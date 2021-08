Orchestra Academiei de Muzică din Cluj-Napoca revine pe faleza din Constanţa. Ediţia 2021 va fi dedicată dirijorului Răzvan Metea răpus de COVID-19

În seara de miercuri, 4 august, seria de concerte „Sunset Sea-mphony” debutează la malul mării.

Organizatorii anunţă că „Sunset Sea-mphony”, prezentat ca „un eveniment devenit deja tradiţie, bazat pe un concept unic în România“, se întoarce în Constanţa, pentru al cincilea an consecutiv.

Va fi o ediţie „In Memoriam Răzvan Metea”, dirijorul care a înfiinţat şi a condus timp de 10 ani orchestra Bigg Dimm a’Band fiind răpus în urmă cu trei luni de Covid-19, la doar 43 de ani.

„Sunset Sea-mphony” propune, în această vară, două concerte pe zi, în perioada 4 – 8 august. Primul concert zilnic va avea loc în Parcul Arheologic Constanţa, între orele 19.00 şi 20.00, cel de-al doilea fiind programat pe faleza Cazino Constanţa, în zona grupului statuar „Pescarii”, între orele 21.00 şi 22.00.

Şi la ediţia din acest an, organizatorii „Sunset Sea-mphony” şi Bigg Dimm a’Band propun publicului o premieră: evoluţia orchestrei din Cluj va fi completată cu interpretare vocală, oferită de grupul pop-opera „Ad Libitum Voices. Înfiinţat în 2012, grupul este format din Tiberius Simu, Sergiu Coltan, Vlad Morar şi Cristian Ignuţa, doi tenori, un bariton şi un bas, colaboratori ai Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca. „Ad Libitum Voices” este, incontestabil, cel mai bun grup pop-opera din România, cunoscând consacrarea naţională prin accederea în marea finală a emisiunii X-Factor – ediţia din 2017 şi prin concertul susţinut în deschiderea semifinalei Eurovision România 2018.

Accesul spectatorilor la concerte va fi gratuit. Organizatorii vor lua toate măsurile stabilite de legislaţie pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Din repertoriu vor face parte 73 de piese celebre de muzică simfonică precum şi adaptări pentru interpretarea cu instrumente clasice ale unor melodii cunoscute, evergreen-uri, şlagăre, hit-uri pop-rock, cântece folclorice, melodii de pe coloana sonoră a unor filme şi seriale celebre:

1. 1000 (Vunk) 2. 20 de ani (Voltaj) 3. A different corner (George Michael) 4. Adventure of a lifetime (Coldplay) 5. Ana (Vama Veche) 6. Basul şi cu toba mare (Viţa de Vie) 7. Billie Jean (Michael Kackson) 8. Bunica bate toba (Zdob şi Zdub) 9. Căsuţa noastră (Gică Petrescu) 10. Cântec pentru prieteni (Compact) 11. Cine (Hara) 12. DJ Vasile (Zdob şi Zdub) 13. Drumurile noastre (Dan Spătaru) 14. Dust in the wind (Kansas) 15. Englishman in New York (Sting) 16. Eu te voi iubi (Adrian Daminescu) 17. Fragile (Sting) 18. Hai acasă (Gil Dobrică) 19. Gara noastră mică (Gabriel Dorobanţu) 20. Happy (Pharell Williams) 21. Hey Jude (Beatles) 22. Hotel California (Eagles) 23. Mad about you (Hooverphonic) 24. Mare albastră (Daniel Iordăchioaie) 25. Muro Shavo (Hara) 26. Andrii Popa (Phoenix) 27. Până când nu te iubeam (Maria Tănase) 28. September (Earth, Wind & Fire) 29. Shape of you (Ed Sheeran) 30. Stand by me (Ben E. King) 31. Take on me (A-ha) 32. Uptown Funk (Bruno Mars) 33. Unde dragoste nu e, nimic nu e (Gheorghe Gheorghiu) 34. Vara asta (Vama Veche) 35. Vara nu dorm (Connect-R) 36. Vals nr. 2 (Shostahovich) 37. What a wonderful world (Luis Armstrong) 38. Yesterday (Beatles) 39. My Way (Frank Sinatra) 40. Just a gigolo (Dave Lee Roth) 41. Hit the road, Jack (Ray Charles) 42. Numai una (Talisman) 43. Perfect (Ed Sheeran) 44. Oameni (Aurelian Andreescu) 45. Dancing Queen (Abba) 46. Despacito (Luis Fonsi) 47. Por una cabeza (Carlos Gardel) 48. Vinovaţii fără vină (Pasărea Colibri) 49. La Cumparsita (Carlos Gardel) 50. Mioriţa (Zdob şi Zdub) 51. Waterloo (Abba) 52. Living on a prayer (Bon Jovi) 53. Strada ta (Iris) 54. Wake me up before you gogo (Wham!) 55. Ziua vrăjitoarelor (Cargo) 56. Beat it (Michael Jackson) 57. Overjoyed (Stevie Wonder) 58. Enjoy the silence (Depeche Mode) 59. Viva la Vida (Coldplay) 60. She (Elvis Costello) 61. Locked out of Heaven (Bruno Mars) 62. Be the one (Dua Lipa) 63. I Wish (Stevie Wonder) 64. Nothing Else Matters (Metallica); Muzică din filme: 65. Unchained melody (Ghost) 66. Bella Ciao (La casa de papel) 67. Main Theme (Pink Panther) 68. Can’t stop this feeling (Trolls) 69. Main Theme (Last of the mohicans) 70. Eye of the tiger (Rocky) 71. Now we are free (Gladiator) 72. You’re the one that I want (Grease) 73. Time of my life (Dirty Dancing).

Proiectul „Sunset Sea-mphony 2021” este finanţat de Primăria Municipiului Constanţa şi organizat de Asociaţia Culturală Georgiana Rusu, în parteneriat cu Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale de Tineret Constanţa şi Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca. Bugetul total al proiectului este de 275.000 lei, reprezentând 250.000 lei - finanţare asigurată de municipiul Constanţa şi 25.500 lei - contribuţie proprie a beneficiarului. Sponsor: Infinity Art Dental.

„Este cel de-al cincilea an când orchestra Bigg Dimm a’Band cântă la Constanţa. Complexă, profesionistă, unică, liberă şi spontană – acestea sunt atributele care caracterizează perfect orchestra Conservatorului de muzică din Cluj Napoca. Înfiinţat în anul 2010 de regretatul prof. univ. dr. Răzvan Metea, band-ul şi-a propus să ofere publicului doar muzică de calitate, exclusiv prin interpretări „live” inedite, fără limite în ceea ce priveşte abordarea genurilor muzicale“, mai precizează organizatorii.

Proiectul este inclus în agenda de activităţi a programului Constanţa – Capitala Tineretului din România 2021 - 2022. Valoarea totală a proiectului este de 275.000 lei.

