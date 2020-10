Un nou sezon de recrutare de profesori inspiraţionali. Timp de doi ani vor preda în mediile dezavantajate din România

Foto: Teach for Romania

În timpul pandemiei a fost mai clar decât oricând cât de valoroşi sunt profesorii determinaţi, adaptabili, gata să găsească soluţii în beneficiul elevilor lor, indiferent de circumstanţe.

Oricine poate susţine misiunea organizaţiei Teach for Romania de a aduce astfel de profesori model în sistemul de învăţământ public, pornind de la comunităţile vulnerabile, de la sat, acolo unde este cea mai mare nevoie de ei. Tot astăzi, Teach for Romania lansează un nou sezon de recrutare de profesori inspiraţionali pe care îi va susţine timp de doi ani să predea în mediile dezavantajate din România (detalii pe teachforromania.org).

De Ziua Mondială a Educaţiei, Teach for Romania lansează campania Modele pentru Viitor, prin care invită publicul să le mulţumească public profesorilor care le-au schimbat viaţa şi să doneze pentru a susţine misiunea Teach for Romania de a aduce mai mulţi profesori inspiraţionali în şcolile publice din România, pornind de la mediile dezavantajate. Mai multe detalii pe www.modelepentruviitor.ro.

Educaţia, cheia combaterii sărăciei în România

Tot astăzi, pe 5 Octombrie, organizaţia porneşte un nou sezon de recrutare pentru următoarea generaţie de profesori inspiraţionali Teach for Romania. Sunt căutaţi oameni determinaţi, cu abilităţi de leadership, cu sau fără experienţă anterioară de predare, care doresc să producă un impact în România, pornind de la catedră şi din cele mai vulnerabile comunităţi rurale, pentru cel puţin doi ani. Oameni care vor semnificaţie în munca lor, care cred că educaţia este cheia pentru a combate sărăcia din România şi care vor să se implice. Toate detaliile despre ce înseamnă să fii profesor susţinut de Teach for Romania şi despre procesul de recrutare se găsesc online pe www.teachforromania.org.

„Educaţia ne priveşte pe toţi: elevii, copiii de astăzi sunt viitoarea forţă de muncă, viitorii medici, viitorii profesori, cei care ne vor plăti pensiile. Am văzut în ultimele luni că un profesor dedicat face diferenţa, mai ales în mediile dezavantajate, acolo unde şcoala este singura şansă a copiilor pentru o viaţă mai bună. Profesorii şi învăţătorii pregătiţi de noi pornesc la drum cu motivaţia unei relaţii strânse elev-profesor, care se bazează pe încredere reciprocă, susţinere, empatie şi încurajare. Organizaţia merge dincolo de predare şi le oferă acestor copii o şansă reală de reuşită. Noutatea din acest an este că ne extindem în Moldova şi Transilvania. Ne dorim să demonstrăm că o educaţie de calitate este posibilă pentru fiecare copil din România, indiferent de unde s-a născut, alături de profesorii potriviţi”, a declarat Iulia Pielmuş, director Executiv Teach for Romania.

De 7 ani, Teach for Romania rescrie povestea educaţiei din comunităţile izolate şi vulnerabile ale României. În acest an şcolar, organizaţia Teach for Romania este prezentă pe teren cu 165 de profesori şi învăţători, care lucrează zi de zi cu aproximativ 14.000 de copii, din 24 de judeţe, oferindu-le o educaţie de calitate şi mai multe opţiuni de viaţă.

Despre Teach for Romania

Teach for Romania este o organizaţie non-profit de leadership în educaţie, care activează din 2014 şi care a adus un sistem de performanţă în educaţia din sistemul public din România.

Organizaţia atrage şi pregăteşte oameni motivaţi de a deveni agenţi de transformare în sistemul educaţional românesc, din rolurile de profesori şi învăţători, pentru copiii din medii vulnerabile. În cei doi ani de predare ca profesor sau învăţător sprijinit de Teach for Romania, participanţii au parte de programe de pregătire şi training din partea unor profesionişti în pedagogie şi leadership, dar şi acces la cea mai mare comunitate globală în educaţie şi leadership – Teach for All.

La finalul celor doi ani, absolvenţii programului sunt încurajaţi să continue schimbarea începută în şcoală prin iniţiative cu impact în societate, de antreprenoriat, educaţie, politici publice şi media.

