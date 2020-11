Poliţistul anti-sporuri care îşi critică colegii: „Nu mai există nicio urmă de decenţă în ţara asta”

De 26 de ani, Bogdan Tăicuţu lucrează ca subofiţer la Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţiei Judeţean Vrancea şi este unul dintre poliţiştii cu o activitate apreciată în cadrul instituţiei. Tăicuţu este însă şi o personalitate distinctă între colegii săi, prin faptul că se exprimă destul de liber pe subiecte importante, reuşind de multe ori să impresioneze prin postările pe Facebook.

A făcut-o la momentul tragediei de la Colectiv, când printr-o scrisoare deschisă adresată fiului său îl îndemna să plece din ţară din cauza sistemului. Au urmat şi alte postări la fel de incisive, neezitând să-l ironizeze chiar pe ministrul de Interne, dar să critice şi legile proaste care au condus la pensionarea a mii de poliţişti care mai aveau ceva de spus în această meserie.

Ultima postare publică de impact a poliţistului Tăicuţu, care a fost supranumit „Godină de Vrancea”, are legătură cu iniţiativele legislative din campania electorală pentru acordarea de sporuri pentru risc de infectare cu Covid-19 unor categorii de bugetari. Acesta se referă în special la proiectul de lege iniţiat de PSD pentru acordarea unor sporuri către cadrele didactice, dar şi la cererile venite din partea unor sindicate ale poliţiştilor şi poliţiştilor locali.

Omul care se luptă cu infractorii explică faptul că şi oamenii care lucrează în mediul privat sunt la fel de expuşi la infectare, dar pe ei nu îi ia nimeni în seamă.

„Bazaconia” numită „stimulent financiar pentru risc de îmbolnăvire”

„Păi bine, stimaţi bugetari şi stimaţii mei colegi, cu ce suntem noi mai expuşi îmbolnăvirii decât lucrătorii din mediul privat? Cu ce suntem noi mai expuşi decât şoferii de autobuze? Sau decât ospătarii? Sau decât casierii din magazine? Sau decât şoferii de taxi? Sau decât bătrânii care îşi vând zarzavatul în piaţă? Sau decât muncitorii dintr-o fabrică de confecţii? Şi etc etc etc? Vă spun eu: cu absolut nimic. Sunt genul de om care îşi urlă din toţi bojocii şi dă cu pumnul în masă pentru obţinerea sau recâştigarea unor drepturi reale. Însă această bazaconie intitulată <<stimulent financiar pentru riscul de îmbolnăvire>> nu face decât să pună presiune maximă pe un sistem economic deja şubred şi să adâncească şi mai mult prăpastia dintre bugetari şi mediul privat, atât din punct de vedere financiar cât şi din punct de vedere omenesc. Noi, bugetarii, nu trebuie să uităm că, deşi şi noi contribuim prin plata taxelor la bugetul statului, veniturile noastre sunt asigurate de mediul privat. Cum ar veni, privaţii ar trebui să ne plătească aceste stimulente nouă, însă ei lucrând în acelaşi condiţii de risc ca şi noi, să muncească fără a fi plătiţi la fel. Astea în condiţiile în care toată lumea ar trebui să observe eforturile pe care le fac cei din mediul privat în vremurile astea pentru a-şi ţine afacerile pe linia de plutire”, scrie Bogdan Tăicuţu.

Poliţistul face apel la decenţă în aceste vremuri pe care le trăim, fiecare să-şi vadă de slujba pe care şi-a ales-o, iar politicienilor le recomandă mai mult discernământ în luarea unor decizii care afectează o ţară întreagă.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Poliţist din Vrancea: „Suntem singura ţară de pe planetă ai cărei guvernanţi sunt mult mai interesaţi de condiţiile din penitenciare decât de cele din şcoli“

Incendiu în Club Colectiv. Poliţist din Focşani, sfaturi către fiul său: „Du-te departe de ţara asta a lucrului bine făcut“