Fata pasionată de robotică care predă informatică elevilor de gimnaziu. Maria: „Trebuie să investim mai mult în copii şi în educaţia lor“

La doar 17 ani, Maria Iulia Tanţos (17 ani), elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional ”Ferdinand I” din Bacău, specializarea Matematică-Informatică intensiv Engleză, este lector, fiind selectată să predea informatică elevilor de gimnaziu, dar şi colegilor din clasele mai mari, care urmează cursurile proiectului ”Programare cu răbdare”, prin care deprind abilităţile de bază în programare.

Tânăra este pasionată şi de robotică, fiind în prezent coordonarea echipei pe această specializare din liceul unde învaţă. ”Erau foarte mulţi băieţi în echipă acum doi ani. Mi-am zis că au nevoie şi de nişte fete. Echipa de robotică reprezintă o mare parte din viaţa mea. Stau câte trei ore pe zi după cursuri şi merg şi în weekend-uri”, ne povesteşte Maria cum a început totul.

Când intră în sala unde lucrează la roboţi, adolescenta se schimbă. Este universul în care se simte cu adevărat liberă şi îşi poate exprima creativitatea.

Maria participă periodic alături de colegii săi la campionatul naţional de robotică, iar de fiecare dată construiesc un nou robot care îndeplineşte diferite funcţii. De pildă, aceştia trebuie să transporte unităţi din care să se construiască zgârâie nori, evident în miniatură.

Ea se ocupă de partea de programare, care îi place foarte mult. Practic, scrie codurile care fac posibilă mişcarea motoarelor de la aceşti roboţi, iar munca ei nu este deloc uşoară. E nevoie de numeroase ajustări pentru ca motoarele să se sincronizeze în mişcare şi să poată fi dirijate prin telecomandă. Echipa pe care o coordonează a câştigat în ultimii ani etapele regionale ale competiţiei şi s-a calificat la naţională.

”Practic, noi programăm roboţii să se deplaseze, creăm softuri pentru motoarele lor. Este o perioadă în care robotul se mişcă singur, pe baza programării noastre, şi una controlată, fiind dirijat prin telecomandă. Cele mai mari bătăi de cap ne dă deplasarea autonomă a robotului. În echipă avem un întreg departament de programare, pe lângă departamentul de mecanică şi cel de PR”, ne introduce puţin Maria în lumea complexă şi fascinantă a roboticii.

Prin urmare, este important să concepi un robot funcţional, care să îndeplinească funcţiile cerute în concurs, dar şi să explici cât mai bine ceea ce ai creat.

Şi-a organizat echipa de robotică ca pe o companie

În echipă are şi tineri care scot în evidenţă greşelile pe care le fac în conceperea robotului şi cum pot fi ele rezolvate. Practic, sunt nişte observatori calificaţi, care îi pun în gardă ori de câte ori se comit erori pe partea de mecanică sau cea de programare a motoarelor. Munca lor este îngreunată şi de faptul că roboţii pe care îi crează au dimensiuni mici, de doar câţiva zeci de centimetri, totul fiind realizat practic la nivel miniatural.

FOTO arhiva personală

Echipa pe care o coordonează a fost răsplătită şi cu premiul al treilea la secţiunea ”Think Award” pentru toate îmbunătăţirile pe care le-au adus robotului pe care l-au conceput pe parcursul unui an. Maria organizează împreună cu colegii săi de echipă şi evenimente care promovează robotica în comunitate, astfel încât să inspire şi alţi tineri să apuce pe acest drum. De altfel, echipa de robotică pe care o conduce este organizată ca o companie care trebuie să se susţină financiar.

FOTO arhiva personală

”Trebuie să ne găsim sponsori care să ne asigure resurse pentru piesele pe care le cumpărăm, pentru evenimentele pe care le organizăm şi pentru deplasări. Este multă muncă”, ne dezvăluie adolescenta, care nu ar renunţa însă pentru nimic în lume la pasiunea care îi aduce atât de mult satisfacţii.

Maria îşi găseşte timp să se implice şi în proiectul ”Programare cu răbdare”, coordonat de profesorul Bogdan Pătruţ, din care face parte din ianuarie 2019. ”M-a atras faptul că săptămânal erau invitate personalităţi din domeniul informaticii cu cariere impresionante şi profesori universitari care să ne inspire. Mereu era ceva nou şi interesant, era foarte multă diversitate”, enumeră ea principalele motive care au determinat-o să se alăture proiectului.

Învăţare prin joacă

În doar câteva luni, tânăra a ajuns să le predea informatica elevilor mai mici, dar şi adolescenţilor până în clasa a XII-a. Şi-a adaptat stilul de predare în funcţie de vârsta elevilor săi şi se descurcă foarte bine, chiar dacă nu are pregătire psihopedagogică. Maria îi iniţiază în limbajul de programare Plus +, dar şi în ceea ce se numeşte în limbaj de specialitate Microbit. Este vorba de nişte plăcuţe cu leduri, pe care copiii învaţă să creeze jocuri, programând ledurile respective. Practic, micuţii învaţă programare jucându-se.

FOTO arhiva personală

”Pot crea legături între două plăcuţe de microbit folosind frecvenţe de radio, prin Bluetooth sau alte dispozitive de acest gen”, ne explică eleva. Între şcoală, robotică şi orele de predare la ”Programare cu răbdare”, nu îi mai rămâne foarte mult timp liber pentru socializare, dar are o mare satisfacţie pentru că a cunoscut oameni interesanţi, care o inspiră în ce vrea să facă pe viitor.

Maria va şcoli viitorii informaticieni

Maria Iulia Tanţos este implicată, de asemenea, şi în alte proiecte de voluntariat prin care promovează sportul şi mişcarea în general, considerând că acest gen de acţiuni ajută comunitatea şi o dezvoltă. După absolvirea facultăţii, adolescenta îşi va deschide propria firmă şi va şcoli viitorii informaticieni din ţară, iniţiindu-i în limbajele de programare. ”Simt că trebuie să investim mult mai mult în copii şi în educaţia lor. Vreau să am start up-ul meu prin care să reuşesc să fac diferenţa, să dau înapoi copiilor ce am primit eu de la cei de la care am învăţat”, conchide Maria.

