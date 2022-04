Tânărul din România ales membru în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei

Constănţeanul Alexandru Manda (23 de ani), vicepreşedinte Group of the European Youth for Change, a fost ales să facă parte din Consiliului Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei în perioada 2022-2023.

Numirea a fost făcută de Comitetul Miniştrilor, la propunerea secretarului-general al Consiliului Europei, în urma unui amplu proces de selecţie derulat de Youth Department - Council of Europe.

„Preiau această funcţie cu onoare şi responsabilitate, asumându-mi un mandat în care voi face auzită la nivel european vocea tinerilor de la firul ierbii şi voi promova adoptarea unor măsuri concrete pentru sprijinirea accesului la drepturi al tinerilor şi participarea acestora la viaţa civică, socială şi politică”, spune Alexandru Manda.

Advisory Council on Youth este structura consultativă a Consiliului Europei în domeniul politicilor de tineret, fiind, de asemenea, parte a sistemului de co-decizie a CoE în problematici ce ţin de acest sector. Alături de reprezentanţii guvernelor, CCJ formează Consiliul Reunit pentru Tineret - organismul Consiliului Europei care adoptă priorităţile, programele şi bugetele activităţilor de tineret ale organizaţiei, formulând, totodată, propuneri de recomandări adresate statelor membre.

Cine este Alexandru Manda Alexandru Manda este membru fondator (2013) al Asociaţiei Elevilor din Constanţa (AEC), asociaţie pe care a şi condus-o mai mulţi ani în calitate de preşedinte. Aşa a ajuns să se lupte în instanţe cu Radu Mazăre, primarul de atunci al municipiului, pentru dreptul elevilor de a avea gratuitate la transportul în comun.

Este şi senator al Universităţii din Bucureşti, reprezentant al studenţilor şi membru în Consiliul Director al Asociaţiei Studenţilor în Drept şi membru în Consiliul Facultăţii de Drept din Bucureşti. A fost managerul proiectului „Şcoli Curate”, prilej cu care a realizat harta naţională a burselor şcolare, un document care a scos la iveală o realitate cruntă: în 94,44% dintre localităţile din România nu se respectă legea privind acordarea burselor şcolare, 70% dintre UAT-uri neacordând niciun fel de bursă, iar 24,44% acordă parţial aceste drepturi. „În prezent lucrăm în cinci judeţe din România, în peste 450 de localităţi unde creştem comunităţi active de elevi pentru a deveni tineri lideri civici în educaţie pentru a se lupta pentru accesul liber la educaţie şi buna guvernare în educaţie. Vrem să creştem o comunitate la nivel local, nu vrem să le rezolvăm noi nişte probleme din biroul de la Bucureşti”, spune Alexandru. Tânărul a început de câteva săptămâni un nou proiect, „Acceleratorul de Implicare Civică pentru Tineri”, realizat tot în cadrul Societăţii Academice din România şi finanţat prin granturi norvegiene. „Mergem, formăm şi mentorăm 24 de tineri lideri civici (16-24 de ani) din rural şi urbanul mic. Le vom oferi sprijin timp de un an de zile pentru a rezolva o problemă din comunitatea lor locală”, explică Alexandru. Ocupă, de asemenea, şi funcţia de vicepreşedinte Group of the European Youth for Change.

