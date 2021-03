Un an de la primul deces provocat de COVID în România. „Ne-am obişnuit cu răul, dar temerea încă există”

Medicii de la Spitalul Filişanilor spun că nu vor uita niciodată momentele prin care au trecut in martie 2020.

Totul a început în ziua de 15 martie, când un bărbat sosit din Franţa cu nouă zile în urmă, a sunat la 112 şi a cerut ajutor. Omul, în vârstă de 67 de ani, avea cancer şi era în fază terminală. “Am vrut să-l transferăm la Craiova, la Oncologie, dar au zis că nu au locuri. L-am introdus într-o rezervă a Compartimentului de Primiri Urgenţe. Am cerut DSP să-l testeze pentru că pacientul ne-a spus că vine din Franţa, dar răspunsul a fost că acest caz nu corespunde protocolului, că Franţa la data intrării pacientului în ţară nu era in scenariul roşu", povesteau la vremea respectivă medicii de la Spitalul din Filiaşi.

O zi mai târziu, pacientul a inceput să aibă febră, iar in următoarea zi i s-a făcut testul PCR. Pe data de 18 martie a venit confirmarea: testul ieşise pozitiv.

"Toată lumea a intrat în panică atunci. Eram speriaţi, ne era frică să venim la muncă, aveam insomnii. Au fost momente extrem de grele care ne urmăresc şi acum. Panica a crescut mult şi când am văzut izoleta în curtea spitalului. Era ceva nou, care îţi dădea fiori. Eram speriaţi, foarte speriaţi", povesteşte medicul Oana Cristina Grigore.

Pacientul infectat a fost transferat cu izoleta la Spitalul de Boli Infecţioase din Craiova şi internat la Terapie Intensivă. Acolo a şi decedat patru zile mai târziu, pe data de 22 martie 2020.

Imediat după ce au primit confirmarea că pacientul internat la Spitalul Filişanilor era pozitiv, 23 de cadre medicale din Compartimentul pentru Primiri Urgenţe au intrat în carantină. Câteva zile mai târziu, un medic şi o asistentă au fost testaţi pozitiv.

Dr, Oana Cristina Grigore şi dr. Ramona Niţulescu FOTO / Ana Popescu

"A fost foarte greu. Am fost nevoiţi să suspendăm activitatea în Compartimentul pentru Primiri Urgenţă pentru 14 zile. Toată lumea era speriată. Eram în stare de urgenţă, la început de pandemie, totul era nou. Acum, după un an de zile, am învăţat multe, am reuşit să luăm toate măsurile necesare să ne protejăm şi pe noi, şi pacienţii. Ne-am obişnui, fără îndoială, şi cu această pandemie, cu acest virus. Ne-am obişnuit cu răul, dar temerea încă există", a declarat dr. Ramona Niţulescu, managerul Spitalului Filişanilor.

Pe data de 22 martie 2020, România murea primul om infectat cu noul coronavirus. Pe data de 22 martie 2021, au fost raportate 60 de decese, iar în decurs de un an numărul morţilor infectaţi cu COVID-19 a depăşit 22.200.