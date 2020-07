Studentul care a conceput un sistem inteligent de monitorizare a locuinţei. „A fost o oportunitate de a învăţa”

Radu Şerdin (22 de ani) a fost atras dintotdeauna de ştiinţele exacte, dar recunoaşte că a început să-i placă aceste materii abia după ce s-a înscris la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică din Galaţi. „Profesorii mei m-au făcut să fiu cu adevărat pasionat. Mulţi dintre ei se implică în activităţi în afara cursurilor cu studenţii şi lucrul ăsta se vede, se simte şi se transmite“, spune tânărul.

În prezent, este student în anul III la specializarea Electronică Aplicată, iar recent a fost premiat pentru proiectul său, IoT Indoor Monitoring System, la un concurs organizat de Universitatea Maritimă Constanţa în colaborare cu Microchip. Tânărul a obţinut premiul III pentru un sistem pe care l-a creat ca să monitorizeze o locuinţă în ceea ce priveşte temperatura, umiditatea, fumul şi mişcarea.

De asemenea, aplicaţia sa a fost răsplătită şi cu o menţiune la Concursul „Microcontrolere şi aplicaţii – Mihail Konteschweller“, organizat pe 15 mai de Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iaşi.

Sistemul creat de Radu este uşor de folosit chiar şi de către un novice în gadget-uri. Datele transmise de senzori sunt încărcate în cloud pentru a putea fi citite în timp real de utilizator prin intermediul unei aplicaţii Android realizată în AppInventor. Cu câţiva senzori plasaţi în locuinţă şi o aplicaţie către care se transmit datele, utilizatorul ştie în fiecare moment ce se întâmplă în casă.

Dacă izbucneşte un incendiu sau casa este spartă de hoţi, proprietarul poate anunţa rapid pompierii sau Poliţia. „Am privit acest proiect ca pe o oportunitate de a învăţa şi de a experimenta folosind o idee care poate fi aplicată şi la un nivel mai mare. Este şi ceva ce personal aş folosi, de altfel asta este şi ce am urmărit: un proiect la care să am motivaţia să lucrez“, explică Radu Şerdin.

Orice mişcă e transmis pe telefonul mobil

Orice schimbare de temperatură, umiditate, precum şi apariţia fumului într-o cameră a locuinţei, ori mişcarea sunt detectate imediat de senzorii instalaţi, iar proprietarul primeşte notificări direct pe telefonul mobil. „Nu poţi să vezi ce se întâmplă, pentru că sistemul nu include şi supraveghere video, dar poţi să afli unde se întâmplă“, explică studentul. Proiectul sistemului de monitorizare conceput de tânăr include şi un aşa-numit senzor de răcire, pe care urmează să-l implementeze în perioada imediat următoare. Prin intermediul acestuia, utilizatorul poate da comanda pentru a porni aparatul de aer condiţionat, aducând temperatura în casă la nivelul dorit.

Tânărul a eliminat gradual toate micile probleme tehnice de care s-a lovit pe parcursul conceperii sistemului. De pildă, dacă se ridica temperatura într-o cameră, utilizatorul era notificat pe telefonul mobil abia după un minut, ceea ce este foarte mult, mai ales dacă ne gândim la posibilitatea izbucnirii unui incendiu. „Pentru că am implementat sistemul şi fizic, am putut să depistez exact problema şi s-o rezolv. Acum utilizatorul este anunţat în doar câteva secunde, ceea ce este mult mai bine“, spune studentul, care este un perfecţionist, fiind mereu în căutarea unei soluţii mai eficiente.

O inovaţie ieftină şi eficientă

Proiectul lui Radu nu este o noutate pe piaţa de profil, find, de fapt, o inovaţie pe care a conceput-o ca pe o variantă extrem de ieftină şi eficientă comparativ cu sistemele similare existente în prezent pe piaţă. Unele dintre acestea includ şi o priză inteligentă, o cameră video Wi-Fi şi un senzor de inundaţie, care te avertizează în cazul în care se sparge o conductă sau dacă robinetul a fost uitat deschis.



„N-am pornit de la ideea să fac ceva diferit de ceea ce există deja. Am vrut ca ce fac să fie cât mai eficient, mai ales la aplicaţiile din sistemul de monitorizare. Acestea au un design simplu, cu câteva butoane principale, şi tocmai de aceea nu apar niciodată probleme la ele. Sunt aplicaţii pe care poate lucra oricine şi nu se strică“, spune tânărul despre proiectul său, IoT Indoor Monitoring System.

Sistemul de monitorizare a locuinţei a fost deja testat de student pe o machetă de casă şi funcţionează excelent. Un alt avantaj este că aplicaţiile care rulează în cadrul sistemului citesc şi cei mai ieftini senzori de temperatură sau umiditate care există pe piaţă.

Radu nu s-a gândit încă dacă va scoate pe piaţă sistemul său de monitorizare a locuinţei, dar ideea îl tentează. „Ar fi interesant să fac sistemul şi la un nivel mai mare. Încă nu am ajuns la acel moment, dar m-am gândit să fac sistemul flexibil, adică să poată fi folosit şi la o locuinţă cu două camere, dar şi la o clădire de birouri cu 100 de camere. Este o idee pe care nu am apucat s-o implementez.“

„îmi place cum te poţi descurca în România“

După orele de curs, Radu se relaxează cântând la chitară, un hobby pe care speră să-l exploateze mai mult în perioada următoare. De asemenea, este fascinat de microcontrolere, mici calculatoare care îndeplinesc doar o funcţie specifică, iar după absolvirea facultăţii va activa ca inginer pe zona de programare a acestora. Nu se gândeşte să plece din ţară, considerând că există suficiente oportunităţi aici pentru a se realiza profesional.

„Personal, îmi place cum te poţi descurca în România, îmi place confortul de aici, cu care m-am obişnuit, dar şi modul în care funcţionează lucrurile. Nu este totul pus la punct, iar asta îţi oferă şi multe avantaje, şi nu mă refer la chestii imorale. Este vorba de flexibilitatea pe care o ai de a face ceva din punct de vedere profesional“, conchide studentul.

