Plaje amenajate în Mamaia, Năvodari şi Mangalia pentru persoanele cu nevoi speciale

Pentru al cincilea an consecutiv, Asociaţia Împreună pentru Viitor Constanţa pune la dispoziţia turiştilor cu nevoi speciale de pe litoral plaja accesibilizată de la Pupa Beach, din Mamaia, pentru a oferi egalitate de şanse şi un turism civilizat, deschis tuturor.



Funcţională din luna august 2017, plaja a atras în staţiunea Mamaia un număr foarte mare de persoane cu nevoi speciale veniţi din ţară şi de peste hotare.



Turiştii plajei Pupa vor beneficia gratuit de scaunele plutitoare, cu ajutorul cărora pot intra în apa mării fără niciun fel de risc. Mai mult, plaja este dotată cu locuri de parcare, toaletă accesibilizată, umbrare şi cabină de schimb.

„Nu am uitat nici de distracţia celor care vin la plajă, aşa că, Asociaţia IPV CONSTANŢA pune la dispoziţie jocuri de societate gigantice. În plus, toţi cei care vin pe plajă, vor găsi locul magic „Amintire de la mare” – unde se pot fotografia într-un cadru vesel, în acord cu soarele şi marea”, spun organizatorii.



Pe toată perioada sezonului, voluntarii Asociaţiei ”Împreună penru Viitor Constanţa” sunt prezenţi zilnic, începând cu ora 09.00-18.00. pentru a putea oferi ajutor şi infomaţii beneficiarilor care au ales să-şi petreacă vacanţa în staţiunea Mamaia, la Pupa beach.



Sezonul acesta, Asociaţia a reuşit să se extindă şi să accesibilizeze încă două plaje: plaja Ancuţei din Năvodari şi plaja Lebedelor din Mangalia, unde se va amplasa câte un scaun plutitor pentru persoane cu dizabilităţi.



„În fiecare an vedem mai multe persoane fericite care reuşesc să ajungă la plajă şi de aceea am dorit să extindem acest proiect în alte staţiuni care să aducă bucurie pe chipurile celor care vin la mare. Pentru acest lucru mulţumim tuturor celor care ne-au ajutat să mai achiziţionăm un număr de două scaune flotabile”, a declarat Mihaela Căruţaşu, preşedinte Asociaţia Împreună pentru Viitor Constanţa.

