Trei şcoli din Focşani, afectate de apariţia cazurilor de COVID-19. Sute de elevi vor face ore de acasă

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a hotărât suspendarea cursurilor şcolare în instituţiile de învăţământ în care s-au confirmat mai multe cazuri de COVID-19.

Astfel, miercuri seara era decisă suspendarea cursurilor şcolare pentru Clasa a II-a C, Clasa a III-a C şi Clasa a VIII-a C, din cadrul Şcolii Gimnaziale "Ion Basgan”, din municipiul Focşani şi s-a dispus menţinerea măsurilor de suspendare a cursurilor şcolare pe o perioadă de 14 zile.

Reluarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa "faţă în faţă” pentru clasa/unitatea de învăţământ menţionată, suspendată temporar, se dispune prin Hotărâre a C.J.S.U. Vrancea, după obţinerea avizului Direcţiei de Sănătate Publică Vrancea, cu informarea unităţii de învăţământ şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea.

Între timp, alte două şcoli sunt afectate de cazuri de COVID-19 în rândul profesorilor. Este vorba de Şcoala Duiliu Zamfirescu, unde au fost suspendate cursurile în şase clase şi Şcoala Ştefan cel Mare, unde există patru clase unde elevii au fost trimişi acasă, urmând ca lecţiile să se facă online.

