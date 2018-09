FOTO Copilul bolnav din Dolj care s-a trezit la poartă cu 12 maşini Ford Mustang. A fost cea mai mare surpriză din viaţa lui

Băieţii de la Ford Mustang au dovedit că sunt cu adevărat speciali. Impresionaţi de povestea lui Dragoş Condescu, un băieţel care de la vârsta de 5 ani care luptă să trăiască, au hotărât să-i facă o surpriză. L-au văzut pe copil la emisiunea Next Star, iar talentul şi inocenţa lui i-au cucerit. Când au mai auzit şi că maşina lui preferată este Mustang-ul, tinerii au ştiut ce trebuie să facă.

Au încărcat 12 autoturisme cu cadouri şi au plecat spre Dolj fără să spună cuiva şi fără să cheme ziarişti care să le mediatizeze acţiunea. Au vrut să fie ei doar ei, cei 24, şi Dragoş.





Mama lui Dragoş: "L-am scos afară când au ajuns toate maşinile la poartă"







Aniona Condescu, mama lui Dragoş, primise deja telefon şi ştia că băieţii de la Mustang se apropie de gospodăria ei. "L-am pregătit pe Dragoş şi am aşteptat. Nu i-am spus nimic. I-am zis că vreau să ieşim pe afară, la aer. L-am scos când au ajuns toate maşinile la poartă. Nu vă spun ce reacţie a avut. Se uita la maşini şi nu-şi dădea seama ce se întâmplă. Tremura de fericire. Uau, nu se poate, aţi venit la mine? Asta repeta întruna", a povestit mama copilului.

Cel mai de preţ cadou pentru Dragoş: un Mustang albastru







"Au fost multe momente înduioşătoare. L-au plimbat pe lângă maşini, Dragoş le atingea, parcă erau nişte trofee, nu ştiu cum să spun. Iar el le arăta cu degetul şi cerea să o atingă şi pe aceea, şi pe aceea. La un moment dat, L-au întrebat cu ce maşină ar vrea să se plimbe. Dragoş a ales-o pe cea albastră. Era atât de fericit când s-a văzut acolo. Unul dintre băieţi l-a luat în braţe şi l-a urcat. Mi-a spus că simţea că pluteşte. Apoi, i-au dat primul cadou: un Mustang albastru. Când a văzut culoarea, îi râdeau ochii de fericire", a declarat mama lui Dragoş.





Familia Condescu a primit multe cadouri. De la alimente, până la hăinuţe şi jucării. "Nişte oameni cu un suflet minunat. Mereu mă voi ruga pentru ei. Au adus zâmbetul pe chipul copilului meu. Ne-au adus tot felul de cadouri, ne-au ajutat şi cu bănuţi. Nu ştiu, chiar nu ştiu cum aş putea să le mulţumesc", a declarat Aniona Condescu.



Dragos este mezinul familiei Condescu. Mai are 5 frăţiori. Copilul are o tumoră o tumoră malignă la cap, meduloblastom, hidrocefalie, a suferit două operaţii şi a făcut până acum 23 de cure cu citostatice. Familia are o casă modestă, dar încearcă din răsputeri să-i ofere lui Dragoş un trai cât mai bun. "Băieţii de la Mustang au spus că ne vor ajuta în continuare. M-au sunat deja să-mi spună că va veni cineva să monteze un aer condiţionat în camera lui Dragoş", a mai spus mama copilului.





Mesajul băieţilor de la Ford Mustang

"El este Dragoş Condescu, un copil special, talentat, care ne-a cucerit inimile tuturor. Am aflat despre povestea lui prin emisiunea Next Star unde ne-a încântat privirile cu pasiunea sa pentru teatrul de păpuşi. Este pasionat de maşini şi auzindu-l în emisiune spunând despre jucăria primită „aceasta este preferata mea” ne-am gândit să îl vizităm şi să vadă de aproape Mustang-ul pe care îl strângea la piept. Ne-am bucurat împreună, ne-am urcat în toate şi ne-am şi plimbat puţin spre bucuria pe care ne-am dorit să i-o creăm în sufleţelul său enorm. Dragoş este în acelaşi timp un copil încercat de multe probleme medicale pe care niciun copil nu ar trebui să le cunoască vreodată. "Până la patru ani, Dragoş a fost un copil normal. Într-o zi, am văzut că se clatină pe picioare. L-am dus la medic, l-au supus unor analize, iar diagnosticul a fost crunt: o tumoare rară. Are două intervenţii pe creier şi 23 de cure de citostatice, iar jumătate din cei zece ani i-a petrecut în spitale" a povestit, în lacrimi, mama lui Dragoş atunci când el şi-a prezentat pasiunea pentru teatrul de păpuşi în cadrul emisiunii Next Star. Mama lui mai are încă 5 copii acasă şi cu siguranţă are nevoie de tot sprijinul pe care îl poate primi pentru a-l ajuta pe Dragoş să se facă bine. Vizitându-i am aflat că oriunde priveşti este nevoie de ajutor pentru condiţii decente şi mai ales pentru o baie adecvată pentru a-i asigura lui Dragoş igiena necesară, pe care el o primeşte deja în condiţii mult mai grele pentru mama sa. Este nevoie de un aragaz, este nevoie de aer condiţionat, pentru ca Dragoş nu are voie să stea în căldura prea mare, este nevoie de condiţii normale de viaţă cu care noi, majoritatea, suntem obişnuiţi. Bineînţeles, asistenţa medicală de care are nevoie este continuă şi se poate realiza numai cu ajutorul donaţiilor financiare pe care le primeşte. Noi vom fi alături de el, cu tot ceea ce ne sta în putinţă. Puteţi fi şi voi şi puteţi ajuta cu orice posibil. Ne puteţi scrie pentru a vă putea direcţiona către el", au scris tinerii pe contul lor de socializare.