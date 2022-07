Atac asupra unei familii din Dolj. Trei maşini au fost distruse, iar o femeie cu copil mic în braţe a fost lovită

Incidentul a avut loc în localitatea doljeană Podari. Conflictul între agresori şi victime pare să fie unul mai vechi, încă din ultima campanie electorală. Familia atacată susţine că a fost ameninţată în repetate rânduri de agresori pentru că nu a susţinut pentru funcţia de primar al comunei persoana indicată de ei.





În momentul atacului, acasă erau doar o femeie şi copilul acesteia.

„Eram acasă singură, îi dădeam fetiţei să mănânce. Am auzit afară zgomote puternice şi când am ieşit, am văzut mai mulţi bărbaţi care ne distrugeau maşinile cu bâtele. M-au lovit, îmbrâncit în gard, deşi eram cu copilul în braţe. Au zis că ne omoară", a declarat femeia imediat după incident.





După ce au distrus toate cele trei autoturisme parcate în faţa casei, au urcat în autoturismul cu care veniseră, un BMW X6, şi au fugit.

Când a auzit ce s-a întâmplat, soţul femeii a venit într-un suflet acasă.

„Îi ştiu pe cei care mi-au atacat familia, cu unul dintre ei am un conflict mai vechi, din campania electorală. M-a ameninţat de multe ori că-mi face felul pentru că am susţinut pe altcineva la alegeri", a declarat soţul femeii.

Oamenii au sunat la 112, iar la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale Inspectoratului de Poliţie Dolj şi Criminalistică.