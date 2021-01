Drama unui bătrân care a aşteptat 30 de ore la Unitatea de Primiri Urgenţe din Galaţi

Coşmarul pentru Victor Papadopol, 86 de ani, a început pe 17 decembrie. La ora 11.00, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Galaţi cu o ambulanţă. Fiica bătrânului povesteşte că tatăl său a fost evaluat de medicul UPU şi după aceea a aşteptat 30 de ore pentru rezultatul testului COVID, iniţial pe un scaun, iar apoi pe o targă.

„Tata are 86 de ani şi a avut cancer de colon. Acum avea colostomie, stabilă, de doi ani. A chemat ambulanţa pentru că voma de două zile, avea crampe şi nu avea tranzit intestinal prin colostomie. A aşteptat 30 de ore la UPU. Nu i s-a spus dacă are voie sau nu să mănânce sau să bea. A băut apă de la robinet. Mai târziu a vomat. Nu se ştie ce diagnostic a primit iniţial, dar evident nu a fost considerat o urgenţă. Nu i s-a pus nicio perfuzie. 24 de ore fără fluide după deshidratare prin vărsături schimbă homeostazia şi hemodinamica unui organism tânar drastic. La 86 de ani? Poate ucide. Toţi medicii şi asistentele de la UPU ar trebui să ştie asta”, povesteşte fiica bătrânului, Raluca Papadopol, medic român stabilit de 20 de ani în SUA.

Abia după 30 de ore de chin şi umilinţă, pacientul a fost transferat la secţia Chirurgie, direct în sala de operaţii. În timpul anesteziei, a făcut stop cardiac şi a trebuit să fie resuscitat. De atunci, bătrânul a rămas în spital, plimbat dintr-o secţie în alta, până când a aflat pe 28 decembrie că are pneumonie. A fost testat pe 31 decembrie şi a aflat că este confirmat pozitiv cu COVID-19. Din păcate, bătrânul nu a mai putut lupta cu virusul.

Mort la 14 zile de la şederea în UPU

„A petrecut aceste 30 de ore lângă alţi pacienţi care aşteptau rezultatul de la testul COVID. Unii au ieşit negativ, iar alţii, bineînţeles, pozitiv. Câţi alţi pacienţi au trecut pe lângă el? Sumedenie, în 30 de ore. Tata a fost testat negativ. După care a ajuns în ATI, după aceea la Chirurgie în salon. Era ceva mai bine după o săptămână. Pe 25 am vorbit un pic şi mi-a spus că tuşeste foarte tare. Nu ştiu când a început tusea, probabil cu câteva zile înainte. Pe 28 a făcut radiografie şi am aflat că are pneumonie, a început să aibă nevoie de oxigen. Între 28 si 31 a avut nevoie de oxigen din ce în ce mai mult. (..)Pe 31 a fost testat din nou de COVID, a iesit pozitiv, şi a murit la scurt timp. 14 zile de la şederea în UPU”, spune îndurerată fiica bătrânului.

Acesta este convinsă că tatăl său a luat virusul în cele 30 de ore petrecute la Unitatea de Primiri Urgenţe. În plus, acuză faptul că triajul epidemilogic este deficitar, iar din cauza asta se infectează mulţi pacienţi.

Ce spun reprezentanţii spitalului

Reprezentanţii Spitalului Judeţean Galaţi ne-au confirmat că vor desemna o comisie pentru a stabili modul în care a fost tratat pacientul. Se va analiza, totodată, dacă pacientul a fost infectat cu virusul în cadrul Unittăţi de Primiri Urgenţe.

Vă recomandăm să citiţi şi: