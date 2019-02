Ce a găsit o craioveancă în cutia sigilată a unui iPhone desfăcută în faţa ei de angajaţii Media Galaxy. „Imaginaţi-vă ce ar fi însemnat să-l primesc prin curier“

Femeia spune că s-a ferit să-şi cumpere telefonul din altă parte decât de la o firma serioasă.

“Am fost la Media Galaxy, la magazinul din curtea fostei uzine Electroputere Craiova. Am spus că vreau să cumpăr un smartphone iPhone XS MAX, iar angajaţii au zis că nu-l au pe stoc, dar îl pot comanda online şi în 3 zile lucrătoare îl voi primi. Aşa am făcut. Am făcut comanda, am achitat factura de 6.800 de lei şi am plecat acasă. Am văzut că pe bon că furnizorul telefonului era Altex”, povesteşte tânăra.

Joi, 31 ianuarie, în jurul orei 17.00, femeia a fost sunată din partea companiei şi a mers la magazin sa-şi ridice produsul. “Un angajat mi-a adus cutia. Mi-a arătat că este sigilată şi a desfăcut-o în faţa mea. Îl rugasem să-mi introducă el cartela şi să-mi facă toate configurările necesare”, a declarat clienta.

Când salariatul a deschis cutia a rămas cu gura căscată. “Nu ne-a venit să credem. Nici mie, nici lui. În locul telefonului erau puse bucăţi de plastilina. Toţi angajaţii au venit la noi, inclusiv şeful de magazin, inclusiv clienţii. Toată lumea făcea fotografii la cutie”, a povestit craioveanca.





Cutia cu plastelină desigilată în faţa clientei de angajaţii magazinului Media Galaxy din Craiova Cutia cu plastelină desigilată în faţa clientei de angajaţii magazinului Media Galaxy din Craiova



Angajaţii Media Galaxy şi-au înştiinţat printr-un mail şefii de la Bucureşti şi i-au promis clientei că vor încerca sa rezolve cât mai repede problema. “Pana acum nu m-au sunat, încă aştept. Imaginaţi-vă ce ar fi însemnat să primesc telefonul prin curier. Cine m-ar fi crezut pe mine ca în loc de iPhone am găsit plastilină? Nimeni. Mi se pare incredibil ce s-a întâmplat. Asta-i România noastră!”, a mai spus clienta.

Conducerea Media Galaxy Craiova nu a comentat până acum incidentul.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: