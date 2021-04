Navaliştii de la Damen Mangalia, imunizaţi la şantier, cu serul Pfizer

Campania de vaccinare a angajaţilor de la marii agenţilor economici a început la Constanţa miercuri, 28 aprilie.

Prima oprire a echipei medicale a fost la Şantierul Naval Damen Mangalia, unde s-au programat pentru imunizare, pentru început, 43 de persoane.

Imunizarea personalului Damen a fost făcută cu serul Pfizer.

Judeţul Constanţa are o incidenţă de 1,83 (cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile), iar reşedinţa de judeţ, Constanţa, are 2,4 (cu 747 cazuri confirmate în 14 zile la o populaţie de 311.761 persoane). Municipiul Mangalia are o incidenţă de 1.69.

Din 4 mai, pacienţii vor putea fi imunizaţi şi la dispensare, de medicii de familie, cu anumite seruri: Moderna şi Johnson & Johnson.

Pe aceeaşi temă: