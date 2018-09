Tratamente simple pentru ten luminos. Cum se prepară pasta din bicarbonat de sodiu şi miere

Dr. Camelia Rotaru spune că uleiul de cocos are proprietăţi hidratante şi antibacteriene, aşa că poate înlocui cu succes orice cremă. Acidul citric şi acidul malic din lamâie reprezintă combinaţia perfectă atunci când se doreşte înlăturarea celulelor moarte şi reînnoirea celulară. Mierea are, la rândul său, proprietăţi calmante, tonifiante, curăţă foarte bine porii, elimină impurităţile şi revitalizează pielea feţei. Bicarbonatul de sodiu are, la rândul său, un efect extraordinar asupra tenului, ajută la înlăturarea celulelor moarte, are efect exfoliant şi luptă împotriva acneei. Iată câteva tratamente naturiste pe care le puteţi face, simplu, la voi acasă, folosind aceste patru ingrediente:







Ulei de cocos şi bicarbonat





Proporţia este - o linguriţă bicarbonat de sodiu/ două linguriţe ulei de cocos. Amestecaţi foarte bine cele două ingrediente într-un bol, iar pasta astfel obţinută o întindeţi pe toată faţa, evitând bineînţeles ochii. Lăsaţi să acţioneze maxim 10 minute, apoi cu un prosop umezit cu apă caldă îndepărtaţi prin mişcări uşoare crema. La final, clătiţi foarte bine cu apă călduţă.





Miere şi bicarbonat de sodiu





Amestecaţi 4 linguri bicarbonat de sodiu cu o lingură de miere şi două linguriţe de apă. Aplicaţi pasta pe ten exact ca la reţeta anterioară şi lăsaţi să acţioneze 15 minute. Dacă simţiţi furnicături, nu vă speriaţi, crema acţionează. Apoi ştergeţi surplusul cu un prosop umed şi clătiţi cu apă.





Lămâie şi miere





O lingură de zeamă de lămâie, o lingură de miere şi o lingură de iaurt. Le amestecăm şi aplicăm pasta pe faţă şi lăsăm să acţioneze timp de 15 minute, apoi clătim cu apă călduţă.





Toate cele trei tratamente se pot repeta de 2-4 ori pe săptămână pentru a obţine rezultatele dorite.