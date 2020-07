Teatrul de Vară din Neptun a fost redeschis publicului. Ce s-a ales din celebrele grădini ale litoralului

După renovare FOTO Primăria Mangalia

Pentru acest sezon estival, municipalitatea va închiria teatrul operatorilor culturali care vor aduce aici spectacole pentru copii, de muzică uşoară, populară, dar şi clasică. Preţul biletelor va varia între 10 şi 50 de lei. Cele mai ieftine vor fi la spectacolele pentru copii, iar cel mai mult vor costa show-rile cu artişti renumiţi.

Teatrele, plimbate de la o autoritate la alta

Teatrele de vară au fost în administrarea RADEF (Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor RomâniaFilm), apoi, după ce a intrat în insolvenţă, au trecut la consiliile locale. Dintr-o eroare materială, cele din sudul litoralului au ajuns la Consiliul Judeţean Constanţa.

După mai mulţi ani de procese, în urmă cu patru ani s-a reuşit întocmirea actelor de predare-primire şi trecerea lor în administrarea Primăriei Mangalia, care a început proiectele de reabilitare a acestora. „Totul era o ruină la teatru de vară: nu mai erau scaune, nici transformatoare, şi se furase chiar şi faianţa, iar vegetaţia acoperise totul. Am început cu cârpeli, dar apoi am realizat că nu le vom putea aduce la strălucirea de altădată cu bani puţini şi am renovat tot. A trebuit să refacem gardul, scaunele, cabinele actorilor, era dată jos şi faianţa de pe pereţi“, spune Lucian Nichita.