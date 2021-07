Sfaturi pentru călătorii de pe Autostrada Soarelui: Opriţi la benzinării doar în caz de necesitate!

Membri ai comunităţii de Facebook A2 - Autostrada Soarelui au strâns, din experienţele personale, o serie de sfaturi pentru a evita aglomeraţia în benzinăriile de pe A2, care devin puncte de socializare.

„Îmi permit să las câteva sfaturi pt cei care se vor afla zilele acestea pe Autostrada Soarelui indiferent de sensul de mers:

1. Alimentaţi din vreme, până să intraţi pe autostradă.

2. Ar fi bine să vă cumpăraţi alimente şi apă tot de la alte benzinării.

3. Pot fi folosite si toaletele de pe drum, nu doar cele din benzinării.

4. Alimentează şi plăteşte imediat (după care ieşi şi mută maşina); fără sa mai stai să-ţi cauţi diverse sau să mergi la toaletă! Le faci după ce ai eliberat pompa (se formează cozi uriaşe in spatele tău şi e total aberant să creezi asta).

Este un trafic infernal. Personalul benzinăriilor este extenuat. Haideţi să facem fiecare ce putem spre binele tuturor. Vacanţe frumoase şi drumuri bune!“, urează Ina.

„5. Plătiţi taxa de pod în benzinării/sms“, adaugă Radu.

„6. Când alimentaţi faceţi şi rovinieta (dacă nu aveţi)“, recomandă Ana-Maria.

Când drumul spre mare, Bucureşti - Constanţa, este atât de scurt (224 kilometri), care se parcurge în 2 ore şi 18 minute (conform distanta.ro), de ce este nevoie de un popas care se întinde până la o oră într-o parcare de benzinărie? Te grăbeşti sau nu să ajungi la mare? După atâta tândăleală ca să fii văzut stând în spaţiul de relaxare de pe autostradă, pedala de acceleraţie se apasă la maximum, că doar... eşti pe autostradă şi mergi la mare!

„Eu am fost ieri la Constanta si e pentru a 5-a oară in vara asta cand fac A2 cap coadă. Eu nu înţeleg o chestie. Văd, mai ales spre CT popasurile pline ochi, chiar neîncăpătoare. Oare chiar atât de mari şi urgente sunt nevoile că trebuie sa dai buluc in popas? Eu tare cred că mulţi opresc la popas şi la benzinării doar ca să oprească. Eu am facut plinul în Bucureşti, taxa tot acolo şi nu m-am oprit pânaă la Constanţa. Până la urmă sunt 230 de km, nu 1000. Când mergem cu trenul sau cu microbuzul şi ăla nu face deloc popas, cum e??“, este intrigat Florin.

