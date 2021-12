Chinurile prin care trece o tânără de 17 ani afectată de „Long COVID”: „Am avut peste 80 de simptome” VIDEO

Giulia Maria este elevă la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” din Galaţi. Ea a fost infectată cu SARS-COV-2 pe 8 octombrie 2021. Se întâmpla pentru a doua oară, după ce mai trecuse prin boală în luna aprilie. Boala a început cu o durere de urechi, o amigdalită, apoi a continuat cu o stare de ameţeală permanentă.

Starea de sănătate s-a agravat şi a ajuns cu ambulanţa la Spitalul de Boli Infecţioase Galaţi, acolo unde a rămas internată.

„Nu puteam să stau în picioare, simţeam că îmi pierd echilibrul, îmi era în general foarte rău, vorbeam bâlbâit, eram foarte ameţită, îmi bătea pulsul....Parcă îmi dădea cineva cu bormaşina în cap. Nu puteam să merg. Nu aveam o stare de linişte, aveam senzaţia că fac accident vascular cerebral. Niciodată nu m-am simţit aşa groaznic. Eram foarte, foarte ameţită”, a povestit tânăra într-un video pe YouTube.

Coşmarul pentru Giulia a continuat şi după externarea din spital. Avea dureri în piept, nu putea să respire şi ameţeli groaznice. După mai multe investigaţii, medicii i-au spus că are sechele post-COVID.

„La un moment dat am văzut că nu pot să respir, simţeam o presiune în piept. Făceam crize de respiraţie, simţeam presiune în piept. Am fost la un CT toracic, au venit rezultatele, iar concluziile au fost: o pneumonie specifică Covid. Mi s-a zis că jumătate din plămân a fost afectat. Doctorul mi-a dat un cortizon, dar nu puteam să respir. (…) Am făcut şi RMN la cap. Medicul mi-a spus că e normal, e ceva post-COVID”, spune eleva.

Au trecut două luni, iar simptomele LONG COVID continuă să îi afecteze viaţa. „După două luni, eu nu pot să îmi desfăşor activităţile zilnice. Este ca o boală cronică. Am avut toate simptomele, cred că am avut peste 80 de simptome, de la cap, inimă, sistem gastro-intestinal. Am avut dureri constante de burtă, simţeam că îmi plesneşte. Unii doctori, unele persoane, îmi spuneau că am iluzii, că am fost afectată din punct de vedere psihologic, dar nu e chiar aşa. Sunt foarte multe persoane care au trecut prin asta. Sunt persoane care au Long Covid de 13 luni. Eu ştiu cum este, acum sunt mai ok pentru că iau tratament”, a relatat adolescenta.

