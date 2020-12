VIDEO A fost lansat proiectul "Campionii binelui", menit să-i implice pe vrânceni în viaţa comunităţii

Bogdan Gabor, un vrâncean implicat în proiecte sociale, a lansat iniţiativa „Campionii binelui”, un proiect care se doreşte a fi anual, prin care îşi propune să identifice şi să promoveze iniţiativele vrâncenilor care se implică în viaţa comunităţii.

„Mi-am dat seama că în zona antreprenoriatului social trebuie să existe şi un anumit tip de marketing, în sensul că oamenii care fac lucruri bune şi companiile care dezvoltă proiecte trebuie să se regăsească şi să ajungă în faţa comunităţii şi vocea lor să fie auzită cel mai mult. Până la urmă, aceşti oameni sunt nişte campioni pentru că în acest an cu multe proiecte au reuşit să obţină proiecte, să obţină finanţări şi au reuşit să aibă şi succes cu ele. Aşa s-a născut ideea proiectului Campionii Binelui, pe care vrem să-l facem în fierare an. Până la finalul anului vom încerca să depistăm toţi oamenii care au făcut lucruri bune pentru oraş, pentru Vrancea, în cadrul unei platforme comunitare. Încercăm să identificăm aceşti oameni şi proiecte şi să-i prezentăm, iar la finalul lui ianuarie să-i premiem şi să-i aplaudăm”, spune Bogdan Gabor.

Un prim proiect de succes a fost prezentat în cadrul evenimentului de lansare a platformei Campionii Binelui, fiind vorba despre o sală concepută pentru terapia 3C, pentru recuperarea deficienţelor întâlnite la copiii cu tulburări din spectrul autist. Sala se află în incinta Magazinului Milcov şi a fost realizată din iniţiativa Mariei Niţu şi kinetoterapeutul Bogdan Breană.

„Dumnezeu a vrut ca eu să am tangenţă nu numai cu copiii în general, ci şi cu copiii cu tulburări de spectru autist şi am devenit foarte sensibilă la această actegorie de copii, am intrat în contact cu anumite persoane, cu terapeuţi, pentru recuperarea lor şi datorietă acestei experienţe l-am cunoscut pe Bogdan Breană, un kinetoterapeul specializat pe recuperarea acestor copii. Din acel moment, eu deja eram în nişte discuţii legate de proiecte în folosul comunităţii şi a fost practic doar un pas până am gândit împreună o variantă de a veni în ajutorul acestor copii”, potrivit Mariei Niţu.

„Ne-am chinuit destul de mult, pentru că am început într-un spaţiu al Şcolii Nr.7, unde până în contextul pandemic ne-am desfăşurat activităţile. A trebuit să ieşim afară, am avut activităţi în aer liber, în curtea şcolii. apoi am interacţionat cu Maria şi am reuşit să gândim acest nou spaţii ce vine în sprijinul copiilor”, a spus şi Bogdan Breană.

La evenimentul de lansare a fost prezent şi Mihai Atanasiu, om de afaceri care a reuşit să acceseze fonduri europene pentru deschiderea unui atelier de mobilă. Acesta a donat deja mobilier către o grădiniţă din Vrancea.

„Important în ceea ce facem este să dăm măcar o parte din ce am adunat de la comunitate înapoi, pentru că sunt foarte multe cazuri. În general îmi place să ajut, să mă implic, faţă de lucrurile reale. Încercăm, pic cu pic, să facem bine cât mai mult”, a spus în intervenţia sa Mihai Atanasiu.