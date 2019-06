FOTO VIDEO Cât de profitabilă poate fi o afacere cu bizoni în România. Preţul ameţitor cu care se vinde un kilogram de carne

GALERIE FOTO

Economist de profesie, Răzvan Avram, un tânăr fermier de 35 de ani din Vrancea, este un agricultor pasionat. Împreună cu familia sa lucrează aproximativ 500 de hectare de teren în satul Bordeasca Veche, din comuna Tătăranu.

În general, fermierii care lucrează în agricultură s-au îndreptat şi spre sectorul zootehnic, încercând astfel să-şi maximizeze profiturile. Nu a fost şi cazul lui Răzvan, deşi mărturiseşte că îi plac animalele. În urmă cu mai mulţi ani a decis că singurele animale pe care ar vrea să le crească sunt bizonii americani, "fraţii americani" ai zimbrului românesc.

“Am vrut să merg pe o anumită nişă la animale. Niciodată nu aş creşte oi, vaci, pentru că deja este suprasaturată piaţa. Nu este piaţă de desfacere, sunt probleme cu forţa de muncă şi am încercat să mă duc spre lucruri care îmi plac. În general fac doar lucruri care îmi plac. Şi atunci am găsit bizonii”, ne spune Răzvan Avram.

După mai bine de patru ani de prospectare, timp în care a încercat să cumpere animale, lui Răzvan i s-a împlinit visul. În urmă cu o lună a achiziţionat 21 de bizoni de la un afacerist austriac, care are o fermă mare în România, la Salonta. Între timp, la el în fermă efectivul de bizoni s-a înmulţit, ajungând la 24 de animale.

Se cresc singure

“Bizonii sunt animale frumoase, sălbatice, crescute liber, singure. Mănâncă ce este în natură, iarbă, drept urmare calitatea cărnii este una deosebită. Am vreo 3-4 ani de când caut să cumpăr. Din America, sursa principală de bizoni, este foarte greu să procuri animale. Pentru a putea face export, crescătorii de acolo trebuie să bage ferma în carantină 3 ani, sub monitorizare statului american. Atunci am căutat în Europa. Întâmplarea a făcut să cunosc un cetăţean austriac care are o fermă în Austria şi una în România, cea mai mare, la Salonta, în Bihor, cam de 800 de capete, întinsă pe 3.000 de hectare. Mi-a dat 20 de femele şi un mascul, care formează o cireadă”, ne spune Răzvan despre cum a intrat în posesia bizonilor.

Ferma vrânceanului se întinde pe o suprafaţă de 24 de hectare de păşune, concesionată de la Primăria Tătăranu. Întreg perimetrul a fost împrejmuit cu gard de vânătoare pe exterior şi gard electric în interior, iar bizonii s-au adaptat extrem de bine la condiţiile de climă, atât vara, dar mai ales se vor simţi bine iarna, când ating maximul de eficienţă.

Răzvan spune că bizonii din ferma sa sunt crescuţi exclusiv pentru sacrificare, lucru care se va întâmpla, cel mai devreme, peste doi ani, după ce animalele se vor înmulţi.

“Am numai vite adulte. Fiecare vită face maxim un pui pe an. Împerecherea e pe cale naturală, nu intervine omul. În primi doi, trei ani, clar nu o să facem sacrificări, o să fie doar împerecheri, înmulţiri şi cam atât. Când puii vor deveni adulţi şi vom avea tauri care nu sunt buni de montă aceştia sunt primii care se sacrifică. Creşterea e lentă”, ne spune fermierul.

Carne fără colesterol

Carnea de bizon este una specială, extrem de sănătoasă, cu caracteristici aparte, cu un colesterol mic şi conţinut de fier de 10 ori mai mare decât la peşte, are cu 75% mai puţină grăsime şi cu 40% mai multe proteine decât carnea de vită. Fermierul îşi doreşte să încheie contracte cu restaurante din ţară. Potrivit acestuia, preţul unui kilogram de carne de bizon este cuprins între 100 şi 150 de euro, dar muşchiuleţul de bizon poate ajunge până la 300 de euro kilogramul. În general, un bizon se sacrifică după vârsta de trei ani, când are în jur de 700 de kilograme. Foarte preţioasă este şi blana de bizon, dar în România nu există deocamdată centre de colectare sau tăbăcării.

Un bizon poate ajunge până la o greutate de 1.300 de kilograme şi trăieşte chiar şi 40 de ani.

Deocamdată, ferma vrânceanului, care se află în câmp deschis, a devenit şi atracţie turistică, după ce profesorii şi-au dus elevii să vadă bizonii în cadrul "Şcolii Altfel". Fermierul spune că oricine poate veni să-i vadă, fără nicio taxă, singurul handicap fiind infrastructura rutieră, pe care speră să o pună la punct cu ajutorul comunităţii locale.

