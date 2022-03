Olgun Chemal, medic stomatolog implantolog: „Implantul dentar este dispozitivul medical cel mai apropiat de dintele natural“

Pentru a alege cel mai bun implant, pacientul trebuie să comunice cu medicul stomatolog, să cunoască toate detaliile despre produs şi modul lui de inserare. Apoi, trebuie să treacă printr-o serie de analize pentru a-şi evalua starea de sănătate. Totul se face pentru a avea un implant reuşit ce va dura mulţi ani.

Odată cu progresul tehnologiei în domeniu, medicii dentişti s-au specializat şi implantologia a avansat destul de mult şi în România. Protezele (atunci când pierdem toţi dinţii) şi punţile dentare (atunci când pierdem o parte din dinţi) sunt intervenţii mai ieftine care, spun specialiştii, au în spatele lor riscuri importante pentru cavitatea orală. De aceea, varianta cea mai bună de a înlocui dintele căzut este implantul dentar, după cum explică şi medicul Olgun Chemal, într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“.

„Weekend Adevărul“: Ne puteţi explica, vă rog, ce este un implant dentar?

Dr. Olgun Chemal: Implantul dentar este o piesă medicală sterilă care va fi inserată în cavitatea orală. El ţine locul rădăcinii dintelui pe care l-am pierdut. Pe el se va aşeza lucrarea sau coroana dentară a pacientului. Este realizat din titan, dar pot fi şi alte tipuri de aliaj în constituţia lui, precum zirconiu, în implanturile mai performante, care este biocompatibil cu organismul uman şi oferă o rezistenţă foarte mare. Implantul dentar nu are aceleaşi bariere de protecţie ca ale dintelui. El este mai susceptibil atacului bacterian, de exemplu, care a dus la boala parodontală, şi se numeşte periimplantită.

De aceea, un pacient căruia i se inserează un implant dentar nu mai are nicio problemă şi nu mai trebuie să aibă nicio grijă. Implantul este ca o maşinărie, este o bioinginerie de care trebuie să ai grijă să nu se infecteze cum s-a infectat dintele natural.

Din păcate, dacă nu se respectă mentenanţa implanturilor dentare, care este foarte importantă, ajungem să pierdem implantul. Atunci începe mitul: „Am pierdut implantul dentar pentru că organismul l-a refuzat sau nu am avut noroc“. Implantul dentar este instrumentul cel mai apropiat de dintele natural, de ceea ce ne-a dat natura.

Implant dentar foto: Olgun Chemal





Soluţii moderne pentru implanturi performante

Cum alegem un implant?

Asta ţine de comunicarea cu medicul. Doar el poate să ofere o recomandare care ţine cont, bineînţeles, de situaţia clinică şi bugetul pacientului. Asta nu înseamnă că în orice situaţie vom insera orice tip de implant, oricât de ieftin ar fi el.

Pacientul nu poate să aleagă implantul dentar pentru că nu orice implant este compatibil cu situaţia lui dentară, iar medicul are responsabilitatea de a explica pe un limbaj adecvat cunoştinţelor sale medicale avantajele şi dezavantajele biologice şi tehnice ale implantului recomandat. Din păcate, există şi implanturi cu origini mai neclare, iar suprafaţa de tratament nu este una certificată. În cazul acesta, tratamentul nu se diferenţiază foarte mult de un şurub pe care l-am cumpăra de la magazin – aşadar, este normal că în aceste cazuri apare refuzul implantului din partea organismului. Desigur, contează foarte mult şi experienţa medicului. Pe mâna unui medic experimentat un implant dentar premium va oferi un succes în tratament. Alegerea se face în baza unei evaluări obiective pe baza CT-ului (computer tomograf), pe doleanţele pacientului şi pe ceea ce vrem să obţinem. Nu orice tip de lucrare dentară merge cu orice tip de implant şi nu orice implant este recomandat să fie inserat în orice zonă a gurii.

Implantul dentar este recomandat să se facă imediat după ce cade un dinte?

În principiu, da. Există soluţii prin care, atunci când pierdem un dinte, imediat să inserăm un implant dentar. Dar sunt şi situaţii în care trebuie să aşteptăm. Spre exemplu, poate pacientul are un chist în zona dintelui, un chist care a dus la pierderea acestuia, a distrus osul. În acest caz trebuie refăcut osul, reparat, apoi introdus un implant dentar. La fel de bine sunt situaţii în care pacienţii cu proteze dentare se prezintă în clinică.

Din ce în ce mai des întâlnim cazuri, din păcate, la pacienţi de 35 - 40 de ani care suferă de o boală parodontală într-un stadiu avansat, acea boală a „dinţilor frumoşi“ – „Am avut toţi dinţii în gură şi au început să se mişte din ce în ce mai mult“. Ajung la această vârstă destul de fragedă să piardă dinţii. De aceea avem soluţii moderne prin care se pot insera implanturi performante imediat după extragerea dinţilor, iar pe aceste implanturi se poate realiza şi o lucrare fixă. Nu cu orice tip de implant se pot face astfel de operaţii.

Medicul Olgun Chemal - implant dentar - arhiva personală





O procedură de jumătate de oră

Care sunt paşii premergători unei astfel de intervenţii?

Se fac analize de sânge foarte amănunţite. Nu doar o coagulare, ci vorbim de analize complete în care trebuie evaluată starea pacientului deoarece ne putem lovi de patologii precum diabetul zaharat, boli cardio-vasculare sau boli renale. Un implant dentar, fiind o structură din titan, îşi va păstra caracteristicile tehnice şi după foarte mulţi ani – problema aici este osul care vine în jurul implantului. El începe să se resoarbă şi să aibă probleme, fie că sunt de sănătate, în mod general, fie că vorbim de o periimplantită, adică o infecţie la implanturile dentare. Este foarte important ca atunci când se realizează CT-ul, să fie realizată şi o evaluare a volumului osos.

Cum se desfăşoară, mai exact, această procedură?

Implantul dentar se pune printr-o operaţie chirurgicală. Se poate face cu tăierea gingiei sau fără tăierea ei. Asta depinde de zona în care inserăm implantul, poate este o zonă estetică. Se pot folosi ghiduri chirurgicale, care sunt foarte precise, astfel încât eventuala eroare umană să fie eliminată. Cu aceste ghiduri se poate insera implantul exact cum a fost simulat pe computerul tomograf. Ghidul este un instrument care ne ajută să poziţionăm implantul, să introducem frezele pentru forare şi să inserăm exact pe poziţia stabilită.

Implantul este precum un şurub care se înfiletează în os. Folosim nişte instrumente speciale care ne arată, cu ajutorul unei chei dinamometrice, să vedem exact ce stabilitate primară avem. După această stabilitate mecanică începe stabilitatea biologică: osul începe să se depună pe suprafaţa implantului. Asta face diferenţa între implanturi. Există unele foarte performante, în care osteointegrarea este foarte bună, şi sunt implanturi mai puţin performante, în care procesul nu este la fel de rapid. Pe acel şurub vine un bont protetic ce face legătura dintre rădăcina artificială, adică implantul, şi coroana artificială.

Operaţie de implant dentar - foto: Olgun Chemal

Cât durează operaţia de implant dentar şi ce simte pacientul?

Se poate insera chiar şi într-o jumătate de oră. Ce este mai important pentru pacient nu este timpul pe care-l va petrece, ci siguranţa lui. Atunci când este vorba de pacienţi cu stenturi, cu bypass, cu probleme cardio-vasculare, protocolul este modificat. În mod normal, la intervenţiile chirurgicale mai mari, pentru un confort sporit al pacientului sau în cazul celor anxioşi, se poate recurge la sedarea intravenoasă. El se trezeşte la final şi implanturile au fost inserate.

Pentru ceilalţi, se poate face anestezie locală. Implantul dentar nu trebuie să doară, dacă doare înseamnă că avem o situaţie care trebuie evaluată de medic. Totul trebuie să fie aseptic, curăţat, dezinfectat. În cazul celor care prezintă un număr de dinţi lipsă şi au nevoie de un număr de implanturi dentare, trebuie să ne asigurăm că suntem stabili din punct de vedere parodontal şi nu sunt infecţii care să ducă la probleme la nivelul implanturilor. Implanturile trebuie inserate într-o cavitate orală cât mai curată.

„Garanţia în medicină este interzisă prin lege“

Ce tipuri de implant există?

Ele diferă prin forma lor – sunt modificări minore pentru ochiul unui necunoscător, dar pentru medici sunt destul de clare. O altă diferenţiere este în funcţie de tratamentul suprafeţei – spre exemplu, pot fi suprafeţe mai hidrofile, care ajută în ostointegrare. Un alt criteriu este legat de conexiunea internă a implanturilor, adică ce tipuri de bonturi pot fi folosite.

Pacientul are tot dreptul să primească toate informaţiile despre implantul dentar: ce marcă este, ce diametru are, ce tip. Poate, peste ani, are nevoie de o mentenanţă, chiar înlocuirea coroanei dentare, şi trebuie să ştie ce implant are. Garanţia în medicină este interzisă prin lege. Cine spune că implantul este garantat pe viaţă, pot să spun că minte. Una este să spui că vei insera un implant dentar care, din punct de vedere etic, o să reziste ca material, dar nu poţi să garantezi că organismul omului nu va avea probleme în următorii 10 ani.

Implant dentar foto: Olgun Chemal

Câte implanturi poate avea o persoană?

Alegerea numărului de implanturi se face întotdeauna după o analiză obiectivă a medicului. Când vorbim de un pacient care îşi pierde toată dantura, vom încerca să folosim un număr optim de implanturi, dar care să-i ofere o soluţie conforma situaţiei lui. Dacă avem doar două măsele căzute, de exemplu, vom avea tot două implanturi dentare.

Este foarte rară soluţia în care să ai un implant pentru două coroane. Din punct de vedere tehnic nu rezistă. Dar când avem trei dinţi lipsă putem să inserăm două implanturi dentare şi este o soluţie optimă care a trecut testul timpului. Dacă avem o zonă mai mare de dinţi lipsă nu înseamnă că vom pune în locul fiecăruia câte un implant. Există nişte reguli în care trebuie să avem o cantitate osoasă între implanturi astfel încât viabilitatea lor să fie cât mai bună.

Genetica, una din cauzele problemelor dentare

Există o întreţinere specială a implanturilor faţă de igiena obişnuită?

În fiecare an, pacientul ar trebui să meargă la medicul lui să evalueze radiologic şi clinic situaţia, să facă diferite teste, inclusiv antibiogramă. Se pot face nişte teste prin care se vede exact ce bacterie patogenă există în cavitatea orală. Sunt şi pacienţi care au o igienă foarte bună, merg la stomatolog des, şi tot ajung să-şi piardă dinţii. Genetic, pot să aibă o predispoziţie la această boală parodontală. Rezistenţa în timp a implanturilor, pe zeci de ani poate, ţine şi de pacient, şi de organismul lui. Desigur, respectând şi mentenanţa lucrării. Uitând să mergem la medic, să igienizăm, să curăţăm zona implanturilor dentare şi a coroanelor, atunci vom avea probleme.

Cât costă un implant?

Un implant dentar începe de undeva de la 600 de euro, dar poate ajunge şi la costuri mai mari, în funcţie de caz, mai ales când este vorba despre cele special concepute pentru anumite tipuri de reabilitări. În acest preţ includem şi manopera.

Alegerea implantului dentar se face în funcţie şi de dorinţa pacientului, de vârsta lui, de problemele pe care le are. Când vorbim despre implanturi care costă 150 de euro, trebuie să ne gândim cât a costat implantul în sine şi cum a putut medicul să-şi acopere toată logistica de chirurgie.

Pentru inserarea implantului, medicul are nevoie de nişte câmpuri speciale sterile, instrumente sterile care, la rândul lor, costă. O punte dentară sau o proteză dentară au costuri mult mai mici deoarece vorbim doar de partea de coroană care este mai puţin costisitoare faţă de implanturi, dar trebuie să înţelegem că o punte dentară duce la sacrificarea unor dinţi – sunt piliţi, sunt micşoraţi, se scoate nervul –, iar acei dinţi, după o perioadă de timp, se pot pierde.

Implant dentar foto: Olgun Chemal





Fără receptori, fără durere

Cum reacţionează organismul la implantul dentar?

Atunci când pierdem un dinte, pierdem toţi receptorii pe care i-am avut acesta. Aceşti receptori primesc stimuli termici sau mecanici. Când recurgem la implanturile dentare, nu înseamnă că vom începe să simţim că mâncăm ceva cald sau rece deoarece nu mai există aceşti receptori. Există receptori mecanici în os, dar nu voi simţi că beau un pahar cu apă rece. Pacientul cu implant dentar nu are disconfort, nu are probleme, nu are durere. Implantul este un instrument medical compatibil cu organismul. Sunt cazuri foarte, foarte rare când poate să existe o alergie la titan sau alte aliaje, dar şi acolo avem soluţii precum implantul din ceramică sau zirconiu.

Pacienţii care au astfel de probleme stomatologice sunt afectaţi emoţional?

Nu aş vrea să fiu în locul pacienţilor care poartă proteze deoarece este un disconfort destul de mare, un disconfort atât social, cât şi pentru ei înşişi. Pierderea dinţilor duce la depresie şi este cu atât mai depresiv un tânăr care-şi pierde dinţii. Un pacient care îşi pierde întreaga dantură şi căruia îi inserezi implanturi dentare va vedea o îmbunătăţire imediată, considerabilă a situaţiei lui. Mulţumirea pacienţilor care şi-au pierdut toţi dinţii şi acum au implanturi este mare, din toate punctele de vedere.

CV

Membru al academiilor americane

Nume: Olgun Chemal

Studiile şi cariera:

A absolvit Facultatea de Medicină Dentară din Constanţa în anul 2013, iar în 2018 a obţinut titlul de doctor în ştiinţe medicale la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti.

Este absolvent al unei curicule de Implantologie din cadrul Universităţii Goethe, urmată în 2015, şi al unui Master în Tratamente Laser din cadrul Universtităţii RWTH Aachen, urmat în 2017.

Este membru al American Academy of Periodontoloy şi American Academy of Implant Dentistry.

A urmat mai multe cursuri de specializare în domeniul implantologiei şi al stomatologiei în cadrul unor instituţii prestigioase din New York, Paris, Milano, Palermo.

Se axează pe reabilitări totale, imediate şi fixe a maxilarelor, cât şi pe tratamentele parodontale asistate laser.

Face parte din echipa „ZygoTeam“ şi promovează implantologia avansată în România, reuşind alături de colegii săi premiere naţionale şi internaţionale cu implanturi speciale, cum ar fi cele zigomatice, pterigoidiene sau nazale (transinuzale).

În prezent, activează în cadrul clinicilor Implantodent.

Locuieşte în: Constanţa

