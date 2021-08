Câştigătoarea premiului "Emmy", mesaj pentru adolescenţi. „Când simţiţi că nu sunteţi suficient de puternici, sunaţi o Paula Herlo sau scrieţi unui jurnalist”

Focşaniul găzduieşte timp de trei zile cea de-a şasea ediţie a Festivalului de Book - Trailere "Boovie", eveniment de amploare la care participă peste 500 de elevi din ţară şi din străinătate.

Adolescenţii au luat parte la foarte multe ateliere susţinute de specialişti din domeniul educaţiei, cinematografiei, jurnalismului, care s-au derulat pe perioada Festivalului, odată cu desfăşurarea concursului propriu-zis.

Poate cel mai aşteptat moment a fost cel al întâlnirii cu jurnalista Paula Herlo şi cu Carmen Uscatu, fondatoare a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţa”, un ONG care construieşte primul Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România.

În anul 2008, alături de colegii de la Ştirile Pro TV, Paula Herlo a câştigat prestigioasa statuetă Emmy pentru prima campanie coordonată şi realizată de ea, „Tu ştii ce mai face copilul tău?“. Premiul "Emmy" este un premiu american de televiziune, cel mai important din lume, considerat echivalentul premiului "Oscar" din cinematografie.

Jurnalista le-a împărtăşit celor prezenţi la evenimentul din centrul Focşaniului experienţa sa de viaţă, de ce a ales să se implice în campanii de ajutoare a semenilor şi i-a îndemnat pe tineri să aibă iniţiativă, considerându-i generaţia care va schimba România.

„De câte ori vorbesc copiilor şi tinerilor, le spun că marea putere a acestei ţări stă în libertatea cuvântului vostru. Faptul că aveţi libertatea să vorbiţi este cea mai mare putere pe care o aveţi şi pe care noi am învăţat-o pe parcurs. Superputerea o simţi în momentul în care îţi cunoşti drepturile. Când tu ştii ce drepturi ai ca cetăţean al acestei ţări te poţi duce oriunde şi te poţi lupta cu oricine. Când simţi că eşti singur, ia doi-trei oameni lângă tine. Când simţiţi că nici aşa nu sunteţi suficient de puternici, sună o Paula Herlo sau scrie un jurnalist. De fiecare dată când am primit mesaje de genul acesta eu am răspuns. Îmi amintesc foarte clar de mesajul unui tată, mi-a scris că fetiţa lui este bolnavă de leucemie, a făcut o recădere şi are nevoie de un transplant care nu se putea la face la cel moment în România. L-am sunat, i-am zis că sunt Paula Herlo, moment în care a început să plângă în hohote şi l-am asigurat că o să-l ajut să-şi ducă copilul la tratament. Mi-am dat seama că eu în relaţia cu el am făcut foarte puţin, am dat nişte telefoane, dar el a simţit că eu m-am aşezat în spatele lui şi că nimic nu-l mai poate da înapoi din lupta pentru a-şi salva copilul. De aceea este foarte important când simţiţi că aveţi nevoie de ajutor să-l cereţi, pentru că o să-l primiţi”, le-a spus aula Herlo tinerilor.

VIDEO: Facebook/Boovie

CV-ul Paulei Herlo este impresionant în materie de implicare socială. În anul 2008, a lansat campania „Există viaţă după moarte“, care a dus la dublarea numărului de donatori de organe. În 2009 este înfiinţat Registrul Donatorilor de Celule Stem ca urmare a campaniei „Avem viaţă în sânge“. În 2010, coordonează alături de Rareş Năstase campania „România, să fii sănătoasă!“. În 2011, campania „Vreau şi eu părinţii mei“ reuşeşte să schimbe legea adopţiilor. În 2014, alături de Anca Nastasi, realizează campania „Tu ştii ce mai fac părinţii tăi?“, care militează pentru impunerea unei legislaţii privind persoanele în vârstă care au nevoie de asistenţă. Paula Herlo s-a alăturat, ca preşedinte onorific, iniţiativei „Dăruieşte Viaţă”, care le are fondatoare pe Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu, ONG care îşi propune să reformeze din temelii sistemul medical românesc.

Apel la autorităţi să susţină Boovie

Concursul de book-trailere "Boovie" a demarat în urmă cu şase ani, mai întâi ca eveniment al elevilor Colegiului Naţional Pedagogic "Spiru Haret". Ulterior, ideea profesoarei de limba şi literatura română Carmen Ion, iniţiatoarea proiectului Boovie, a luat o amploare, bucurându-se de o largă popularitate în rândul elevilor,

Este cel mai mare eveniment educaţional extraşcolar cu participare directă din ţară şi, de la an la an, a continuat să se extindă, reprezentând astăzi nu doar o modalitate inedită de a determina tinerii să citească, dar şi o sursă alternativă de învăţare.

De aceea, Paula Herlo a ţinut să aibă un masaj şi pentru autorităţi.



„Eu aş vrea să fac un apel către autorităţile din Vrancea şi să le spun că au aici, la Vrancea, o comoară pe care dacă nu o cultivă şi nu o ajută aşa cum ar trebui să o facă o vor pierde. Şi ar fi păcat să piardă Focşaniul şi Vrancea un eveniment ca acesta, doar pentru că ne împiedicăm birocratic în nişte chichiţe”, a transmis Paula Herlo.

Vă mai recomandăm:

Profesoara care transformă elevii în actori şi cărţile în filme. "Am început de la un sentiment de exasperare"

Ediţia Boovie din acest an se va desfăşura sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României. "Este o şansă extraordinară acordată tuturor profesorilor şi elevilor"