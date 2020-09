Premierul Ludovic Orban: „Marea problemă a judeţelor Galaţi şi Brăila este un fel de izolare din punct de vedere al conexiunilor cu traseele importante”

Premierul Ludovic Orban a venit miercuri dimineaţă la Galaţi pentru semnarea contractului ce vizează varianta de ocolire a municipiului Galaţi şi a contractului “Platformă Multimodală a portului Galaţi”, etapa II.

“Astăzi se semnează un contract important. Se va anunţa câştigătorul pe alt contract important. Dar ceea ce vreau să repet eu este faptul că gândirea noastră este aceea de a implementa proiecte de conectare a arealului judeţelor Galaţi-Brăila cu toate reţelele de transport importante. Investiţiile în infrastructura de transport în Galaţi şi Brăila în următorii cinci, şase ani vor asigura conectarea Galaţiului şi Brăilei de coridorul 4 pan-european şi de coridorul 9 pan-european. Marea problemă pe care o au Galaţiul şi Brăila este un fel de izolare din punct de vedere al conexiunilor cu traseele importante, axele prioritare de transport europene. Avem un amplu program de investiţii pentru a asigura conectarea Galaţiului şi Brăilei pe mai multe căi”, a declarat primul ministru.

Ludovic Orban susţine că podul de la Brăila este elementul de bază al planului amintit. Acesta a precizat că va fi realizată conectarea cu Constanţa prin intermediul drumului expres Brăila – Tulcea şi al drumului expres Tulcea – Constanţa, acestea aflându-se în faza studiilor de fezabilitate.

La evenimentul de la Galaţi a fost prezent şi Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, care a declarat că urmează să fie anunţat câştigătorul pentru realizarea celor 11 kilometri din drumul expres Galaţi – Brăila.

“Drumul expres Focşani – Brăila – Galaţi are trei compenente importante. Prima componentă este secţiunea Focşani – Brăila – 76 de kilometri. Am reuşit în acest an pe 19 iunie să semnăm contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic de execuţie în data de 27 iulie, am emis ordinul de începere a lucrărilor. Cea de-a doua secţiune este secţiunea Brăila – Galaţi cu cei 11 kilometri între momentul în care am fost aici în vizită şi momentul de astăzi am reuşit prin CNAIR să finalizăm etapa de licitaţie şi astăzi CNAIR va da o veste mult aşteptată de dumneavoastră şi anume va emite raportul procedurii desemnând câştigătorul pentru realizarea proiectului tehnic şi execuţia celor 11 kilometri ai drumului expres dintre Galaţi şi Brăila”, a precizat Lucian Bode.

