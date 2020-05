Pierdere în învăţământul constănţean. A murit Adrian Drăguţ, fost ziarist, publicist şi profesor de desen

Profesorul Adrian Drăguţ preda desenul la Şcoala nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu din Constanţa şi era un susţinător al talentului artistic al copiilor. Organiza expoziţii la şcoală şi la Teatrul Elpis, cu lucrări creative ale elevilor săi pe care îi ghida spre artă. Avea un fiu, Alexandru Ioan.

În seara de 21 mai, profesorul Drăguţ a încetat din viaţă în locuinţa sa. Împlinea 65 ani la 7 august, fiind născut în 1955.

Cunoscuţii săi i-au transmis mesaje de rămas-bun pe pagina de Facebook, acolo unde Adrian Drăguţ se descrisese poetic: „Uite, mă întind la pământ. Timpul trece pe sus. Dacă n-aş fi. Dacă nu-i! Dacă nu-s... “

Pasionat de sport, profesorul Drăguţ era şi un condeier talentat, fiind autor de eseuri şi cronicar de sport la ziarul local Cuget Liber. Ultima sa carte, „Noaptea din lume“, a fost lansată în septembrie 2018, la Teatrul Elpis.

La 8 mai, profesorul Adrian Drăguţ a postat pentru ultima dată, o poezie:

„IEŞIREA de ADI CUSIN

Am sădit un pom

Am răspândit în lume prunci

Mi-am coborât părinţii-n

mormânt

Am respectat nouă din cele

Zece Porunci.

Am o casă, un gard

şi-o lumină târzie.

Nu mai e nimic

de făcut.

Nu mă pune-n situaţia

de-a scrie.“

În ianuarie 2019, Primăria Constanţa îi făcea profesorului un „Portret de artist“.

De 39 de ani în slujba învăţământului gimnazial şi liceal din Constanţa, profesorul de educaţie artistică plastică Adrian Drăguţ modelează talentul şi sensibilitatea elevilor Şcolii Gimnaziale Nr. 16 ,,Marin Ionescu Dobrogianu” din anul 1996, învăţându-i să iubească arta ca expresie individuală, ca ştiinţă de a privi lumea.

Atât simeza, cât şi holurile şcolii sunt decorate cu lucrările elevilor săi, realizate în tehnica picturii şi a colajului şi inspirate din realitatea cotidiană şi din sărbătorile şi tradiţiile româneşti, la loc de frunte tronând colajul tridimensional dedicat Centenarului Marii Uniri şi fresca având ca tematică viaţa de şcolar. De asemenea, prima sa carte, intitulată ,,Colaj, Happening, Creativitate” (2001), având în centru colajul ca formulă de expresivitate artistică, este ilustrată cu lucrările elevilor săi, pe care îi îndrumă întotdeauna spre performanţă.

Dintre numeroasele participări la concursuri şi expoziţii naţionale şi internaţionale la care compoziţiile micilor artişti au fost premiate, profesorul constănţean îşi aminteşte cu mândrie de trei congrese mondiale, de la Montreal din 1993, Glasgow din 1997 şi Varşovia din 2000.

Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Constanţa din 1986 şi premiat cu distincţia ,,Gheorghe Lazăr” clasa a II-a în 2006, Adrian Drăguţ a vernisat 11 expoziţii personale din 1982 până în prezent, atât în Constanţa, Medgidia, Bucureşti, cât şi în străinătate, în Glasgow şi Viena.

Lucrările sale cuprind îndeosebi portrete de o rară fineţe, discreţie şi rafinament şi peisaje dobrogene sau veneţiene, solare, calde şi luminoase, de o picturalitate, virtuozitate şi muzicalitate deosebite, care se află în colecţii particulare în Austria, Canada, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Italia, România, Suedia, Statele Unite ale Americii sau Ungaria, precum şi publice, de stat - Primăria Nevers din Franţa.“

