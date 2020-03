Senatorul Vergil Chiţac, din carantină: „Nu îmi pot explica de unde am luat acest virus. Medicii mi-au spus să stau liniştit“

Vergil Chiţac, senator independent şi candidat susţinut de PNL la Primăria Constanţa, a provocat o criză fără precedent în conducerea României.

Parlament, Guvern, PNL, Preşedinţie, presă, politicieni din afara PNL care au stat la negocieri, primari din judeţul Constanţa, etnii şi alte categorii de persoane sunt acum în autoizolare de teama îmbolnăvirii cu coronavirus.

Senatorul a scris pe pagina sa de Facebook, din carantină:

„Cronologie (luni, 9 martie)

1. În jur de ora 14:30, am citit atât informarea primită de la NATO cât şi mailul de mai jos, în care mi se explică faptul că delegatul francez cel mai probabil s-a infestat pe data de 23, adică după patru zile de la întâlnirea noastră;

2. Imediat, am luat legătura cu un medic care s-a interesat la Institutul Matei Balş, am explicat situaţia, şi mi-a spus că, având în vedere lipsa simptomelor specifice la 19 zile după summit, pot sta liniştit;

3. După ora 17:00, medicul a revenit cu un telefon si mi-a transmis că, dacă am simptome specifice, să merg la spital, iar dacă nu am, să merg în izolare la domiciliu şi dacă situaţia se agravează să mă adresez medicilor specializaţi, ceea ce am şi făcut. Menţionez că de luni seara am rămas la domiciliu.

Acum, este clar că am luat de undeva acest virus. De unde, nu îmi pot explica. Rog frumos presa să informeze corect opinia publică. Nu sunt şi nu am fost niciodată un om iresponsabil.

P.S. Transportul la spital este în sarcina exclusivă a serviciilor de ambulanţă. Nu am hotărât eu cum să fiu transportat la spital. M-am supus, ca orice cetăţean, indicaţiilor echipajului.“

Încă 4 cazuri de coronavirus au fost confirmate la Constanţa. Aceştia sunt senatorul Vergil Chiţac, asistentul personal, soţia şi fiul senatorului. Grav este că parlamentarul a venit în contact cu foarte multă lume, din partid, din afara partidului, însuşi preşedintele Klaus Iohannis fiind nevoit să-şi ia măsuri de protecţie. Prefectul George Niculescu a comunicat că la Constanţa există următoarea situaţie privind coronavirus: 22 carantinaţi, 650 autoizolare, 5 cazuri confirmate.

Senatorul Vergil Chiţac şi soţia sa au ajuns la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa. Aceştia au fost transportaţi cu o autospecială, fără a se utiliza izoleta. Şeful ISU Dobrogea a invocat prevederi din regulament care permit transportarea fără izoletă. Adevărul este că autorităţile constănţene au o singură izoletă pentru astfel de cazuri. Iar cei 3 pacienţi confirmaţi cu coronavirus au mers în aer liber, neizolaţi.

Echipa de campanie a senatorului Vergil Chiţac, lider al Asociaţiei Civice Constanţa Altfel, a făcut câteva precizări despre evoluţia situaţiei acestuia:

„Punct cu punct despre linşajul public al unui candidat la Primăria Municipiului Constanţa:

1. Dl. Chiţac a fost informat despre faptul că din delegaţia franceză la summit-ul NATO din 17.02.-19.02 a făcut parte o persoană suspectată de infestare cu coronavirus în data de 09.03.2020, după ce participase deja la întâlnirea din cursul dimineţii cu membri PNL.

2. Dacă este real că cineva din cadrul instituţiilor române a primit informarea încă din 06.03.2020 şi a distribuit-o doar 3 zile mai târziu, acel cineva răspunde personal.

3. Din 09.03.2020, dl. Chiţac s-a autoizolat la domiciliu, a solicitat - explicând situaţia de la summit - şi i-a fost efectuat testul, fiind declarat pozitiv.

4. Încercaţi oricare dintre voi să efectuaţi testul doar pentru că aveţi simptomele asociate. Veţi fi refuzaţi. Vi se va răspunde că testul nu se efectuează decât celor ce au intrat în contact cu persoana confirmată deja ca fiind infestată. Nu au suficiente teste!

5. Persoane care au intrat în contract direct cu dl. Chiţac aşteaptă degeaba testarea încă de astăzi dimineaţa. S-au autoizolat fără a prezenta niciun fel de simptome, dar DSP nu vine.

6. Tot DSP-ului sau ISU sau cui s-a ocupat de asta să reproşaţi şi lipsa izoletei sau a altor mijloace de protecţie. Nici unul dintre noi nu are nici izoletă şi nici mască în dotare. Iar dacă o să vă spună că a refuzat Chiţac, aşa, pentru a-şi salva pielea, tot pe ei să-i condamnaţi. Pentru că legea le permite să beneficieze de ajutorul jandarmilor, poliţiei etc. Astfel încât să ridice orice bolnav recalcitrant în condiţiile prescrise de lege. Legea nu trebuie cunoscută de bolnav, ci de autorităţi. Tot autorităţile trebuie să impună, cu orice mijloace legale, respectarea ei.

7. În rest, încercaţi să înţelegeţi delirul media şi linşajul unora dintre contracandidaţii la primărie.

Echipa Constanţa Altfel“

Nicuşor Dan, candidatul susţinut de PNL la Primăria Capitalei, a anunţat că se autoizolează cu familia sa, pentru că a venit în contact cu senatorul constănţean.

„Am participat luni la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL la care a fost prezent senatorul Chiţac. La acea şedinţă, BPN a validat susţinerea candidaturii mele la Primăria Capitalei. Voi rămâne izolat la domiciliu împreună cu familia până la rezultatul testului.

Am sunat la numărul unic de pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Apelul meu a fost preluat în 7-8 minute şi am vorbit cu o persoană amabilă şi bine informată. Am fost direcţionat către Direcţia de Sănătate Publică din sectorul în care locuiesc.

E important să ne păstrăm calmul şi să respectăm regulile impuse de autorităţi. Sănătatea oamenilor din jur şi în special a persoanelor vulnerabile depinde de acţiunea responsabilă a fiecăruia dintre noi“, a scris Nicuşor Dan pe pagina sa de Facebook

Senatorul Vergil Chiţac a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj:

„Dragi prieteni,

Din păcate, starea de rău pe care am acuzat-o în ultimele zile s-a dovedit a fi cauzată de Coronavirus COVID-19.

Voi urma întocmai procedurile Direcţiei de Sănătate Publică şi am încredere că totul se va rezolva cu bine. Sunt extrem de mâhnit că eu, soţia mea şi atâţia alţi oameni din România şi din lume trecem prin astfel de momente. E o încercare pentru toată planeta.

Mă impresionează mesajele şi încurajările care nu se mai opresc. Vă mulţumesc şi vă doresc din suflet să fiţi sănătoşi şi să aveţi mare grijă de voi, pentru că boala poate lovi când nu te aştepţi.“

La Constanţa au fost consemnate vineri, 13 martie, încă 4 cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus, pe lângă cel existent, numărul cazurilor ajungând astfel la nivel naţional la 68.

„Toţi cei 4 sunt în autoizolare acasă. Vor fi transportaţi la secţia de boli infecţioase din Spitalul judeţean. Aceştia sunt: bărbat, 57 ani; bărbat, 51 ani, asistent personal; bărbat, 34 ani, fiul bărbatului de 57 de ani; femeie, 56 ani, soţie a bărbatului de 57 de ani“, au transmis autorităţile centrale.

Bolnavii sunt senatorul Vergil Chiţac, asistentul său personal, fiul şi soţia senatorului.

Chiţac tocmai a fost desemnat candidatul PNL la Primăria Constanţa. Parlamentarul a avut întâlniri cu multe persoane, inclusiv la partid, cu colegi care au mers mai departe la preşedintele Klaus Iohannis, în negocieri cu lideri de partide de la Constanţa sau la petreceri de 8 martie. Una dintre acestea s-a petrecut într-un restaurant din Constanţa, La Colonade, unde au participat sute de persoane din comunitatea tătară şi primari din judeţul Constanţa.

Bogdan Huţucă, preşedintele PNL Constanţa, a confirmat cazul. „Senatorul Chiţac a făcut testul pentru coronavirus, aşa cum deja ştiti şi rezultatul a ieşit pozitiv. Atât pentru el, cât şi pentru soţie. Din momentul în care am aflat, am decis să mă autoizolez şi eu deoarece ultima dată când m-am întâlnit cu domnul senator a fost luni, săptămâna aceasta. Am plecat, ieri, spre Parlament şi în momentul când voiam să intru în clădire am primit vestea că domnul Chiţac s-a testat pentru coronavirus. Mi-am sunat şeful de la partid şi l-am informat despre situaţia şi am plecat spre casă. De atunci, m-am autoizolat şi aştept rezultatul testului”, a declarat Bogdan Huţucă pentru Ordinea.ro

Senatorul Vergil Chiţac Sursa Facebook Vergil Chiţac

Prefectul George Niculescu a precizat: „Astăzi, 4 noi cazuri de coronavirus au fost confirmate la Constanţa. Este vorba despre trei bărbaţi, în vârstă de 57, 51 respectiv 34 ani şi o femeie în vârstă de 56 de ani, soţia bărbatului de 57 de ani. Bărbatul în vârstă de 34 de ani nu a intrat în contact cu celelalte persoane confirmate. Toţi cei 4 sunt în autoizolare acasă. Vor fi transportaţi la Spitalul de Boli Infecţioase“. Senatorul Vergil Chiţac a scris cu o zi înainte pe pagina sa de Facebook , el explicând lipsa sa din Parlament: „Constat că s-a creat o adevărată isterie în plan social vizavi de o aşa zisă infectare a mea cu Coronavirus. Este adevărat că ieri am anunţat că nu pot participa la vot pentru că sufăr de o răceală şi voi rămâne acasă. Totuşi, nu ştiu în ce context colegii din Parlament au tras de la sine concluzia că sunt suspect de Coronavirus şi au făcut public acest lucru. Menţionez că sunt sub medicaţie de două zile şi nu am simptome de Coronavirus. Totuşi, pentru a înlătura orice suspiciune, am solicitat efectuarea unui test şi vă voi ţine la curent.”

