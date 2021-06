Adio taxă pe apa de ploaie. Cătălin Toma: „Vom anunţa exact ziua când CUP va elimina taxa de pe facturi” VIDEO

Taxa pe apa pluvială din Vrancea va fi eliminată din facturile cetăţenilor. Anunţul a fost făcut de preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Cătălin Toma, care spune că s-a găsit formula juridică pentru eliminarea ei.

„De când am preluat mandatul de preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea am avut numeroase sesizări, audienţe, plângeri privind taxarea ilegală, cum spun focşănenii sau locuitorii din Mărăşeşti, privind taxa pluvială facturată de CUP. Sincer, am făcut apel la experienţa juriştilor,care împreună cu echipa am găsit formula, astfel încât de azi am demarat toate procedurile legale pentru a anula această taxă pluvială. Asta înseamnă că în cel mai scurt timp urmează să vă anunţăm exact ziua de când CUP va elimina taxa de pe facturile cetăţenilor care suportă această facturare inechitabilă”, a spus Cătălin Toma.

