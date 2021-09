Corina Atanasiu nu mai este secretar de stat la Ministerul Proiectelor Europene. „Data viitoare voi face mai mult. Promit“

Corina Atanasiu, opreşedinte USR PLUS Focşani

Corina Atanasiu, secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a fost demisă din funcţie de către premierul Florin Cîţu, în lotul de 26 de secretari de stat susţinuţi de USR-PLUS.

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial iar în listă nu se află, deocamdată, şi celălalt reprezentant al USR PLUS Vrancea, Liviu Mălureanu. Acesta este, încă, preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, funcţie cu rang de secretar de stat.

„La MIPE am avut câteva luni foarte intense. Puţine, dar de calitate! Mi-am făcut o echipă minunată cu puţini oameni din afară şi cu mai mulţi din sistem, oameni care aşteptau să fie ascultaţi şi înţeleşi. Mi-am dat seama că sunt mulţi oameni faini în sistem şi foarte pricepuţi, au nevoie doar să se simtă parte din echipă. Şi le mulţumesc pentru nopţile nedormite în slujba Educaţiei de 3,6 Miliarde de euro din PNRR. Ei sunt artizanii, orice vi se va spune. Sper ca cei care vin după noi să nu-i măture politic, pentru că oamenii vor şi pot să ajute să ieşim din criza din educaţie. Şi, sincer, sunt o resursă pentru echipa care va administra PNRR. Asta e pentru urechile care vor să audă. Detalii în privat:)

Începuserăm şi programele operaţionale dar nu am reuşit să le terminăm. Aveam de ales să trimitem ”greaua moştenire”, o înşiruire de cuvinte în limbaj de lemn, sau să ne mai luăm răgaz de o lună, două, dar să dăm o formă concretă, clară, ajustată la analizele internaţionale, cu subiect şi predicat pe probleme grave cum sunt analfabetismul funcţional sau dezinstituţionalizarea copiilor (da, încă mai avem 2000 de copii în instituţii mamut). Voi trece de partea cealaltă a baricadei, nu-i bai, continui de acolo. Cu prietenii mei din ONGuri care au muncit cot la cot cu noi şi pentru PNRR. Vă mulţumesc adânc şi am mare respect pentru voi, vă ştiţi voi. Vreau să vă mulţumesc tuturor celor care m-aţi susţinut deşi nu sunt cel mai abil om politic, celor care mi-aţi trimis aproape zilnic un cuvânt bun de îmbărbătare (iarăşi, vă ştiţi voi). Data viitoare voi face mai mult. Promit. Implicaţi-vă. Avem nevoie de o transfuzie de bun simţ în politică”, se arată într-o postare a Corinei Atanasiu după demiterea sa. Corina Atanasiu este şi preşedinte al Filialei Focşani a USR-PLUS.