VIDEO Vieţuitoarele de care trebuie să ne ferim în Marea Neagră. Au înţepătura foarte veninoasă şi rănesc grav oamenii

Sunt patru tipuri de vieţuitoare veninoase în Marea Neagră: dragonul de mare (sau dracul de mare), scorpia de mare, pisica de mare, meduza.

Într-o Enciclopedie a copiilor intitulată „Viaţa în Marea Neagră“, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor descrie vieţuitoarele veninoase, ale căror înţepături trimit oamenii la spital:

„Dragonul (dracul) de mare trăieşte în apropierea ţărmului, pe fundul nisipos al mării. Este răspândit în Marea Neagră, Marea Mediterană, Marea de Azov, precum şi în apele ţărmurilor europene ale Oceanul Atlantic. Nu are o lungime mai mare de 30-40 cm. Dragonul are o înfăţişare ciudată: capul umflat, ochii bulbucaţi şi mari. Pe spate are o înotătoare formată din ţepi veninoşi, a căror înţepătură este foarte dureroasă. Se hrăneşte cu viermi, crustacee, pui de peşti şi în special pui de calcan.

Scorpia de mare este un peşte ciudat, care trăieşte de obicei în apele Oceanului Atlantic şi în Marea Mediterană. Se întâlneşte, însă, şi în Marea Neagră. Măsoară 15-20 cm, foarte rar 30 cm. Capul este acoperit cu plăcuţe osoase. Corpul are o culoare cafenie, cu puncte negre. Înotătoarele scorpiei de mare au ţepi veninoşi, care sunt arme temute de atac. Interesant este faptul că acest peşte are capacitatea de a-şi schimba culoarea corpului, pentru a se adapta mediului înconjurător.

Pisica de mare trăieşte în apa tuturor mărilor şi oceanelor. Are corpul de formă rombică şi o coadă lungă, cu 1-2 ţepi veninoşi. Pielea este netedă, de culoare cenuşie-neagră sau verzuie-măslinie pe spate, iar pe burtă, albicioasă. Ajunge până la 60-70 cm lungime, uneori chiar la 2 metri şi greutatea de 6-16 kilograme. Ca şi vulpea de mare, se hrăneşte cu peşti, moluşte şi crustacee. Pisica de mare naşte pui vii, care măsoară între 30-33 cm lungime. Din ficatul ei se obţine un ulei bogat în vitamine, cu proprietăţi antirahitice“.

În minidocumentarul „Cei 4 veninoşi din Marea Neagră“ postat pe Youtube, realizatorul Black Sea / Omul cu branhii adaugă la listă şi meduza, a cărei atingere trebuie evitată.

Pe aceeaşi temă:

Secretele din adâncuri: lucruri mai puţin ştiute despre Marea Neagră

Marea Neagră, formată din două mări suprapuse. Stratul subţire, de la suprafaţă, ţine în viaţă ecosistemul marin