Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea îi cere primarului Focşaniului să renunţe la ideea abrogării bugetului

Şeful PNL Vrancea, Cătălin Toma şi liderul interimar al PSD, deputatul Nicuşor Halici s-au întâlnit vineri, după ce bugetul municipiului Focşani a revenit din nou în actualitate odată cu decizia luată de judecători, la solicitarea sindicatului funcţionarilor din Primăria Focşani, de a suspenda hotărârea privind bugetul local al municipiului, votat pe data de 10 mai.

Într-o postare pe Facebook, Cătălin Toma şi-a expus punctul de vedere legat de acest subiect şi îi transmite primarului Cristi Misăilă că propunerea sa, de abrogare a hotârârii prin care a fost adoptat bugetul nu este o soluţie.

„Am avut astăzi o întâlnire cu reprezentanţii PSD Vrancea, pe tema situaţiei bugetului municipiului Focşani. Consider că dialogul, diplomaţia şi consensul politic reprezintă cheia succesului în administraţia publică. Reamintesc faptul că pe 18 iunie am anunţat public deblocarea situaţiei privind bugetul municipiului Focşani, iar reprezentanţii PSD au făcut declaraţii similare. Prin deblocarea situaţiei la data de 18 iunie, bugetul municipalităţii a devenit funcţional, dovadă fiind faptul că s-au putut efectua plăţi şi s-au achitat salariile angajaţilor. Consider că în urmă cu două săptămâni s-a dat dovadă de dialog şi comunicare de o manieră optimă pentru administraţia publică locală. 𝑅𝑒𝑛𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑖 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚 𝑝𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑑𝑒𝑏𝑙𝑜𝑐𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑒𝑖 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒, iar orice modificare privind voinţa politică se poate face printr-o şedinţă de rectificare bugetară. Totul, în urma unui dialog constructiv, fără orgolii exacerbate. Alte soluţii anunţate pompos, cum ar fi cea propusă de primarul Focşaniului, de abrogare a bugetului adoptat în luna mai a. c., NU reprezintă soluţii eficiente, ci doar perpetuarea unei situaţii conflictuale. Rămân deschis permanent dialogului şi comunicării sincere şi aştept acelaşi lucru şi de la reprezentanţii PSD cărora le-am prezentat astăzi soluţiile potrivite, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru deblocarea situaţiei”, se arată în postarea liderului PNL Vrancea.

Reamintim că joi, primarul Cristi Misăilă a anunţat că va convoca o nouă şedinţă pe data de 8 iulie, în care va cere abrogarea hotărârii prin care s-a votat bugetul local şi aprobarea altui buget nou.

„Eu am credinţa că de data aceasta au luat o lecţie de administraţie publică şi vor înţelege că acea deturnare de fonduri pe care au făcut-o trecând sumele deja cheltuite la fondul de rezervă este o infracţiune clară. Măcar în al 12-lea ceas să-si dea seama că ceea ce au făcut este total ilegal”, a spus Misăilă în cadrul unei conferinţe de presă ţinută la sediul PSD.

Vă mai recomandăm:

Primarul Misăilă îi acuză pe aleşii majoritari din Consiliul Local că au deturnat fonduri din bugetul local

Blocajul salariilor din Primăria Focşani şi instituţiile subordonate, rezolvat la Consiliul Judeţean. Ce au votat aleşii după o şedinţă de îndată de 7 minute