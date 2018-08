Angajaţi ai Gărzii de Coastă, mesaj către ministrul de Interne: „Noi nu ştim ce e M**E PSD, dar am văzut că e singura vorbă care-i mobilizează pe şefii MAI“

„Noi nu ştim ce e M**E PSD, dar am văzut că-i singura vorba de duh care-i mobilizează pe şefii din MAI până la cel mai înalt nivel şi fac şi treaba fulger. Unii spun că înseamnă Muncesc Undeva In Europa Pe Salariu Decent, dar un reprezentant al MAI spune că în România e Legal, dar Imoral! Deci, noi nu mai speram la ceva bun, însă ideea a prins... bine”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Sindicatului EUROPOL Garda de Coastă.



Sindicaliştii se plâng de numărul foarte mare al câinilor maidanezi care s-au instalat în curtea Gărzii de Coastă Constanţa şi care, odată cu lăsarea întunericului, devin agresivi. „Fiecare haită are bucăţica ei de curte şi în total sunt vreo 30 de maidanezi şi se înmulţesc. Curând putem reduce deficitul de personal din unitate… Există şi colege care sună de la poarta unităţii cerând ajutor unor colegi să le însoţească la schimbul de tură”.



„Unele s-au plâns şi la "împărăţie", nu o dată, de mai multe ori, crezând că se vor lua măsuri... şi s-au luat: milogeală în stânga şi-n dreapta (ca aşa ne-a învăţat MAI de când nu există bani) şi se pare ca nu merge! Noi ne-am pus şi pe scris. Primăria nu se bagă că nu-i curtea ei, iar o firmă specializată cere nişte bani frumoşi să prindă un exemplar (300-500 lei/buc), bani pe care Garda nu îi are şi nu îi va avea niciodată, după cum ne-a şi comunicat după ce a încercat sa rezolve problema”, adaugă sindicaliştii.



Maidanez la plimbare prin curtea Gărzii de Coastă FOTO Sindicatul Europol Garda de Coastă

În această situaţie, poliţiştii spun că ar exista două soluţii. Prima ar consta în dresarea animalelor, astfel încât fiecare câine să însoţească o patrulă, iar a doua soluţie este să „scriem pe ei M**E PSD şi se ocupă doamna ministru să dea nişte fonduri suplimentare Gărzii de Coasta la rectificarea bugetară ori în regim de urgenţă, ca să dispară maidanezii care ne-au invadat, culmea, dintr-un cartier de locuinţe sociale, amplasat fix lângă gardul unităţii, în buricul oraşului, pentru alegatorii … fostului primar roşu al Constanţei. Şi după cum vedem că stau lucrurile în ultima vreme, cu varianta a doua am avea succes! Pentru că tot ce e agresiv şi e cu PSD, confiscă partidul. Şi cum noi suntem apolitici, trebuie să ne scape de aceşti câini urgent, mai ales daca vor avea eticheta celebră.”



De asemenea, sindicaliştii ţin să-i reamintească ministrului Carmen Dan de mai multe probleme ale Gărzii de Coastă pentru care sunt necesari bani alocaţi la următoarea rectificare bugetară:

-reparaţii la clădirile în care plouă sau în care cad tavanele;

-investiţii pentru toalete;

-lemne pentru iarnă în zonele izolate în care există poliţişti de frontieră;

-cartuşe la imprimante, hârtie... „să ştiţi că avem şi cătuşe de jucărie ce trebuie schimbate (pentru că neavând chei, avem voie să le folosim decât pentru zdrăngănit să nu adormim în patrulare), avem aparate de supraveghere sau pentru control la frontiera care-s defecte si pe care le cărăm după noi de impresie, să fim regulamentari într-o eventuală poză”;

-combustibil pentru maşini, vopsea pentru nave, piese de schimb pentru nave, veste reflectorizante, lanterne şi palete reflectorizante pentru post.

