Calvarul părinţilor nevoiţi să-şi dea copiii la meditaţii de la vârste tot mai mici: „Nu e vorba de pandemie, ci de modul de predare al profesorilor”

Părinţii sunt din ce în ce mai nemulţumiţi că elevii nu mai vin cu lecţiile învăţate de la şcoală, aşa cum se întâmpla pe vremuri. Cei mai mulţi dintre ei optează să-şi ducă la meditaţii copiii, încă din clasa a V-a.

„Am acceptat haosul şi încerc să rezolv problema cu bani”

Mihaela Stroe, de exemplu, este informatician, are 46 de ani şi locuieşte împreună cu soţul şi cei doi copii în Craiova. Fiul cel mare are 23 de ani, iar cel mic învaţă la un Colegiu de prestigiu din oraş. „Sunt extrem, extrem de dezamăgită. De la an la an, lucrurile merg din ce în ce mai prost. Fiul cel mare a învăţat la aceeaşi şcoală, dar nu-mi amintesc să avem problemele pe care le avem acum. Şi nu e vorba de pandemie, ci de modul de predare al profesorilor. Cât de cât mă pricep la matematică, m-am uitat în caietele fiului cel mic care acum este în clasa a VI-a, şi când am văzut că de cele mai multe ori, în decurs de două ore, nu avea nici măcar o problemă cap-coadă rezolvată, mi-am dat seama că avem o mare problemă şi am ales să-l meditez. Adică, am acceptat haosul şi încerc să rezolv problema cu bani/ 50 lei/ oră, de două ori pe săptămână. Când au lucrări sau teză, facem şi de 3-4 ori. Am găsit un profesor, cu greu, recunosc, şi merge la pregătire din clasa a V-a, semestrul I", povesteşte Mihaela Stroe.

Dorin Mihalache este şi el tatăl unei fetiţe care învaţă la o şcoală gimnazială din cartierul Brazda lui Novac. „Nu vă pot spune numele doamnei profesoare de matematică, dar pot să vă spun că este un dascăl extrem de slab pregătit profesional. La noi în clasă, toţi copiii se meditează. Din clasa a V-a, înainte de prima teză. Fiica mea a fost extrem de debusolată. Era obişnuită cu doamna învăţătoare, cu un anume stil de predare şi s-a trezit în faţa unui profesor care îi spunea doar să înveţe teoria atunci când întreba cum se rezolvă un anume tip de exerciţiu. A venit acasă plângând că nu ştie să facă tema. Atunci am hotărât că trebuie să fac ceva", mărturiseşte părintele.

„Se meditează cu profesorul de la clasă, nu am vrut să prindă ură pe copil”

Nu toţi părinţii, însă, aleg să-şi mediteze copiii la alţi profesori. Unii dintre ei merg pe varianta meditaţiilor cu dascălii de la clasă, doar de teamă că aceştia i-ar putea taxa pe copii la note sau le-ar putea reproşa că se pregătesc în altă parte. „Fetiţa mea este în clasa a VII-a. Se meditează cu profesorul de la clasă, nu am vrut să prindă ură pe copil. E drept, fata zicea că nu înţelege nimic din clasă, dar la meditaţii profesorul e altfel, Sunt conştient că nu e în regulă ce se întâmplă, dar nu am ce face. 14 copii din clasa noastră se meditează cu dânsul. Iar cei care fac meditaţii în altă parte nu au o viaţă prea bună. Mereu sunt certuri în clasă, la şedinţele cu părinţii. Şi de fiecare dată, profesorul are ultimul cuvânt", a povestit un alt părinte.

„Şi noi am ales să ne dăm băiatul la meditaţii la doamna de la clasă. Dânsa e ok, dar nu prea poate să explice unui număr mare de copii, nu le face faţă, e mereu gălăgie. În particular e altceva", a declarat Eugenia Vasile, mama unui copil care acum este în clasa a VI-a.

„Există şi profesori excepţionali, dar trebuie să ai noroc să-i ai la clasă"

Andrei Tudorache are ambii copii studenţi. Unul dintre ei, spune părintele, a avut noroc de profesor bun la clasă, altul a fost ghinionist. „Nu vreau să vă vorbesc despre profesoara de matematică a celui mic. A fost ceva înfiorător, nici nu vreau să-mi amintesc prin ce am trecut. Vă povestesc despre profesorul fiului cel mare, de la liceu. Dacă ţara asta ar avea măcar jumătate dintre profesori ca dânsul, sistemul nostru de învăţământ ar fi departe. Nu pleca din clasă până nu era sigur că toţi au înţeles lecţia predată. Făcea sâmbăta meditaţie cu ei la şcoală pentru că spunea că este volum mare de informaţii şi simte că mai trebuie lucrat în plus cu ei. Aşa spuneam noi, fac meditaţii sâmbăta, dar nu dădeam niciun ban. Un om cu adevărat aparte, iubit şi respectat de copii. Există profesori excepţionali, dar trebuie să ai noroc să-i ai la clasă", a declarat Andrei Tutorache.

