUA). În perioada 1999-2004 a obţinut burse post doctorale la Institutul Hidrografic al Marinei Portugheze, Lisabona, Portugalia.

Prof.dr.ing. Eugen Rusu are o bogată experienţă de lucru în instituţii internaţionale: începând din anul 2012 este Expert Evaluator Internaţional la Consiliul Europei pentru domeniul energiei refolosibile în mediul marin. În anii 2012 şi 2013 - Expert internaţional în cadrul proiectului “CCSEWAVS - Estimating the effects of Climate Change on sea level and wave climate of the Greek seas, coastal vulnerability and safety of coastal and marine structures”, finanţat de UE.

În anii 2008 şi 2009 - Evaluator internaţional pentru Fundaţia de Ştiinţă şi Tehnologie din Bulgaria. În anul 2005 a fost Consultant ştiinţific la Centrul de cercetări subacvatice NATO - NATO Undersea Research Centre, primul cetăţean român invitat să lucreze în această instituţie. În perioada 2002-2003, membru în echipele internaţionale care au asigurat suportul logistic operativ la exerciţiile NATO Unified Odyssey 2002 şi Swordfish 2003.

În anul 2002 a fost membru în echipa internaţioanlă care a asigurat suportul logistic în cazul catastrofei provocată de acidentul petrolierului Prestige, fiind felicitat personal pentru activitatea depusă de către ministrul portughez al Apărării Naţionale de la acea vreme. Cu o experienţă de peste 20 de ani ȋn domeniul ingineriei marine, profesorul Eugen Rusu a fost coordonatorul proiectului Nearport (2009-2011), de implementare a unui sistem de predicţie ȋn timp real a valurilor pentru porturile portugheze, proiect apreciat cu calificativul „foarte bine” de comitetul internaţional de evaluare.

Din 2015, profesorul gălăţean este Doctor Honoris Causa al Universităţii Maritime din Constanţa. La toate acestea se adaugă peste 100 de lucrări ştiinţifice relevante publicate de prof. dr. ing. Eugen Rusu în străinătate, în jurnale cu factor de impact ridicat. În data de 17 mai 2018, la recomandarea academicianului Dorel Banabic, profesorul Eugen Rusu a susţinut o prezentare la Academia Română, în urma căreia a fost selectat pentru a deveni membru corespondent al Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române:

„Concurenţa a fost acerbă, peste 30 de dosare s-au înscris iniţial. Nici nu visam să devin membru corespondent al Academiei Române. Când a venit domnul Banabic în aprilie, la Galaţi, şi mi-a spus să îi trimit dosarul, nu am sperat că voi fi selectat. Din câte mi s-a spus, sunt singurul din secţia de Ştiinţe Tehnice din toată zona Moldovei”, a declarat profesorul Eugen Rusu.