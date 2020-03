Regizorul care-i pune pe actori să rescrie rolurile din perspectiva vieţii proprii: „Nu e uşor să fii tu!“

Cristian Ban (35 de ani) este un regizor tânăr, cu o abordare teatrală foarte interesantă: pentru el, spectacolele de teatru devised adică de creaţie colectivă, reprezintă o marcă personală. Recent, a montat la Teatrul Dramatic „Fani Tardini“ din Galaţi spectacolul-experiment „MaMe“, care a înregistrat un mare succes la public.

Cu acest prilej, am discutat cu regizorul Cristian Ban despre stilul său de lucru, despre ce îl motivează să abordeze nonconformismul şi, în general, despre ultimii cinci ani, în care a reuşit să monteze spectacole memorabile în teatrele din toată ţara. Departe de a fi strict comice, punerile în scenă semnate de Cristian Ban au un umor special, strecurat subtil printre trăirile dramatice.

În ceea ce priveşte „MaMe“, trebuie menţionat că, mai presus de orice, spectacolul surprinde prin originalitatea abordării regizorale. La început, totul pare un haos numai bun de studiat la facultatea de psihologie, însă pe măsură ce situaţiile evoluează, povestea capătă contur, iese la lumină, se aşază frumos, într-o logică firească. Rămâne doar un pas până la sentimentul de fericire.

Weekend Adevărul: Ce înseamnă „MaMe“, titlul celui mai recent spectacol pe care l-aţi pus în scenă? Şi de ce aţi ales teatrul din Galaţi pentru a-l pune în scenă?

Cristian Ban: Poate însemna totul sau nimic. Există o infinitate de posibilităţi. Este libertatea ta, a spectatorului, să-i alegi sensul potrivit. De ce la Galaţi? Pentru că nu s-a mai făcut aşa ceva aici. Cineva trebuie să înceapă. S-a întâmplat să fiu eu. Una peste alta, mă bucur foarte mult când inaugurez eu creaţiile colective într-un teatru. Am mai făcut asta şi în alte locuri şi, de fiecare dată, a fost un moment foarte special. Am simţit că i-am provocat pe actori şi că poate pe unii i-a interesat mai mult proiectul acela decât alte proiecte, fiindcă au contribuit fie cu poveştile lor, fie cu scrierea textului împreună. E mult mai frumos să lucrezi aşa cu o trupă, mai ales când lucrezi prima oară. De asta mă bucur foarte tare că sunt la Galaţi şi că fac aici o creaţie colectivă şi că e prima creaţie colectivă a teatrului.

Cum a mers lucrul la „MaMe“? A fost conform aşteptărilor tale?

Nu pot rezuma în alb şi negru munca la un astfel de spectacol. Per ansamblu, a mers bine. Schiţa spectacolului s-a făcut în câteva zile şi acesta a fost un semn că sunt la locul potrivit şi cu oamenii potriviţi. După aceea au urmat nişte zile în care am încercat să umplem această schiţă, acest schelet cu poveştile fiecăruia, care sunt foarte profunde şi sincere, iar lucrul ăsta sper să se simtă şi atunci când va veni publicul în sală.

Actorii mi-au mărturisit că i-a impresionat munca la „MaMe“. Tu ai făcut vreo descoperire odată cu spectacolul acesta?

Am descoperit un oraş, un teatru, un public foarte generos. Am fost la toate spectacolele de când sunt aici şi la absolut fiecare a fost sala plină. Am descoperit o trupă de care m-am ataşat foarte tare şi un spectacol care, deşi încă lucrăm la el, mi-e foarte drag. Cu asta o să plec de aici.

Toată lumea a devenit curioasă atunci când a auzit că acest spectacol cumulează amintiri, experienţe personale ale actorilor. Mulţi oameni – şi ziarişti, dar şi simpli cetăţeni – întreabă: ce înseamnă un astfel de spectacol, cum se produce el, în ce fel trebuie vizionat? Poţi lămuri o parte dintre aceste curiozităţi ale publicului interesat?

Am observat că, în momentul în care vezi un spectacol în care ştii că poveştile de pe scenă sunt reale sau sunt inspirate din viaţa actorilor şi a echipei care lucrează la acest spectacol, există un alt tip de raportare din partea publicului. Este o altă experienţă. Spectatorii nu vin să judece estetic sau ce rol a făcut unul sau celălalt, ce lumini sau ce decor e pe scenă, ci este o emoţie deasupra acestor lucruri şi aceea e cea mai importantă în timpul spectacolului. Deci, e o provocare. E un spectacol care se simte altfel.

Un pretext pentru o discuţie incomodă

De unde-ţi vin ideile? E ceva spontan sau e studiat?

Sunt nişte teme care mă interesează. Acum, spre exemplu, m-a interesat faptul că ajungem la o vârstă la care ne vedem mamele, părinţii, mătuşile, unchii îmbătrânind şi, cumva, ne raportăm altfel la ei şi la bătrâneţe. Bătrâneţea e o temă importantă care apare în spectacol şi care mă interesează foarte mult. Ajungem la vârsta la care nu mai suntem adolescenţi, nu ne mai răzvrătim împotriva părinţilor, ci ne maturizăm şi îi privim cu alţi ochi. Cred că acesta este momentul pe care spectacolul a încercat să îl surprindă. Văd şi la prietenii mei, şi la alţi colegi de vârsta mea că se schimbă raportul lor faţă de părinţi. Părinţii nu mai sunt oameni ăia enervanţi care îţi zic una, alta, ci începi să le vezi slăbiciunile, defectele. Vezi cum timpul îşi pune amprenta asupra lor. „MaMe“ nu e un spectacol de 8 martie. E un pretext – dar un pretext bun, cred – de a vorbi despre chestii mai generale şi mai profunde şi care nu sunt neapărat comode.

„MaMe“ seamănă cumva cu primul tău experiment pe această temă, „Ai mei erau super“, montat la Arad.

Nu neapărat. Ca şi acela, şi acesta este un scenariu colectiv, bazat pe întâmplări reale ale actorilor trupei. Dar asemănările se opresc cumva aici. Acolo m-am inspirat de la numele unui blog, unde oamenii trimiteau fotografii făcute în ani cu părinţii lor, atunci când aceştia erau foarte tineri. Este vorba despre un spectacol care are la bază poveştile părinţilor actorilor. Ei aduc în scenă fotografii şi obiecte din copilăria lor, astfel că spaţiul scenic sugerează un univers ţinut în cutii de amintiri, în pod, la „loc de cinste“, pe care ai noştri, astăzi, nici nu le folosesc, nici nu le aruncă, pentru că – nu-i aşa? – nu ştii niciodată când ai nevoie de ele.

„Nu cred în teatrul făcut de roboţi“

De ce teatru experimental, şi nu clasic? E mai bine ca actorii să-şi scrie rolurile?

Teatrul clasic rămâne aproape aşa cum e. Aici este vorba despre altceva. Aş numi-o valorizare a curajului de a fi tu. Nu e uşor să fii tu. Pentru actori este şi mai greu, căci ei au tentaţia succesului de pe scândură. Poate fi atractiv să te identifici cu nişte personaje care dau bine la public – dar cât de profund este să fii tu? Parcă e altceva, nu?

Actorilor le place să fie ei înşişi pe scenă?

La început îmi creştea un pic tensiunea când un actor îmi spunea: „Zi-mi ce vrei şi eu îţi fac“. Nu mi-a plăcut niciodată tipul ăsta de raport între regizor şi actor. Nu cred în teatrul făcut de roboţi. Şi nici actorii talentaţi nu cred în munca pe „pilot automat“. Peste tot în teatru există amprenta personală. În creaţiile mele este un pic mai multă, nimic altceva.

Au fost cazuri în care te-au deranjat întrebările actorilor cu privire la rolurile lor?

Poate că se întâmpla cândva. Acum nu mă mai deranjează nicio întrebare. Poate am învăţat între timp să aleg actori care pun doar întrebări bune...

Putem spune că interacţiunea asta dintre personaj şi viaţa reală a actorului este stilul tău favorit de lucru, că ţi-ai creat un stil-semnătură?

Aş zice că da. În ultimii cinci ani am lucrat aproape exclusiv aşa, dar sunt mai mulţi regizori care fac sau încep să facă asta. În 2015, am făcut primul spectacol de creaţie colectivă şi am simţit că m-a schimbat foarte mult. Am simţit că îmi place mult mai mult meseria asta făcând creaţii colective şi sunt foarte, foarte ataşat de spectacolele pe care le-am făcut sub forma asta de lucru. După proiectul acesta – „MaMe“ – urmează să montez nişte texte clasice. Voi face, aşadar, o pauză de la creaţii colective şi sunt curios să văd cum o să reacţionez când o să am textul gata scris în prima zi de repetiţii.

„Finalul e foarte sincer”

Am auzit că provocarea supremă pentru astfel de spectacole ai fi simţit-o la Sfântu Gheorghe, cu „Nu chiar 1918“, realizat împreună cu dramaturgul Szekely Csaba. Cum a fost?

Am vrut să fac un spectacol de teatru în teatru care să iasă din zona festivismului în ceea ce priveşte Centenarul şi care să arate lucrurile aşa cum sunt, dar, foarte important, un spectacol de la care publicul să iasă optimist, încrezător – atât cât se poate. Că a fost sau nu o provocare mai mare decât altele, este greu de spus. Toate spectacolele mele sunt o provocare, altfel nu le-aş mai face.

Spectacolul Familia Ibsen FOTO Arhiva personală a artistului

Nu v-a pus în încurcătură subiectul sensibil, implicaţiile etnice, riscul de a fi interpretat ca părtinitor?

Eu am cerut ca acest text să fie scris de Szekely Csaba. Ştiind cum scrie el, ştiam că vor apărea personaje şi de etnie maghiară, şi români, şi primari, şi săteni, şi corupţi... Şi asta m-a provocat, acest amestec de personaje, pe care să le prezint pe scenă cu un final cumva optimist – adică „lucrurile se vor schimba“. N-a ieşit foarte optimist. Am avut discuţii cu trupa, pentru că, atunci când lucram la final, exista senzaţia că e deprimant şi am luat decizia ca ultimele replici de la final, spuse de cei cinci săteni, să fie scrise chiar de cei cinci actori.

Le-am cerut să se gândească ce ar răspunde ei dacă ar fi întrebaţi de public ce simt faţă de ţară acum, cu ocazia Centenarului. Mie de asta îmi place, că finalul e foarte sincer. E o comedie pură, dar finalul am ţinut să fie altfel, să nu se audă nici musca în sală, mai ales atunci când personajul de etnie maghiară spune discursul lui Iuliu Maniu. Pentru mine, acela e cel mai important moment din spectacol. Încă de când am avut textul şi în primele zile de repetiţii, am centrat totul în jurul acelui discurs.

Cu alte cuvinte, nimic nu te-a pus în încurcătură.

Aş zice că nu. De altfel, eu sper ca acest spectacol să fie văzut şi de oameni din afara secuimii. Am lucrat de mai multe ori în ultimii zece ani pentru teatrul din Sfântu Gheorghe. Este oraşul meu preferat din România. Toţi cei care aud că mă duc la Sfântu, montez la Sfântu sau am premieră la Sfântu găsesc să spună ceva despre unguri. „Cum te descurci cu atâţia unguri?“ „Poţi să îţi iei pâine fără să te întrebe în maghiară?“ Toate astea sunt nişte mituri, sunt false. Şi asta am vrut să se vadă în spectacol. Că oamenii, de fapt, convieţuiesc foarte bine aici. Românii cu maghiarii. La televizor, trei oameni spun că nu e aşa. Şi atunci alte trei milioane îi cred. Dar în realitate nu e aşa şi asta am vrut să se vadă pe scenă. Operele lui Mihail Sebastian, puse în scenă

Ai vreo temă pe care o tratezi cu predilecţie în spectacolele tale?

Nu prea, cel puţin, nu în mod conştient. Mă interesează mai mult felul în care spun poveşti pe scenă şi cum faci ca în secolul XXI să fii sincer şi onest cu spectatorul.

Care este principala calitate pe care trebuie s-o aibă un actor pentru a fi distribuit într-un spectacol de-al tău?

Să aibă încredere în mine şi în proiect. Şi să aibă încredere în el. Restul vine de la sine.

Care este următorul proiect pentru care lucrezi?

Tot pe malul Dunării lucrez, la Brăila.

Este tot un spectacol experimental?

Nu neapărat, deşi conţine multe surprize. Este o punere în scenă a piesei „Steaua fără nume“, de Mihail Sebastian. Vreau de mult timp să fac textul ăsta. În viitor, am în plan să mai fac o dramatizare după unul dintre romanele sale. Cred că e mai dificil atunci când montezi un text atât de cunoscut, dar încerc să las presiunea deoparte şi să-mi imaginez că e pentru prima dată când se montează acest text.

Ce înseamnă pentru tine un spectacol bun?

Un spectacol la care mă gândesc şi a doua zi după ce l-am văzut. Şi a treia zi, şi a patra zi şi tot aşa... Dacă stârneşte creierul, îl pune la treabă, îi cere să afle el nişte răspunsuri, atunci, da, este un spectacol bun.

Despre Cristian Ban

Data şi locul naşterii: 11 august 1984, Arad

Studiile şi cariera:

A absolvit Facultatea de Teatru şi Televiziune, Secţia Regie, în cadrul Universităţii „Babeş Bolyai“ din Cluj-Napoca, în 2008.

Câştigător al programului „Pocket“, lansat de Teatrul Naţional Timişoara în 2007, a debutat ca regizor în anul IV de studenţie cu spectacolul „Coca Blues“ de Ioan Peter, spectacol selecţionat la Festivalul Naţional de Teatru, secţiunea Debut.

Până în prezent, a montat mai multe spectacole în ţară: la Teatrul Naţional din Timişoara, Teatrul Odeon din Bucureşti, Teatrul „Andrei Mureşanu“ din Sf. Gheorghe, Teatrul Clasic „Ioan Slavici“ din Arad, Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, Teatrul „Sică Alexandrescu“ din Braşov, Teatrul Municipal din Baia Mare, Teatrul „Fani Tardini“ din Galaţi, Teatrul „Maria Filotti“ din Brăila. A lucrat şi în Barcelona, Spania, unde a montat textul „Elevator“ scris de Gabi Pintilei, şi în Ungaria, la Teatrul German din Szekszard.

Este unul din membrii fondatori ai spaţiului Reactor din Cluj-Napoca. Cele mai multe dintre spectacolele sale sunt creaţii colective, scrise împreună cu actorii, şi sunt bazate fie pe istoriile lor personale („Ai mei erau super!“, „Poveşti din bucătărie“, „Să ne cunoaştem mai bine“, „MaMe“), fie pe rescrieri ale unor texte clasice („Oraşul nostru“, „Familia Ibsen“).

Spectacolele sale au fost selecţionate la mai multe festivaluri, printre care: Festivalul Naţional de Teatru Bucureşti (2008, 2010, 2015, 2019), Festivalul Internaţional Trabzon din Turcia, Balken Breeze din Bursa, Turcia, Festivalul Dramaturgiei Româneşti Timişoara, Bienala Eugen Ionescu din Chişinău – Republica Moldova, FestCo Bucureşti, Festivalul „Atelier“ Baia Mare, Pledez pentru tine(ri), Piatra Neamţ.

În 2017 a câştigat premiul pentru cel mai bun regizor cu spectacolul „Oraşul nostru“ la Festivalul de Teatru Scurt (FITO) Oradea şi premiul special al juriului la Festivalul Comediei Româneşti, iar în 2018, „Oraşul nostru“ a fost nominalizat la premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol. Locuieşte în Cluj-Napoca.

